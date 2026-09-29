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Vosgröne po Vémolově lekci přiznal rezervy. Nejvíc musí zlepšit postoj

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Frédéric Vosgröne po první porážce profesionální kariéry otevřeně pojmenoval, co mu duel s Karlosem Vémolou ukázal. Zlepšit se chce ve všech oblastech, největší rezervy vidí ve strikingu.
Vosgröne po Vémolově lekci přiznal rezervy. Nejvíc musí zlepšit postoj

Vosgröne po Vémolově lekci přiznal rezervy. Nejvíc musí zlepšit postoj

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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