Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Seriál Ulice v příštím týdnu přinese pořádně napjaté chvíle hned několika postavám. Blanka se bude červenat kvůli internetové zprávě o zříceném lesním posedu a Vanda si v županu vyšlápne na sebevědomou Sandru. Vladimírovi v boji za kurýry nečekaně podá ruku sestra Soňa a Adéla před Žofčinou mámou raději zalže. Týden pak uzavře návrat Gábiny z Německa, po kterém jí z domova uteče rozrušený Šíma. Pondělní trapas Blanky na internetu
Blanku hned v pondělí polije horko, když na internetu narazí na zprávu o dvojici, pod kterou se při vášnivém milování zřítil lesní posed. Okamžitě jí dojde, že anonymní text popisuje právě ji a Evžena. Snaží se proto své okolí přesvědčit, že jde o obyčejnou pomluvu, ale nikdo jí to nevěří. Trapný článek ale není jedinou věcí, která Blanku po víkendovém honu trápí, takže ji čeká pořádná zkouška nervů.
V úterý přivítá Vanda Sandru v županu
„Kraslice“ Sandra bere pravidelné návštěvy u milence Luďka jako běžnou rutinu, čehož v úterý šikovně využije Vanda. Sotva Sandra dorazí ke dveřím, otevře jí sokyně oblečená jen v županu a beze slov naznačí, že s Luďkem žije naplno jako jeho partnerka. Jindy sebevědomá Sandra tak rázem stojí před otázkou, jak na tom u Luďka doopravdy je.
Středeční obrat Soni v boji za kurýry
Vladimír se snaží vyjednat lepší podmínky pro kurýry a nutně k tomu potřebuje vlivnou oporu. U své sestry Soni, která se nyní stala starostkou a mohla by tak využít svůj vliv, ale napoprvé tvrdě narazí, protože jeho návrh na spolupráci rovnou smete ze stolu. Stačí však nové informace a Soňa v polovině týdne překvapivě otočí, takže Vladimír nakonec získá spojence, po kterém toužil. Chce ale bratrovi doopravdy podat pomocnou ruku, nebo v celé kauze větří spíš vlastní šanci?
Čtvrteční večeři naruší Žofčina máma
Ve snaze uhladit vztahy se spolubydlícími svolá Adéla společnou večeři. Poklidný večer mezi mladými ale nabere jiný směr, když se bez ohlášení objeví ve dveřích Žofčina máma. Adéla v tu chvíli rychle zalže, aby před nečekaným hostem utajila Žofčin vztah s Matoušem, a pak se ukáže, jestli Žofka její krytí ocení.
V pátek uteče Gábině z domova Šíma
Z Německa se na konci týdne opět vrací Gábina s pevným úmyslem syna uklidnit a podržet. Jenže Šimon nové poměry doma snáší mnohem hůř, než si myslela, a v návalu emocí uteče. Bezradná Gábina tak prožije probdělou noc ve strachu o syna a hned nato stojí před dalším těžkým úkolem. Šíma už má blízko k dospělosti, takže ona musí najít citlivou cestu, jak mu zajistit potřebnou péči, aniž by nabízenou pomoc rovnou odmítl.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).