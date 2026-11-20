Pátek 20. listopadu 2026, japonský ovál v Obihiru, druhý podnik Světového poháru. Na startu pětikilometrové trati stojí vedle sebe dva muži, kteří si letos v únoru v Miláně a Cortině rozdělili olympijské medaile. Nor Sander Eitrem tehdy na pětce vyhrál, Jílek bral stříbro a o pár dní později zlato na desítce. Teď se karta obrátila. Jílek dojel v čase 6:00,27, Eitrem za ním zaostal o 1,10 sekundy. Pro českého olympijského vítěze to znamená osobní rekord, rekord dráhy a druhé vítězství na pětce za sedm dní. Kdo by to chtěl brát jako šťastný den, musí vysvětlit Peking.
Souboj, který se rozhodl v posledních dvou kolech
Tenhle závod nebyl o tom, že by Jílek ujel slabšímu poli. Eitrem je držitelem světového rekordu na 5 000 m a v Obihiru jel s Čechem ve stejné dvojici. Každé kolo tak bylo vidět na vlastní oči, ne jen na tabuli mezičasů.
Oba se pravidelně střídali ve vedení podle toho, kdo zrovna jel vnitřní dráhou. Kola drželi kolem 28 sekund, tedy tempo, které většina pole nevydrží ani do poloviny. Na třech kilometrech je podle Sport.cz dělila jediná setina. Dva tisíce metrů před cílem tedy nebylo jasné vůbec nic.
Pak přišel zlom. Eitrem začal ztrácet a jeho kola se přehoupla přes 29 sekund. Jílek tempo udržel. V závěrečných dvou kolech si vytvořil náskok, který už Nor nedokázal stáhnout, a podle vlastních slov po závodě v posledních okruzích cítil, že soupeře porazí.
Za nimi zela propast:
Pořadí Závodník Čas / ztráta 1. Metoděj Jílek (ČR) 6:00,27 2. Sander Eitrem (Norsko) +1,10 3. Vladimir Semirunnij (Polsko) +8,77 4. Riccardo Lorello (Itálie) +9,16 5. Davide Ghiotto (Itálie) +10,85
Třetí muž ztratil skoro devět sekund. Na pětce je to věčnost. Závod tak měl ve skutečnosti dvě kategorie: souboj dvou nejlepších vytrvalců světa a všechno ostatní.
Co říkají čísla
Nejvýmluvnější je srovnání s Jílkovým dosavadním maximem. V lednu v Inzellu zajel 6:01,98 a skončil druhý, protože Eitrem tam ve stejném závodě vytvořil světový rekord 5:58,52. Oficiální
výsledky ISU z Inzellu to zachycují černé na bílém. Obihiro znamená zlepšení o 1,71 sekundy, a to na nížinné dráze na začátku sezony, ne na rychlém bavorském ledu v jejím vrcholu.
Ještě výrazněji vypadá skok proti rekordu dráhy. Ten dosud patřil Nizozemci Patricku Roestovi, který v Obihiru v listopadu 2023 zajel 6:10,99. Jílek ho vylepšil o 10,72 sekundy. Tři roky starý rekord nepadl o pár setin, ale rozpadl se.
Ke světovému rekordu mu pořád chybí zhruba 1,75 sekundy. Podle Sport.cz je však jeho obihirský čas třetím nejrychlejším v historii pětikilometrové trati. Nad ním jsou tedy jen dva výkony, a jeden z nich patří muži, kterého právě porazil.
Pro přehled:
6:00,27: Jílek, Obihiro 2026, nový osobní rekord a rekord dráhy 6:01,98: Jílek, Inzell leden 2026, předchozí osobní maximum 5:58,52: Eitrem, Inzell leden 2026, platný světový rekord 6:10,99: Roest, Obihiro 2023, dosavadní rekord dráhy Peking nebyl náhoda, Obihiro to potvrdilo
Obihiro přitom nebylo Jílkovým prvním letošním rekordem. O týden dřív, 13. listopadu, otevíral sezonu Světového poháru v Pekingu. Pětku vyhrál časem 6:04,77 a smazal rekord tamní dráhy, který od olympiády 2022 držel Švéd Nils van der Poel s časem 6:08,84. Eitrema tehdy porazil přesně o čtyři sekundy. Český svaz rychlobruslení o tom
podrobně informoval.
Dva závody, dvě vítězství, dva traťové rekordy. Obihirský triumf je navíc Jílkovým pátým vítězstvím ve Světovém poháru v kariéře.
Bodově to vypadá takto: po dvou ze šesti závodů na dlouhých tratích vede Jílek průběžné pořadí se 180 body. Eitrem má 162, Semirunnij 132. Osmnáctibodový náskok ještě nic nerozhoduje, ale ukazuje směr.
A tady je podle nás jádro celého příběhu. Celou olympijskou sezonu Jílek Eitrema doháněl. V Inzellu za ním dojel druhý, v Miláně taky. Teď ho porazil dvakrát po sobě, jednou o čtyři sekundy, podruhé v přímém souboji, kde Nora zlomil v závěru. To už není talent, který se blíží ke špičce. To je závodník, podle kterého se špička začíná měřit.
Za zlepšením stojí i dlouhodobá práce pod vedením novozélandského trenéra Kalona Dobbina, který mužskou výpravu vede. Svaz po Pekingu zmínil, že se příprava zaměřila mimo jiné na rychlejší start a patnáctistovku a že se to vyplácí. Jednoznačné vysvětlení celého progresu to není. Výsledky ale mluví jasně.
Sobota patří patnáctistovce, v neděli štafeta
Jílek v Obihiru nekončí. V sobotu 21. listopadu ho čeká 1 500 metrů, start mužů je podle českých zdrojů naplánován zhruba na 8:22 našeho času. Přesný rozpis bloků uvádí oficiální
program ISU pro Světový pohár v Obihiru.
Na kratší trati je konkurence širší a rozdíly menší. V Pekingu byl Jílek na patnáctistovce třetí časem 1:44,91 za vítězným Číňanem Ning Čung-jenem a Eitremem, druhé místo mu uteklo o pouhých 0,083 sekundy. V Obihiru navíc startuje Američan Jordan Stolz, kterého sám Jílek řadí mezi kandidáty na stupně vítězů. O cíli ale nemlží, chce na pódium. Po dvou pětkách v takové formě by podle nás bylo překvapením spíš, kdyby se do boje o medaile nezapojil.
V neděli 22. listopadu je na programu smíšená štafeta, ve které má Jílek nastoupit s Kateřinou Kainovou. Oproti Pekingu, kde jel i hromadný start a po pádu skončil devátý, tentokrát volí jinou disciplínu.
Sledovat ho můžete v přímých přenosech České televize na ČT sport a ČT sport Plus. Sobotní vysílání by podle iDNES mělo začínat v 7:40, nedělní v 7:05. Program se může měnit, před sledováním se proto vyplatí ověřit aktuální rozpis.
Česká stopa v Obihiru se neomezila jen na Jílka. Na 3 000 metrů v divizi B dojela Kainová třináctá časem 4:12,04, Lucie Korvasová šestnáctá za 4:14,46. V průběžném pořadí Světového poháru na této trati je Kainová podle Sport.cz 31. s 20 body, Korvasová 34. s 15 body.
Před sezonou se dalo čekat, že Eitrem po olympijském zlatu a světovém rekordu bude na pětce určovat tempo. Zatím ho určuje Jílek, a poprvé to vypadá, že reagovat musí Nor.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný