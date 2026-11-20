Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Příští týden v Ulici začne pro Gábinu po návratu z Německa pořádně krušně, její syn Šíma totiž neunese změny doma a uteče. Klid nečeká ani Sandru, které u Luďka otevře dveře sebevědomá Vanda jen v županu. Blanka se mezitím bude červenat kvůli internetovému článku o zříceném lesním posedu. Napětí navíc zasáhne i Vladimíra v jeho boji za kurýry a Adélu, která bude muset před Žofčinou mámou rychle zalhat. Šíma po návratu Gábiny uteče z domova
Gábina se vrací z Německa v naději, že syna uklidní a bude mu oporou. Šíma ale její nové plány i chystané změny v domácnosti snáší mnohem hůř, než si dokázala představit, a v návalu emocí zmizí z domu.
Pro Gábinu tak začíná noc plná strachu, kterou navíc všechno teprve odstartuje. Šíma má totiž k dospělosti jen krůček a jakoukoli pomoc může ze dne na den odmítnout. Gábina proto musí vymyslet, jak mu zajistit oporu a zůstat nablízku, aniž by měl syn pocit, že mu někdo mluví do života.
Vanda vyrazí proti Sandře v županu
Sandra Středilová bere pravidelné návštěvy u Luďka jako běžnou věc, příští týden ji ale čeká studená sprcha. Vanda totiž vycítí šanci svou sokyni pořádně rozhodit a při jejím příchodu jí otevře dveře jen v županu. Beze slov tím naznačí, že s Luďkem žije jako plnohodnotný pár. Podaří se jí tím znejistit ženu, která si dosud ve vztahu s Luďkem žádné pochybnosti nepřipouštěla?
Internetový článek o zříceném posedu
Blance polije tváře stud ve chvíli, kdy na internetu objeví pikantní zprávu o dvojici, se kterou při vášnivém milování spadl lesní posed. Okamžitě jí dojde, že anonymní text míří přímo na ni a Evžena. Snaží se proto své okolí přesvědčit, že jde o obyčejnou pomluvu, jenže jí nikdo nevěří. Nechtěná sláva na internetu navíc zdaleka není jediná starost, kterou si Blanka odnesla z víkendového honu, a ustát celou situaci dá pořádnou práci.
Soňa otočí v boji za kurýry
Vladimír potřebuje k prosazení lepších podmínek pro kurýry někoho s ostrými lokty, jenže u Soni napoprvé narazí a ona spolupráci odmítne. Zlom přinesou až nové informace, po kterých Soňa překvapivě obrátí a pomoc mu sama nabídne. Chce ale bratrovi doopravdy pomoct, nebo v celé kauze vidí spíš šanci strhnout pozornost na sebe?
Nečekaná návštěva u Adély na bytě
Adéla chce uhladit napětí mezi spolubydlícími, a tak všechny pozve ke společnému stolu. Poklidné posezení se ale během chvilky zvrtne, když se ve dveřích bez předchozího ohlášení objeví Žofčina máma. Adéla se rázem ocitne v úzkých. Aby Žofku kryla a neprozradila její vztah s Matoušem, vytáhne z rukávu nevinnou lež, která má nečekanou návštěvu udržet v klidu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).