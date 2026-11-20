Ve třetí třetině ve Scotiabank Saddledome ukazovaly hodiny 9:57, když se Hughes dostal s pukem k mantinelu. Tam na něj čekal český útočník Calgary Flames, který měří 203 centimetrů a váží 107 kilogramů. Náraz poslal olympijského vítěze a bývalého držitele Norrisovy trofeje na led. Hughes odjel do kabiny a už se nevrátil. Minnesota Wild sice čtvrteční zápas 19. listopadu vyhrála 4:1 a posunula se do čela celé NHL, po utkání se ale v jejím táboře mluvilo hlavně o jednom: kdy a jestli vůbec její nejlepší obránce znovu nastoupí. Druhá otázka zní jinak. Kolik dalších elitních hráčů ještě Klapku pozná zblízka?
Obr proti hvězdě
Rozdíl v rozměrech je při pohledu na záznam až absurdní. Klapka podle oficiálních údajů Flames měří 203 centimetrů a váží 107 kilogramů. Hughes má podle klubového profilu Minnesoty zhruba 178 centimetrů a 82 kilogramů. Čtvrt metru výšky a přes dvacet kilogramů navíc. V hokejové řeči je to souboj nákladního auta s osobákem.
Quinn Hughes left the game with an injury after this hit from Klapka https://t.co/6UlymFV9hP— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 20, 2026
Hughes přitom do té chvíle předváděl přesně to, kvůli čemu ho Minnesota loni v prosinci za velkou protihodnotu získala z Vancouveru. Dal gól, přidal asistenci a natáhl bodovou sérii na třináct zápasů. Po 24 utkáních sezony má 34 bodů. Spolu s Kirillem Kaprizovem se podle oficiálního shrnutí zápasu na NHL.com stali teprve devátou dvojicí útočníka a obránce v historii ligy, která současně držela třináctizápasové bodové série.
Klapka nebyl jen tím, kdo rozdával rány. Asistoval u jediné branky Flames, kterou vstřelil Šimon Nemec, a se šesti hity byl v zápase nejaktivnějším hráčem Calgary v osobních soubojích. Prohra 1:4 mrzí, jeho výkon ale v kabině Flames nikdo zpochybňovat nebude.
Makar v březnu, Hughes v listopadu
Pokud vám ten scénář připadá povědomý, nepletete se. Na konci března Calgary prohrálo v Coloradu 2:9 a v divokém zápase si Klapka ve druhé třetině našel Calea Makara. Podle NHL Status Report z 31. března Klapka trefil hvězdného obránce Avalanche dvě střídání předtím, než Makar v utkání naposledy vyjel na led. Makar do třetí třetiny nenastoupil a liga evidovala zranění horní části těla.
Dva zásahy, dva nejlepší obránci své generace, dvakrát stejný konec: hvězda nedohraje zápas. Oficiální nálepku „postrachu“ Klapkovi nikdo nedal a soupeři se o něm v tomto duchu veřejně nevyjadřují. Podle nás si ji ale vybudoval sám, a to kombinací, kterou v NHL nemá skoro nikdo. Rozměry basketbalového pivota, role hráče, který má soupeře opotřebovávat, a v říjnu místo v elitní patnáctce celé ligy v počtu hitů.
Rozdíl mezi oběma případy existuje. U Makara liga zveřejnila konkrétní informaci o zranění. U Hughese nebyla k pátku zveřejněna žádná diagnóza a trenér Wild John Hynes po zápase řekl, že zdravotní informace zatím nemá.
Čistý hit, nebo případ pro ligu?
Tady je potřeba držet se toho, co ukazují dokumenty. V oficiálním zápisu o utkání Klapka za zákrok na Hughese potrestán nebyl. V čase 9:57 třetí třetiny je sice zapsán trest, dostal ho ale Klapkův spoluhráč Zach Whitecloud za podražení.
Velikost sama o sobě faulem není. Pravidla NHL posuzují mechanismus zákroku, ne centimetry. Rozhodčí a liga zkoumají hlavně tyto znaky:
- Narážení na hrazení (boarding): zda hráč soupeře nebezpečně narazil na mantinel ve chvíli, kdy se nemohl bránit.
- Napadení (charging): zda útočník k zákroku nabral nepřiměřenou rychlost nebo vzdálenost.
- Hit zezadu: zda soupeř stál zády a neviděl, co přichází.
- Zásah do hlavy: podle pravidla 48 je hit nedovolený, pokud byla hlava hlavním místem kontaktu a kontaktu se dalo předejít.
Hughes podle Hynesových slov, jak je cituje místní server Minnesota Sports Fan s odkazem na rozhlasové vysílání Wild, nebyl stažen z ledu na pokyn ligového pozorovatele pro otřesy mozku. Tyto pozorovatele zavedl společný protokol NHL a hráčské asociace, protože příznaky otřesu se mohou projevit až za 24 až 48 hodin. Absence zásahu pozorovatele jiné zranění nevylučuje, jen naznačuje, že nešlo o zjevný úder do hlavy.
Liga si přitom může jakýkoli tvrdý zákrok prohlédnout i dodatečně. Do pátku ale nebylo oznámeno žádné disciplinární slyšení. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Klapku čekala stopka. Část fanoušků v diskusi pod videem na Redditu psala, že hit vypadal legálně, a jiní se pobaveně divili, jak „komicky obrovský“ český útočník je. Další se zase báli o Hughese. Reprezentativní verdikt to není, nálada kolem zákroku je ale z diskuse dobře čitelná.
Minnesota trne strachy o svého generála
Pro Wild přišel Klapkův hit v nejhorší možné chvíli. Tým má bilanci 17 výher, 3 porážek v základní hrací době a 4 proher po prodloužení, vede celou ligu a bodoval ve třinácti zápasech v řadě. Hughes je motorem celé té mašinérie. Podle podkladů klubu pro média vedl před zápasem NHL v průměrném čase na ledě s neuvěřitelnými 27 minutami a 59 sekundami na zápas. Rozehrává, řídí přesilovku, hraje proti nejlepším formacím soupeře.
Další zápas má Minnesota v sobotu ve Vancouveru. Českým fanouškům začne v neděli 22. listopadu ve 4:00 ráno. Pikantní je, že jde o Hughesův bývalý klub, kde strávil většinu kariéry. Jestli tam nastoupí, zůstává nejisté.
Do celé situace vstupuje i smluvní nejistota. Hughes může 1. července 2027 odejít jako nechráněný volný hráč. Generální manažer Bill Guerin opakuje, že věří v prodloužení smlouvy, zároveň ale přiznal, že klub ho k ničemu donutit nemůže. V lize se už dlouho spekuluje o New Jersey, kde hrají jeho bratři Jack a Luke. Sám Hughes v létě tvrdil, že se mu v Minnesotě líbí a o nové smlouvě je ochoten mluvit. Každý týden, kdy by kvůli zranění chyběl, by Wild připravil nejen o jeho hru, ale možná i o kus jistoty před velkým vyjednáváním.
Kluk ze Slavie, kterého nikdo nedraftoval
Klapkův příběh je o to zajímavější, že do NHL nevedla žádná vyšlapaná cesta. Pražský rodák začínal v mládeži Slavie, pokračoval v Liberci a Benátkách nad Jizerou, zkusil zámořskou juniorskou soutěž USHL v dresu Tri-City Storm a v sezoně 2021/22 hrál extraligu za Bílé Tygry. Na draftu si ho nikdo nevybral. V květnu 2022 ho Calgary podepsalo jako volného hráče.
V lednu 2024 debutoval v NHL a první gól dal 18. dubna téhož roku San Jose. Letos v březnu odehrál stý zápas v nejlepší lize světa a stal se teprve čtrnáctým nedraftovaným českým hráčem v poli, který této hranice dosáhl.
Flames ho popisují jako hráče, který přináší energii, fyzičnost, napadání a tlak před brankou. Sám Klapka svou roli shrnuje jednoduše: hrát bez zbytečných kliček, tvrdě a pracovat kolem branky. Trenér Ryan Huska ocenil hlavně jeho stálost a to, že hraje přesně podle identity týmu.
Redakce SportyŽivě.cz oslovila vedení klubu s dalšími dotazy, ale odpovědi jsme zatím do publikace článku nedostaly.
A tady leží jeho skutečná cena. Obránce soupeře, který vyjíždí s pukem k mantinelu, už ví, že za ním může stát 107 kilogramů. Začne hrát o zlomek vteřiny rychleji, pustí puk o metr dřív, podívá se přes rameno. Do statistik se to nezapíše, ale v zápase to rozhoduje. Klapka nemusí nikoho zranit, aby soupeři nepříjemně změnil hru. Stačí, že s ním musí počítat.
Calgary v sobotu ve 22:30 našeho času hostí Chicago Blackhawks. Mladí obránci Chicaga si průběh čtvrtečního zápasu nejspíš pustí znovu, a tentokrát se budou dívat hlavně na hráče s číslem, které si dosud možná nepamatovali.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek