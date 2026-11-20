Třetí kolo, čas 3:00, poslední vteřiny vyčerpávající bitvy v brněnské BOBYHALL. Tomáš Skalický trefil Jindřicha Janečku a hlavní zápas finálového večera měl vítěze. V tu chvíli ale všechno, co se v hale dělo, přestalo patřit jemu: do klece nabíhali zdravotníci k ležícímu Janečkovi. Devět dní po turnaji se ozval Patrik Kincl a řekl nahlas něco, co do té doby veřejně nezaznělo. Redakce MMAmag otevřela oficiální podklady k turnaji i text s přepisem Kinclových výroků a dohledala, co přesně mu vadí.
Neporažený favorit proti muži se sedmi prohrami
Cage Game je týmový projekt pod hlavičkou organizace smíšených bojových umění OKTAGON MMA. Fanoušci v něm hlasují a zasahují do průběhu show, nejvýraznější tváře mají hrát o smlouvu, popisuje formát oficiální stránka turnaje. Finálový večer druhé série se odehrál 11. listopadu 2026 v Brně, proti sobě staly týmy Pruyem a Jovinečko.
V hlavním zápase welterové váhy do 77 kg nastoupil Jindřich Janečka, český bojovník, kterému je podle veřejných profilů 22 let, podle oficiální zápasové karty s amatérskou bilancí 7-0-0. Neporažen. Jeho soupeř Tomáš Skalický, rovněž Čech a rovněž welter, měl v téže kolonce 8-7-0: o výhru víc, k tomu ale sedm porážek.
Skončilo to KO ve 3. kole v čase 3:00 ve prospěch Skalického. Shodně to uvádí výsledkový přehled OKTAGONu i slovenský MMA Fanatik. Pokud se výsledek započítá do amatérských bilancí ze zápasové karty, má Skalický 9-7-0 a Janečka první prohru v kariéře, 7-1-0. V tomhle tvaru ale bilance v databázích potvrzená není, jde o dopočet z oficiálních podkladů.
Jenže v okamžiku, kdy rozhodčí zápas ukončil, se pozornost celé haly obrátila jinam než k vítězi.
Co se v kleci dělo potom
Po KO zasahovali v kleci zdravotníci v čele s hlavním lékařem OKTAGONu Norbertem Bidrmanem. Janečkovi se zastavilo srdce a byl oživován přímo v kleci. „Jeho stav byl víc než vážný. Došlo k zástavě srdce,“ řekl Bidrman podle textu, který 12. listopadu 2026 vydal iDNES. Ze stanoviska, které OKTAGON sdílel na síti X a přepsal Sherdog, plyne, že Janečka byl po resuscitaci při vědomí, komunikoval a byl převezen do nemocnice.
Příčina zástavy veřejně vysvětlená není. Bidrman podle slovenského Sportnetu vyzval, aby se nešířily dohady.
Tohle je rámec, ve kterém se o celém večeru mluvilo dál. A do kterého po devíti dnech vstoupila Kinclova věta o tom, že je z toho kyselý.
Kincl se zastal muže, se kterým trénuje
Patrik Kincl, 37letý český zápasník střední váhy s bilancí 30-12-0 podle Sherdogu a bývalý šampion OKTAGONu v téhle kategorii, se k věci vrátil v nové epizodě svého pořadu Fight & Talk News. „Jsem trošku kyselej… Tomíno udělal všechno, co se po něm chtělo,“ řekl. Riziko přitom nijak nezlehčoval: „Pořád jsou to bojové sporty a může se tam stát nějaký prů*er. On akorát trefil na milimetr to blbé místo.“
Kinclovi vadí hlasování fanoušků o nejlepší ukončení večera, ze kterého podle něj Skalického vyřadili. Jde o jeho tvrzení, nikoli o potvrzený krok pořadatele. Svou výhradu opřel o cestu samotného vítěze: „Máš tady mladého kluka, který má za sebou taky spoustu debilních zranění. Naposledy řešil rameno, rok nezápasil…“ Podle webu Káóčko se Skalický s Kinclem pravidelně potkává na trénincích, neutrální hlas to tedy není.
Citace pocházejí z textu, který 20. listopadu 2026 zveřejnilo Káóčko a vztáhlo je k epizodě Fight & Talk News #48 Patrika Kincla.
Proč to od Kincla není první výtka k témuž projektu
ANALÝZA Jednorázová emoce za kamaráda z tělocvičny? Redakce MMAmag postavila vedle sebe dvě Kinclova vyjádření ke stejnému projektu s odstupem týdne. Server Fights.cz ho 13. listopadu 2026 citoval, že se bojovníci v Cage Game přehnaně tlačili do trashtalku, tedy do slovních přestřelek před zápasem, a že to na někoho působilo nepřirozeně. O týden později mu vadí opak: show zůstala, sportovní výkon se vytratil.
Ta dvojice výroků dává smysl dohromady. Cage Game stojí na pozornosti, hlasování a zapojení diváků. Vítěz hlavního zápasu by z něj měl odejít jako jméno, které si lidé zapamatují.
Měřitelně po něm zatím nezbylo mnoho. V oficiálních kanálech OKTAGONu nebylo ke 20. listopadu 2026 oznámeno Skalického další utkání ani smlouva. Muž, který zvedl ruku ve stínu, v něm zatím zůstal i v tom, co z turnaje veřejně přetrvalo. A otázka, proč se Janečkovi zastavilo srdce, zůstává bez oficiální odpovědi.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): Vyhrál hlavní zápas, mluvilo se o soupeři. Kincl: Jsem trošku kyselej
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka