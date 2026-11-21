Na dnešek jsme vybrali kvíz, který nestojí na přesném datu ani na tom, jestli si okamžitě vybavíte správné jméno. Tady půjde spíš o odhad, souvislosti a schopnost poznat, který pojem do skupiny nesedí. Na papíře jednoduché, v praxi už o něco méně.
Mozek je podobný svalu. Když ho pravidelně zaměstnáváme, dáváme mu příležitost procvičovat paměť, soustředění i schopnost přemýšlet v souvislostech. S přibývajícím věkem se přitom některé naše mentální schopnosti přirozeně mění. Neznamená to ale, že bychom s každými narozeninami automaticky ztráceli bystrost. Mozek se dokáže učit a přizpůsobovat i ve vyšším věku. Potrénovat ho můžete třeba v našem kvízu na In-Lifestyle-
Logika a přehled jdou ruku v ruce
Stárnutí mozku se může projevovat například tím, že nám déle trvá vybavit si jméno známého člověka, vzpomenout si na určité slovo nebo se naučit něco nového. Někteří lidé také hůře zvládají několik činností najednou a potřebují více času na zpracování informací. Na druhou stranu mohou s věkem získávat větší slovní zásobu, bohatší všeobecný přehled a schopnost využívat zkušenosti, které během života nasbírali. Každý člověk navíc stárne trochu jinak.
Proto má smysl věnovat pozornost aktivitám, které nás nutí přemýšlet. Čtení, luštění křížovek, sudoku, řešení hádanek nebo vědomostní kvízy představují příjemný způsob, jak zaměstnat paměť, pozornost a logické uvažování. Výzkumy naznačují, že cílený kognitivní trénink může pomáhat udržovat některé myšlenkové schopnosti. Není to sice zázračná metoda, která by zaručila, že se vyhneme problémům spojeným se stárnutím, ale rozhodně jde o smysluplnou aktivitu.
Kvíz pro fanoušky pořadu Na lovu: 10 vědomostních otázek ukáže, kdo by se měl postavit lovcům
A jeden takový trénink jsme pro vás připravili. Tentokrát nepůjde pouze o klasické vědomostní otázky. V každé z nich najdete čtyři možnosti, ale jen tři mají něco společného. Vaším úkolem bude odhalit, která mezi ostatní nepatří. Někdy rozhodnou zeměpisné znalosti, jindy přírodopis, historie nebo kultura. A v některých případech budete muset zapojit především logiku a všímavost. Dokážete správně vyřešit všech deset úloh?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Vědomostní kvíz na logiku a všeobecný přehled: Češi se skóre pod 7/10 bodů by se měli dovzdělat byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.