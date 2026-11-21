Remoska na lince, sifon ve spíži, hlučný vysavač připravený k úklidu. Spotřebiče ze socialistických domácností sloužily tak dlouho, že je mnozí z nás nacházejí dodnes na chatách nebo u prarodičů. Jak dobře si na ně pamatujete?
Automatická pračka ani pevná telefonní linka nebyly samozřejmostí. A už vůbec ne všude najednou. Některé věci a značky se ale do běžného života propsaly tak výrazně, že na ně člověk narazí i dnes: na chalupě, na půdě, v komoře u prarodičů nebo v poslední skříňce pod dřezem. Občas pořád fungují, jindy už jen zabírají místo a chytají prach. Víte třeba, čím se plnily sifonové bombičky? A odkud vlastně pochází název remoska?
Vysavač, pračka a spol.: od těžkých strojů k běžné výbavě bytu
První vysavače měly s dnešními lehkými plastovými přístroji společného poměrně málo. Některé vážily i desítky kilogramů a úklid s nimi připomínal spíš přesouvání kusu nábytku než rychlé vysátí pokoje. Do československých domácností se ve větší míře dostávaly až v 50. a 60. letech. Důležitou roli v tom sehrála značka ETA, tehdy spojená s podnikem Elektro-Praga Hlinsko. Po roce 1952 se právě vysavače staly hlavním výrobním programem tamního závodu. Bakelitové části, kovové koncovky hadic a hluk, který se v panelovém domě nesl přes několik bytů, k nim prostě patřily. Teprve v 80. letech se jejich vzhled a praktičnost začaly přibližovat tomu, co dnes považujeme za běžný domácí spotřebič.
Podobně pomalu se proměňovaly i pračky. Ty nejstarší by dnešní člověk možná nazval pračkou spíš ze slušnosti. Šlo hlavně o zařízení, které ulehčilo ruční praní, ale samo za nikoho celou práci neudělalo. Větší změna přišla v polovině 20. století s elektrickými modely: bílá smaltovaná nádoba, horní víko a mechanický ždímací válec po straně. Plnoautomatické bubnové pračky s předním plněním, které prádlo vypraly i vyždímaly, se v domácnostech objevovaly častěji až v 70. a 80. letech. Tam, kde se předtím pralo ve vaně, neckách nebo s ručním ždímáním, to byla opravdu znatelná úleva.
Remoska, sifon a papiňák: kuchyňské stálice bez velkých kampaní
Kuchyně v socialistickém bytě měla svoje pevné rekvizity. Remoska se začala vyrábět koncem 50. let a v řadě domácností patřila k nejpoužívanějším pomocníkům. Peklo se v ní maso, výpečky, buchty, dorty i chleba. Na první pohled nenápadná věc, ale překvapivě univerzální. Kdo ji někdy viděl stát na staré kuchyňské lince, nejspíš si vybaví i její typické víko a kabel, který se občas motal tam, kde zrovna překážel.
Sama v kuchyni samozřejmě nebyla. Sifonová láhev, pevná a docela těžká, mívala místo ve spíži nebo dole ve skříňce. Pomocí bombičky s oxidem uhličitým se v ní připravovala perlivá voda dávno před tím, než se domácnosti zaplnily plastovými lahvemi. Tlakový hrnec, kterému se doma většinou neřeklo jinak než papiňák, dokázal zkrátit vaření, jenže respekt budil oprávněně. Při neopatrném zacházení uměl přidělat víc práce než ušetřit. Samovar, zařízení s ruskými kořeny, sloužil k přípravě čaje a v některých rodinách měl skoro slavnostní nádech.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů TN Nova, Novinky
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