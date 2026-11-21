Na dnešek jsme nachystali kvíz pro ty, kdo mají pocit, že Krakonoše mají v malíku. Jen upozornění hned na začátku: vzpomínka na vousatého pána z Večerníčku tady stačit nebude.
Krakonoš patří k nejznámějším postavám českých pohádek a pověstí. Vládce Krkonoš si získal pověst ochránce hor, spravedlivého soudce i tajemné bytosti, která dokáže pořádně potrápit každého, kdo se v horách nechová slušně. Jeho příběhy se vyprávějí už několik staletí a během té doby se jeho podoba i povaha mnohokrát proměnily. Víte ale, odkud se legenda o Krakonošovi skutečně vzala a jak mu říkali naši předkové? I na to se zeptáme v našem kvízu nna In-Lifestyle.
Duch hor, kterého se lidé kdysi báli
Legenda o Krakonošovi má kořeny v lidové představivosti obyvatel Krkonoš. Její počátky se obvykle kladou do 15. století, kdy si lidé začali vysvětlovat nevyzpytatelné přírodní jevy pomocí nadpřirozených bytostí. Prudké bouřky, silný vítr, mlhy, laviny nebo podivné zvuky rozléhající se mezi skalami v nich probouzely respekt i strach. Tak se postupně zrodila představa mocného ducha, který vládne horám, rozhoduje o počasí a trestá ty, kteří nerespektují přírodu. Původně přitom nemusel být zdaleka tak laskavý, jak ho známe dnes. V některých starých pověstech vystupoval jako nebezpečný démon, před kterým bylo lepší mít se na pozoru.
O tom, že Krakonoš není jen výmyslem novodobých pohádkářů, svědčí také historické písemnosti a vyobrazení. Za první doložitelné zobrazení pána hor se považuje mapa Slezska, kterou v roce 1561 vytvořil kartograf Martin Helwig. Krakonoš na ní ovšem vůbec nepřipomíná vousatého dědečka s holí. První tištěná zpráva o něm se objevila roku 1618 v díle českého duchovního Havla Želanského. Později se jeho příběhy dostaly také do knih německého autora Johannese Praetoria, který v 17. století shromáždil stovky vyprávění o tajemném duchovi Krkonoš.
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Krakonoš měl v minulosti celou řadu jmen a také jeho povaha byla značně proměnlivá. Dokázal se převtělit do různých podob, vodit pocestné na scestí, ale také pomáhat chudým, léčit nemocné a odměňovat poctivé lidi. Do povědomí několika generací českých diváků se Krakonoš nesmazatelně zapsal také díky televiznímu večerníčku Krkonošské pohádky. První díly se na obrazovkách objevily v roce 1974 a oblíbený seriál se postupně rozrostl na dvacet epizod. Krakonoš v něm vystupuje jako spravedlivý ochránce hor, který si nenechá líbit ničení přírody ani lidskou chamtivost. Kolik toho ale víte o jeho skutečné legendě, starých jménech a kouzelných schopnostech? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech KRNAP, Novinky, MuzeumKudowa
Tento příspěvek Kvíz na téma pověsti a legendy o Krakonošovi: Na zodpovězení 10 otázek vzpomínky na Večerníček stačit nebudou byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.