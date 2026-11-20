Od 23. do 27. listopadu bude zcela uzavřená smíšená stezka pro pěší a cyklisty na levém břehu Malše v úseku od Modrého mostu po pivovarskou zahradu Samsonu. Důvodem je špatný stav jejího povrchu, který je na řadě míst narušený a nerovný. Město proto přistoupí k pokládce nového asfaltu. Práce se obejdou bez zásahu do konstrukčních vrstev komunikace.
„Došlo tam k degradaci povrchu, narušení celistvosti a rovinatosti, což velmi znepříjemňuje pohyb chodců i cyklistů, kteří na to poměrně silně poukazují. Proto dojde k pokládce nového obrusného asfaltu bez zásahu do konstrukčních vrstev,“ vysvětlil Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků českobudějovického magistrátu.
Hlavním cílem je podle něj především zvýšení bezpečnosti lidí, kteří frekventovanou trasu využívají.
„Věřím, že to lidé pochopí, budou respektovat dopravní značení i pohyb stavebních strojů,“ dodal Kubeš.
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Samotná oprava asfaltu ale neznamená, že se město posunulo také v přípravě rozsáhlejší úpravy stezky. Ta je už řadu let předmětem jednání s pivovarem Samson, který v lokalitě vlastní klíčové pozemky. Dosavadní trasa je úzká, v některých místech ji navíc lemuje oplocení areálu s žiletkovým drátem. Při vzájemném míjení chodců a cyklistů tak vznikají nebezpečné situace.
Město proto usiluje o její rozšíření, doplnění veřejného osvětlení a vytvoření příjemnějšího veřejného prostoru v okolí pivovaru. Podle náměstka primátorky
Lubomíra Bureše (Naše Česko) už radnice nechala zpracovat architektonickou studii, na jejíž přípravě se podíleli také zástupci Samsonu.
„Byla zpracovaná studie. Cyklostezka by se rozšířila a v jejím blízkém okolí by mohla vzniknout i odpočinková zóna. Studie se připravovala společně s požadavky pivovaru,“ popsal Bureš.
Město následně předalo hotový návrh pivovaru k projednání s vlastníky. Právě jejich souhlas je pro další postup zásadní. Radnice totiž potřebuje vyřešit majetkové vztahy, aby mohla stezku rozšířit a uskutečnit i další navrhované úpravy.
Samson zatím neodpověděl
Podle Bureše se ale jednání zatím nikam neposunula. Původně měl zástupce pivovaru návrh projednat s vlastníky a následně městu sdělit jejich stanovisko. To se však dosud nestalo. „Dohoda byla, že nám dají odpověď, jestli se jim to takhle líbí, nebo budou chtít něco předělávat. Zatím se tak nestalo, takže pořád čekáme,“ uvedl náměstek.
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Aktuální opravu proto město řeší samostatně, bez ohledu na výsledek jednání o budoucí podobě celé lokality.
„Řešili jsme, jestli není zbytečné do toho teď investovat, když se zároveň jedná o rozšíření. Ale pan Kubeš ze Správy veřejného majetku, která má tento projekt na starost, argumentoval tím, že dohoda se vleče už spoustu let a výsledek je stále nejistý. Navíc už je povrch v opravdu havarijním stavu a jeho opravu tak nešlo dále odkládat,“ vysvětlil Bureš. Problém se řeší už řadu let
Na komplikovanou situaci kolem cyklostezky upozorňovala Drbna už v červnu loňského roku. Tehdy Bureš uvedl, že se její rozšíření na radnici řeší už dvanáct let a potřeba úprav přetrvává bez ohledu na to, kdo zrovna stojí v čele města.
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„Ta stezka je nebezpečná, lidi se tam motají,“ řekl tehdy náměstek. Město se v minulosti pokoušelo dohodnout s pivovarem na odkupu potřebných pozemků, ten ale prodej odmítl. Otevřela se proto možnost dlouhodobého pronájmu.
Radnice tehdy připravovala také geodetické zaměření a vytyčení zamýšlené trasy přímo v terénu. Plán počítal s rozšířením stávající stezky, novým osvětlením a případnými úpravami oplocení areálu podle požadavků vlastníka.
Ani po více než roce se však zásadní dohoda nepodařila uzavřít. Příští týden plánovaná oprava tak alespoň zlepší stav současné trasy. Na její bezpečnější a komfortnější podobu si ale chodci a cyklisté budou muset ještě počkat.