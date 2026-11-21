je pro mě jedno z těch jídel, která člověka Rajská omáčka bez velkého vysvětlování vrátí domů. K nedělnímu obědu, k hrnci na sporáku, k vůni bobkového listu a nového koření. Máma vždycky říkala, že bez pořádného je rajská vlastně jen trochu lepší vývaru rajčatová polévka. Dlouho jsem to brala jako jednu z kuchyňských průpovídek, co se dědí a moc se nad nimi nepřemýšlí. Pak jsem si ale udělala vlastní hovězí vývar, pomalu, bez kostky a bez spěchu. A najednou bylo jasné, proč na tom tolik trvala. Ta omáčka má pak úplně jinou hloubku.
Složitý recept to není, jen nesnáší spěch. Cibule si musí na
másle s trochou oleje odpracovat svoje, rozvonět se a zezlátnout, klidně skoro do medové barvy. Až potom má smysl přidat rajský protlak, rajčatovou šťávu, koření a nechat všechno v klidu vařit. Vývar dolévám po částech, nikdy ne celý naráz. Omáčka si sama řekne, jestli má být hustší, nebo ještě trochu povolit. Na konci přijde malé množství 31% smetany ke šlehání. Opravdu jen trochu, aby se chuť zjemnila a zakulatila. Doma ji většinou nestihneme ani pořádně nechat odstát.
Můj tip zní: Rajský protlak nechte před zalitím vývarem krátce opéct přímo na cibuli, stačí přibližně dvě až tři minuty na středním plamenu. Vytáhne se z něj syrová kyselost, lehce ztmavne a chuť se posune do příjemného karamelového tónu. U poctivé rajské omáčky je to drobnost, ale v talíři ji poznáte. Recept na poctivou rajskou omáčku s hovězím vývarem a smetanou
Celková délka přípravy: asi 2 hodiny 30 minut, pokud vývar nevaříte předem Porce: 4 až 5 Hovězí vývar 600 g hovězího masa (zadní nebo žebro) 1 mrkev 1 kus celeru 1 petržel 1 cibule 2 bobkové listy 4 kuličky nového koření 5 kuliček černého pepře sůl Rajská omáčka 2 větší cibule 30 g másla + lžíce oleje 3 lžíce rajského protlaku 200 ml rajčatové šťávy 600 až 800 ml hovězího vývaru 2 bobkové listy 3 kuličky nového koření 4 kuličky černého pepře špetka tymiánu 1 lžíce cukru (případně podle chuti) sůl 100 ml smetany ke šlehání (31 %) Postup přípravy tradiční rajské omáčky s hovězím vývarem
1. Hovězí maso vložte do hrnce, zalijte studenou vodou a pomalu přiveďte k varu. Jakmile se nahoře začne tvořit šedá pěna, sesbírejte ji lžící. Vývar bude čistší a nechytí nepříjemně nahořklou chuť. Přidejte očištěnou zeleninu, koření a sůl, stáhněte plamen a nechte jen zlehka táhnout
2 hodiny.
2. Hotový vývar přeceďte přes jemné sítko. Maso odložte stranou, bude se hodit přímo k omáčce, případně později do jiného jídla. Dobrý vývar má být zlatavý, výrazně vonět a po ochutnání nepůsobit jako obarvená voda.
3. V širším hrnci rozehřejte
máslo s lžící oleje. Cibuli nakrájejte nadrobno a na středním plamenu ji restujte 10 až 12 minut, dokud nezměkne a nezačne zlátnout. Tuhle část není dobré uspěchat, protože právě cibule drží chuťový základ celé omáčky.
4. Přidejte
rajský protlak a pořádně ho vmíchejte do cibule. Restujte ještě 2 až 3 minuty. Protlak se lehce opeče, ztratí syrovou kyselost a směs dostane tmavší červenohnědý odstín.
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5. Přilijte
rajčatovou šťávu, přidejte bobkové listy, nové koření, pepř a tymián. Promíchejte a nechte na mírném plamenu zhruba 10 minut pomalu probublávat. Teď začněte dolévat hovězí vývar
6. Nejprve přidejte asi 400 ml, promíchejte a zkontrolujte hustotu. Pokud chcete omáčku řidší, dolijte dalších 200 až 400 ml. Vařte ještě
10 až 15 minut.
7. Omáčku propasírujte nebo přeceďte přes jemné sítko, aby v ní nezůstalo koření ani větší kousky cibule. Výsledkem má být hladká, lesklá omáčka bez hrubých částí.
8. Přecezenou omáčku vraťte na sporák. Přidejte
cukr, podle chuti dosolte a přilijte smetanu. Na mírném plamenu ji ještě asi 5 minut povařte. Smetana chuť zjemní a omáčce dodá krémovější konzistenci.
9. Podávejte hned, ideálně s vařeným hovězím z vývaru, houskovým nebo bramborovým knedlíkem a plátkem citronu.
Foto: Cooky.cz, Babiččina rajská omáčka s hovězím: Sametová klasika, která voní celým domem a chutná jako nedělní oběd z dětství Tipy redakce: Hustota omáčky: Pokud je omáčka po přecezení stále příliš řídká, nechte ji bez pokličky ještě 5 až 10 minut vařit o něco živěji. Tekutina se částečně odpaří a omáčka zhoustne přirozeně, bez přidávání mouky. Proč domácí vývar: Server Healthline uvádí, že hovězí vývar obsahuje kolagen, glycin a minerály, například vápník a hořčík, které souvisejí se zdravím kloubů a trávením. U běžných průmyslových bujonů se tyto látky většinou nevyskytují ve srovnatelném množství. Záměna smetany: Smetanu ke šlehání můžete vyměnit za zakysanou smetanu. Přidejte ji ale až úplně na konci a omáčku už dál nevařte, protože zakysaná smetana se při vyšší teplotě snadno srazí. Skladování: V uzavřené nádobě vydrží omáčka v lednici 3 dny. Zamrazit ji můžete přibližně na 2 měsíce. Při ohřívání postupujte pomalu a na závěr případně dolaďte chuť trochou cukru. Varianta bez smetany: Pokud dáváte přednost čistší a kyselejší chuti, smetanu vynechte. Omáčka bude lehčí a blíž staročeskému pojetí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline