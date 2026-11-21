Patnáct tisíc domácností v Orlové a Bohumíně má zajištěné dodávky tepla a teplé vody i po definitivním konci uhlí v Dětmarovicích. Nová teplárna za dvě miliardy korun, která zahájila provoz s letošní topnou sezonou, využívá biomasu a zemní plyn. Oproti původnímu uhelnému provozu má snížit emise oxidu uhličitého a dalších znečišťujících látek až o 97 procent. Jde o první kompletně dokončenou modernizaci teplárenské lokality Skupiny ČEZ v Česku. Výstavba začala na jaře 2024 a investice dosáhla přibližně dvou miliard korun.
Nové zdroje zajišťují dodávky tepla pro zhruba 15 tisíc domácností v Orlové a Bohumíně. Do obou měst každoročně putuje přibližně 400 terajoulů tepla. Smlouvy mezi městy a společností ČEZ počítají s dodávkami nejméně do roku 2040. Hlavními zdroji nové teplárny jsou biomasový kotel o tepelném výkonu 8 MW a dvě kogenerační jednotky na zemní plyn, každá s elektrickým výkonem 11 MW. Zálohu zajišťují tři plynové kotle s výkonem po 9 MW a další plynová kotelna o výkonu 18 MW. Sestava umožňuje kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a má zajistit spolehlivý provoz i v dalších desetiletích.
Důraz na snižování emisí se přitom v Dětmarovicích neomezuje pouze na samotnou výrobu tepla. Dokonce i nakladač, který manipuluje s biomasou, má elektrický pohon. Energii mu dodává baterie o kapacitě 435 kWh, která podle informací z provozu vystačí na přibližně týden práce na jedno nabití. Nakladač samozřejmě neběží nepřetržitě po celou směnu, ale pracuje podle aktuální potřeby provozu.
Oproti původnímu uhelnému provozu má nová technologie snížit emise oxidu uhličitého, oxidů síry a dusíku i tuhých znečišťujících látek až o 97 procent. V biomasovém kotli se denně spálí přibližně 70 tun paliva, které do Dětmarovic putuje od českých dodavatelů i z Polska. Provozovatel si přitom předem zajistil dlouhodobé dodávky biomasy, mimo jiné od regionálních dodavatelů.
Přechod na nové zdroje probíhal bez přerušení dodávek tepla. V uplynulé topné sezoně, kdy už byla původní uhelná elektrárna odstavena, zajišťovaly vytápění přechodné zdroje v čele se záložní plynovou kotelnou a staršími horkovodními plynovými kotli. Mezitím pokračovala výstavba nové teplárny.
Projekt byl spolufinancován z Modernizačního fondu Evropské unie prostřednictvím programu HEAT. Podle vedení Moravskoslezského kraje představuje proměna Dětmarovic důležitý příklad toho, že lze přejít od uhlí k ekologičtějším palivům a současně zachovat centrální zásobování teplem.
ČEZ chce v regionu pokračovat v rozvoji moderní energetiky. Vedle ekologizace teplárenství se zaměřuje na energetické úspory, obnovitelné zdroje, bateriová úložiště a přípravu malých modulárních reaktorů. Prostřednictvím společnosti ČEZ ESCO zaměstnává v Moravskoslezském kraji více než 500 lidí. V Havířově se podílí také na projektech modernizace energetiky a úspor, které mají městu přinést roční úsporu 14,6 milionu korun.
René Pajurek