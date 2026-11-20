V barvách Litvínova si odbyl premiéru útočník Ondřej Najman, jehož Severočeši získali z pražské Sparty. Domácím vyšel skvěle vstup do utkání. Po 75 sekundách se po rychlém brejku trefil z levého kruhu Maštalířský. Ve 3. minutě se ocitl sám před Čajanem Nestrašil, místo zakončení se snažil bekhendem vrátit přihrávku Voženílkovi, ale chyběla mu přesnost. Vzápětí na druhé straně trefil Jaks střelou od modré čáry levou tyč.
V 7. minutě už měli Severočeši dvoubrankový náskok. David Kaše uvolnil Coskeyho, který vyzrál na Kacetla bekhendovým blafákem. Pro Kašeho to byl 200. bod v extralize. Američan Coskey, který vypomáhá Litvínovu na střídavý start z prvoligového Chomutova, si připsal ve třetím utkání za Vervu druhý gól a čtvrtý bod. V průběhu první třetiny ale musel odstoupit ze hry.
Čtěte také: Vedoucí Třinec porazil Olomouc 5:3, po čtvrté výhře za sebou vede už o 12 bodů
Třinec se tlačil za snížením a velkou šanci měl Pyrochta, který se dostal před litvínovského gólmana, ale při zakončení zlomil hokejku. V 19. minutě už se Oceláři radovali. Po Kurovského přihrávce se dostal před Čajana Daňo a svým čtvrtým gólem za poslední tři zápasy potvrdil střeleckou formu.
Lídr tabulky pokračoval ve druhé třetině v tlaku, ale Verva odolávala. Ve 26. minutě zlikvidoval Čajan lapačkou velkou příležitost Romana. Potom kapitán Růžička promáchl před odkrytou brankou Voženílkovu přihrávku a z dorážky neuspěl opět Roman. Za domácí zahrozil Urban. V 35. minutě vrátil Litvínovu dvoubrankový náskok David Kaše, který po Sukeľově přihrávce překonal Kacetla mezi betony.
Čtěte také: Čtyři góly ve druhé třetině. Oceláři vyhráli v Kladně 4:1
Ve 43. minutě při první přesilovce zápasu po Musilově vyloučení trefil Sukeľ levou tyč. Čajan odolal při Czuczmanově trestu, při kterém mu navíc po velkém závaru pomohl při Růžičkově dorážce na brankové čáře i Baláž. V 55. minutě už to bylo jen o gól. Koch přistrčil puk před branku Voženílkovi, který prostřelil litvínovského gólmana. Vyrovnat mohl Marinčin, Čajanovi následně pomohla i horní tyč po Galvasově nahození. Pojistku výhry domácích zařídili při power play Třince dalšími góly David Kaše a Maštalířský.
HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 2. Maštalířský (Baláž), 7. Coskey (D. Kaše, Jaks), 35. D. Kaše (M. Sukeľ), 59. D. Kaše (Maštalířský, S. Svozil), 60. Maštalířský (D. Kaše) - 19. Daňo (Kurovský, L. Hudáček), 55. D. Voženílek (P. Koch, M. Adámek). Rozhodčí: Barek, Jaroš - Frodl, Špůr. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4743.
Sestava Livínova: Čajan - S. Svozil, Baláž, Jaks, Czuczman, V. Beran, Polášek - Koblasa, M. Sukeľ, Pištěk - Coskey, D. Kaše, Maštalířský - Šprynar, O. Najman, Urban - Jurčík, Jícha, Havelka. Trenér: Reichel.
Sestava Třince: Kacetl - M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, Pyrochta, D. Musil - M. Růžička, A. Nestrašil, D. Voženílek - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - Kubiesa, M. Kovařčík, Flynn - O. Kovařčík, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.