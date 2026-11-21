Když dostanu chuť na něco opravdu
hříšně dobrého, co provoní celou kuchyni a okamžitě vykouzlí úsměv na tváři, moje volba jednoznačně padne na tenhle fantastický inspirovaný oblíbenou tyčinkou zákusek . Spojení vláčného Kinder Bueno kakaového těsta, jemného tvarohovo-smetanového krému a lesklé čokoládové polevy tvoří dokonalou harmonii chutí, které se prostě nedá odolat. Je to ideální pro sváteční odpoledne, dezert rodinné oslavy nebo prostě jen tak pro radost.
Příprava je
překvapivě snadná a zvládne ji každý, kdo miluje poctivé domácí pečení.
Můj tip zní: Upečený korpus před nanesením krému rovnoměrně pokropte vlažným mlékem, protože díky tomu zůstane korpus neuvěřitelně vláčný a doslova se rozplyne na jazyku. Recept na fantastický zákusek Kinder Bueno
Celkový čas přípravy a pečení: 50 minut Ingredience potřebné k přípravě Kakaové těsto 3 vejce velikosti M 10 g vanilkového cukru 100 g krystalového cukru 50 g oleje 150 ml vody 280 g hladké mouky 10 g kypřicího prášku 2 polévkové lžíce kakaa 150 ml mléka (na pokropení) Jemný krém 250 ml smetany ke šlehání 250 g jemného tvarohu 10 g vanilkového cukru 3 polévkové lžíce práškového cukru Čokoládová poleva: 180 g čokolády 100 g smetany ke šlehání Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, nebe v puse Postup při přípravě zákusku ve stylu Kinder Bueno
1. V hluboké mísy
vyšlehejte vejce s krystalovým a vanilkovým cukrem do nadýchané a světlé pěny.
2. Za stálého míchání pomalu
přilijte olej a vlažnou vodu, aby se všechny tekutiny dobře spojily.
3. V jiné misce
smíchejte hladkou mouku s kypřicím práškem a kakaem, a tuto sypkou směs postupně vmíchejte do vaječného základu.
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4. Připravené těsto
nalijte do formy o rozměrech 24 x 24 centimetrů vyložené pečicím papírem a rovnoměrně rozetřete.
5. Vložte formu do trouby předehřáté na
180 stupňů a pečte přibližně 20 minut.
6. Upečený korpus vyndejte z trouby, nechte mírně zchladnout a rovnoměrně
pokropte vlažným mlékem, aby zůstal vláčný. Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, už se to rýsuje
7. V čisté nádobě
vyšlehejte smetanu na šlehání do pevna a opatrně do ní vmíchejte jemný tvaroh, vanilkový cukr a práškový cukr.
8. Připravený lahodný krém
naneste na vychlazený kakaový korpus a stěrkou ho rovnoměrně rozetřete po celém povrchu.
9. V menším hrnci
zahřejte smetanu na šlehání, přidejte kousky čokolády a mícháním nechte zcela rozpustit v hladkou polevu.
10. Horkou čokoládovou polevu
nalijte na vrstvu krému, opatrně rozetřete až k okrajům a nechte v chladničce důkladně ztuhnout. Tipy redakce: Pokropení mlékem: Vlažné mléko nalité na upečený korpus zajistí, že těsto bude dokonale šťavnaté a nebude suché. Kvalitní čokoláda: Na polevu používejte čokoládu s vyšším podílem kakaa, která zajistí krásný lesk a bohatou chuť. Teplota tvarohu: Tvaroh vyndejte z chladničky předem, aby měl pokojovou teplotu a krém se při šlehání nesrazil. Čisté krájení: Před krájením namočte nožík do horké vody, čímž získáte dokonale čisté a hladké řezy bez potrhání polevy. Chlazení v lednici: Zákusek nechte před podáváním odležet v chladničce ideálně několik hodin, chutě se tak nádherně propojí.
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Foto a recept: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca