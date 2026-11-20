Z fotek to vypadá jako sen každého bojovníka: Austrálie, špičkový gym, slunce. Veronika Smolková, 24letá slovenská bojovnice muší váhy do 56,7 kg s bilancí 10-3-0, si z Austrálie podle svých slov přivezla ty nejlepší tréninky a hned po příletu týden stonala. Jenže když přišla řeč na to, jaká ta příprava byla, mluvila hlavně o hlavě, ne o nohách. Čeká ji přitom zápas, po kterém se může posunout k boji o pás. Redakce MMAmag proto k jejím slovům otevřela oficiální kartu turnaje i starší rozhovor pro Ruik.cz.
V Třinci jí v cestě stojí bojovnice se čtyřmi zápasy v UFC
Smolková nastoupí proti Ivaně Petrović 21. listopadu 2026 od 17:00 v Třinci, na kartě turnaje OKTAGON 98: Legierski proti Buchingerovi. Pořádá ho česko-slovenská organizace OKTAGON MMA, která turnaje chystá i v Německu. Hlavní zápas večera patří jiné dvojici, pro slovenskou jedničku ženské muší váhy to ale na významu neubírá.
Petrović není soupeřka na rozjezd. 32letá Chorvatka má bilanci 8-4-0, na profilu OKTAGON MMA je vedená jako čtyřka bantamové váhy do 61,2 kg a za sebou má 4 zápasy v UFC s bilancí 1-3-0 podle databáze FightMatrix.
V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala poslední porážku Smolkové ze 7. října 2023 s Megan Morris a od té doby napočítala 8 výher v řadě. V seznamu jejích soupeřek po tom datu stojí Insav Alavia, Jovana Dukic, Mileide Simplicio, Aitana Alvarez, Ana Carolina Araujo, Marta Sos, Stephanie Egger a Lisa Kyriacou. Poslední dvě jména skončila rychle: Egger prohrála TKO v 1. kole, Kyriacou submisí ve 2. kole.
Na formu, se kterou do Třince přijíždí, si ale musela sáhnout na druhém konci světa. A sama říká, že ji to stálo víc než fyzické síly.
Austrálie vypadala jako odměna, Smolková ji popsala jinak
V rozhovoru, který server Ruik.cz zveřejnil 20. listopadu 2026, řekla: „Paradoxem je, že ten kemp v Austrálii byl asi jedním z nejhorších po té psychické stránce. Bylo to strašně náročné.“ Tréninkovou stránku přitom chválila. „Ale strašně moc mi chyběla rodina a bylo mi hodně smutno,“ dodala. Cenu za to podle svých slov zaplatila hned po příletu: „Hned jak jsem se vrátila, jsem samozřejmě na týden onemocněla.“
Podle toho, co témuž serveru popsala, se v gymu mihl Alexander Volkanovski a ona si toho všimla až podle reakcí ostatních. Z kempu se ale nestáhla, naopak. „Ráda bych do Austrálie jezdila třikrát nebo čtyřikrát za rok,“ uvedla s tím, že v lednu 2027 by s sebou chtěla vzít matku. Z té samé věty plyne, co si odtamtud odvezla: ne odpor, ale plán jezdit častěji.
Z téhož rozhovoru plyne ještě jedna věc. Smolková mluví o prosincovém boji o titul, přestože před rokem zněla úplně jinak.
Před rokem o pásu mluvit nechtěla, teď jmenuje měsíc i halu
„Pokud ano, ráda bych bojovala o titul v prosinci v O2 areně,“ řekla Ruik.cz s tím, že nejdřív musí porazit Petrović a dovolit to musí zdraví. Je to tedy její přání navázané na dvě podmínky, ne ohlášený zápas.
Před 11 měsíci znělo totéž téma opatrněji. Ve starším rozhovoru pro Ruik.cz ze 14. prosince 2025 Smolková říkala: „A nemyslím si, že teď tím, že bych porazila jednu dobrou soupeřku, to znamená, že si už hned zasloužím ten titul.“ Mezi oběma výroky leží 4 výhry.
Oficiální stav je zatím jiný než její přání. V kalendáři OKTAGON MMA, do kterého redakce MMAmag nahlédla 20. listopadu 2026, má turnaj OKTAGON 100 v pražské hale 29. prosince 2026 oznámené titulové zápasy ve střední a welterové váze. Ženská muší váha mezi nimi není.
Dvě různá čísla u jednoho jména a telefon, do kterého se nedívá
Jednička je Smolková na profilu OKTAGON MMA. Ve vydání světového hodnocení FightMatrix z 15. listopadu 2026 redakce MMAmag dohledala její jméno v ženské muší váze na 24. místě, tedy kousek pod elitní dvacítkou. Na dotaz Ruik.cz, jaký z toho cítí tlak, odpověděla: „Asi žádný, protože to nějak neřeším. Prostě zápasím, miluju to.“
Podobně popsala i svůj vztah k sítím. „Smazala jsem si Facebook i TikTok. Jediné, co mám, je Instagram, a tam ty zprávy skoro nečtu,“ řekla témuž serveru a dodala, že se už nikde nechce hádat. Zápasy soupeřek si podle svých slov nepouští vůbec.
Ticho jako strategie
GLOSA V MMA se pozornost obvykle kupuje konfliktem. Mikrofon, nálepka, snímek obrazovky, pár tisíc komentářů. Smolková staví kariéru na opaku a je to sázka s jedinou pojistkou: dokud vyhrává, nikdo se neptá, proč mlčí. Promotérské nálepky vydrží jeden večer, 8 výher v řadě vydrží déle.
Nejtěžší věc posledních měsíců se jí podle jejích vlastních slov nestala v kleci ani pod fotkou na Instagramu, ale v cizí zemi, kde jí chyběli lidé z domova. Kemp, který ji měl nabít, ji nejdřív psychicky vyčerpal. A právě odtamtud si do Třince veze to, co žádný žebříček nezměří.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková