Domácím vyšel vstup do utkání dokonale a po chytrém prohození Rubinse rozjetý Lalancette otevřel již v osmé sekundě přesnou střelou pod horní tyčku skóre. Aktivnější Indiáni si vynutili nápor v útočném pásmu, ale Rohlík bekhendem minul odkrytou branku.
Naopak v 5. minutě Lauko překvapil skrytým pokusem přes obránce brankáře Růžičku a vyrovnal na 1:1. Uplynulo pouhých 14 sekund, Rohlík dojel kotouč za brankou a předložil ho nekrytému Lalancetteovi, který vrátil domácím vedení. Za dalších 14 sekund ovšem po akci Kondelíka důrazný Nosek dorážkou znovu srovnal stav na 2:2 a vyhnal plzeňského gólmana Růžičku z branky.
Domácí pokračovali odvážným napadáním rozehrávky soupeře a po technickém přestupku Dynama uspěl během početní výhody přesnou střelou z bezprostřední blízkosti Strnad, jehož prodloužení smlouvy se Škodou klub chvíli předtím slavnostně oznámil. Hosté lépe kombinovali a byli směrem dopředu nebezpeční, jenže Stránský tváří v tvář Malíkovi neskóroval a v závěru třetiny ho nepřekonal z dobré pozice ani Tourigny.
Na začátku prostřední části Simon po individuálním průniku neprostřelil gólmana Dynama Willa a vzápětí se zaskvěl i jeho protějšek Malík, když svým levým betonem akrobaticky zastavil střelu Kauta po ideální zadovce Kondelíka. Ve 28. minutě už se hosté díky tečované střele Ludviga z mezikruží radovali z vyrovnání na 3:3.
Domácí mohli po polovině utkání odpovědět při přesilovce, ale hráči Dynama ji s velkým vypětím ubránili a převzali iniciativu. Pozorný Malík nebezpečným pokusům hostů odolal a krátce před druhou sirénou naopak plzeňský brejk musel likvidovat Will, který si poradil s šancemi Lalancettea i Maláka.
V úvodu závěrečné dvacetiminutovky domácí nezvládli přesilovou hru a po jejím skončení Kelemenovu dlouhou přihrávku využil Lauko vracející se z trestné lavice k trefě na 4:3. Následně Will vychytal gólové příležitosti Chromiaka a Lalancettea. Poté už hosté aktivní hrou těsný náskok udrželi, Plzeň nedokázala vyrovnat ani při power play.
HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 3:4
Branky a nahrávky: 1. Lalancette (Rubins, Měchura), 6. Lalancette (Rohlík, Rubins), 13. Strnad (Teplý, Merežko) - 5. Lauko (Tourigny, Ludvig), 6. Nosek (Kondelík, M. Kaut), 28. Ludvig (Sobotka, Tourigny), 44. Lauko (Kelemen). Rozhodčí: A. Jeřábek, Schenel - Rampír, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 4326.
Sestavy:
Plzeň: J. Růžička (6. Malík) - Robertson, Rubins, Chromiak, J. Jeřábek, Merežko, Malák - Rohlík, Lalancette, Měchura - Strnad, Filip, Teplý - Schleiss, V. Petman, Simon - M. Petman, Lev, I. Sedláček. Trenér: Veber.
Pardubice: Will - Tourigny, Ludvig, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Ščotka, Gazda - Lauko, Mandát, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - M. Kaut, Nosek, Kondelík - Kelemen, Sobotka, Poulíček. Trenér: Pešán.