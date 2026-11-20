Čeští tenisté dorazili do Boloni už ve čtvrtek 19. listopadu, o pět dní dřív, než je čeká čtvrtfinále. V pátek patřili k prvním týmům, které si vyzkoušely centrální kurt v areálu BolognaFiere. Kapitán Berdych netajil, kam míří. „Cíle máme opravdu ty nejvyšší. Velkou váhu přikládám prvnímu zápasu, od kterého se můžeme odrazit. A pokud ho zvládneme, tak to pak může dopadnout až tím nejlepším možným způsobem,“ řekl podle iDNES.cz. Pro Tenisový svět doplnil, že právě v úvodním utkání „se buduje momentum celého turnaje“. Nejde o fráze. V Boloni rozhoduje pořadí zápasů a soupeř, který přijíždí bez dvou opor.
Proč první dvouhra nastaví celý večer
Mezistátní duel ve Final 8 se odehraje během jediného dne. Podle oficiálních
pravidel Davis Cupu 2026 jde na kurt nejprve souboj týmových dvojek, po něm se střetnou jedničky a teprve potom přichází čtyřhra. Celý večer tak může mít jen dva zápasy.
Kdo vyhraje úvodní bod, posílá svou jedničku na kurt s možností duel rovnou ukončit. Kdo prohraje, musí dohánět a jeho nejlepší hráč nastupuje pod tlakem, že další porážka znamená konec. Oficiální pořadí se zveřejňuje až v den zápasů a kapitáni mohou volby měnit. Pokud ale Berdych zachová očekávané rozdělení s Jiřím Lehečkou jako jedničkou, otevírat by měl Jakub Menšík proti kanadské dvojce.
Podle nás je to pro Čechy nejkratší cesta k postupu. Výhra v úvodní dvouhře by z Félixe Augera-Aliassimeho udělala hráče, který musí vyhrát, aby Kanada vůbec přežila do čtyřhry. Jediná velká kanadská hvězda by tak nesla celou tíhu duelu ještě předtím, než by zahrála první míček.
Kanada bez dvou opor
Soupeř přijíždí výrazně oslabený. Denis Shapovalov odstoupil kvůli zranění adduktoru z turnaje v Paříži a Gabriel Diallo nedostal po návratu ze zranění nohy od lékaře povolení startovat. Do týmu kapitána Franka Dancevice místo nich naskočili Alexis Galarneau a Keegan Rice, jak oznámila
Tennis Canada.
Česko Kanada Opora Jiří Lehečka (14. na světě) Félix Auger-Aliassime Druhý singlista Jakub Menšík (elitní patnáctka) Liam Draxl / Alexis Galarneau Čtyřhra Adam Pavlásek, Patrik Rikl Duncan Chan, Keegan Rice a další Další hráč Tomáš Macháč neuveden
Česko má dva singlisty v elitní patnáctce, Kanada jednoho skutečného lídra. Berdych proto mluví otevřeně: při standardním výkonu by jeho tým měl utkání zvládnout. Auger-Aliassime může jeden bod uhrát, ale sám duel nevyhraje. Kanada navíc od svého titulu z roku 2022 ve Final 8 nevyhrála ani jedno utkání. V letech 2023 a 2024 vypadla ve čtvrtfinále s Finskem a Německem, loni se do závěrečného turnaje vůbec neprobojovala.
Menšík je v pořádku, Rikl šetří servis
Největší otazník visel nad Menšíkem. Na konci října po pádu ve Vídni utrpěl zranění hlavy, vynechal Masters v Paříži a podle svých příspěvků na sociálních sítích, které citovala ČTK, se soustředil na to, aby stihl Davis Cup. Berdych ho teď označuje za hráče, který je „v pohodě“. Formou za Lehečkou mírně zaostává: od zářijového kvalifikačního kola vyhrál čtyři ze sedmi zápasů, zatímco česká jednička nasbírala bilanci 10:5 včetně finále v Tokiu a Basileji.
Opatrnost platí u Rikla. Pořád cítí dozvuky problému s břišním svalem a při tréninku dostal doporučení vynechat servis. Podle kapitána by do zápasu měl být bez potíží. Pokud by nenastoupil, vedle Pavláska by připadal v úvahu Macháč nebo Menšík. Právě tahle dvojice hrála loni rozhodující čtyřhru proti Španělsku.
Rychlejší hala a loňská lekce
Loňský nezdar je pořád čerstvý. Češi v Boloni vedli nad Španělskem 1:0 po Menšíkově výhře nad Carreñem, pak Lehečka nestačil na Munara a rozhodující čtyřhra Macháče s Menšíkem skončila dvakrát 6:7, oba tiebreaky 8:10. Lehečka později přiznal, že mu vadil krátký čas na sžití s povrchem.
Letos proto tým přijel dřív. Kurt stojí v jiné hale než loni, se strmějšími tribunami a uzavřenější atmosférou. Berdych si pochvaluje i větší prostor kolem dvorce. Povrch je podle něj „možná lehce rychlejší než v Praze“, což českému týmu „určitě není na škodu“. Lehečkovi i Menšíkovi rychlejší hala nahrává při servisu a prvním úderu. Za čistou výhodu ji ale nepovažujeme, protože Auger-Aliassime spoléhá na stejné zbraně.
Kdy hrají a co čeká za vítězem
Čtvrtfinále Česka s Kanadou začíná v úterý 24. listopadu v 16:00.
ČT sport zahajuje vysílání v 15:40 a počítá se 440 minutami přenosu, sledovat ho půjde i na internetu České televize. Vítěz se v pátek 27. listopadu od 16:00 utká s lepším z dvojice Itálie a Jižní Korea. Domácí Italové obhajují tři tituly v řadě, i když bez zraněného Jannika Sinnera.
Do Boloni se Češi probojovali přes Švédsko a v září přes USA. V pražské O2 areně už prohrávali 1:2, než Menšík zdolal Sheltona a Lehečka rozhodl proti Tienovi. Samostatné Česko slavilo salátovou mísu v letech 2012 a 2013, kdy v týmu hrál i dnešní kapitán.
Berdych ví z vlastní kariéry, jak rychle se dá duel zlomit. V úterý v 16:00 se ukáže, jestli první dvouhra dá Čechům náskok, nebo jim přidělá starosti.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný