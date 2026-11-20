Oficiálně: Technické rámce V8 byly schváleny, potvrzení návratu padne v prosinci
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Oficiálně: Technické rámce V8 byly schváleny, potvrzení návratu padne v prosinci
Článek byl publikován 20.11.2026 20:40
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