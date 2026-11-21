Na pohled připomíná slavnostnější nedělní dort, jenže chuťově je mnohem lehčí. Možná trochu tvarohový koláč, možná dezert ke kávě, který se dá sníst i po obědě bez pocitu, že jste to přehnali. Tvarohový dort bez mouky peču hlavně v létě, když se doma objeví miska borůvek, malin nebo pár jahod. Dva druhy tvarohu, jogurt a vanilkový pudink mu dají vláčnost, drží pěkně tvar a po vychlazení je snad ještě lepší než čerstvě upečený.
Na tomhle receptu je příjemné, že se nezačíná žádným korpusem a nikde se nestaví složité krémové patro. Většinu práce tu odvede
tvaroh, vejce a pudinkový prášek, který hmotu zpevní, ale neudělá z ní těžký blok. Někdy nahoru nasypu , jindy borůvky nebo rybíz. Když zbyde jen hrst jahod, nakrájím je a hotovo. maliny
Můj tip: Chcete-li čistší řez, nespěchejte na krájení. Dort po upečení nechte dojít při pokojové teplotě a teprve pak ho dejte na několik hodin do lednice. Nejlepší bývá podle mě až druhý den, kdy se pěkně usadí. Proč bezmoučný tvarohový dort funguje tak dobře
U
tvarohových bez mouky nejde o žádnou velkou alchymii. Základ tvoří moučníků tvaroh a vejce, spojení a jemnější strukturu obstará vanilkový pudink. V podobných receptech se používá často, ať už jde o domácí ovocné dorty, nebo lehčí verze s menším množstvím cukru. Díky pudinku dort po upečení drží a nerozjede se hned po přendání na talíř. Recept na vláčný tvarohový dort bez mouky s ovocem
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 50 minut Počet porcí: 8 porcí Celkový čas: přibližně 1 hodina 5 minut, bez započítání chlazení Ingredience, které budeme potřebovat 250 g tvarohu ve vaničce 275 g hrudkovitého tvarohu 4 lžíce bílého jogurtu 3 ks vejce 1 balení vanilkového pudinku v prášku 2 lžíce kakaa 50 g cukru nebo podle chuti 1 hrst až 2 hrsti ovoce podle chuti Postup přípravy lahodného tvarohového dortu bez mouky
1. Nejprve si nachystejte všechny
suroviny a zapněte troubu na 175 °C. Kulatou formu o průměru 18 cm vyložte pečicím papírem, aby šel hotový dort bez boje vyndat.
2. Do větší mísy dejte
tvaroh ve vaničce i hrudkovitý tvaroh. Tyčovým mixérem je krátce promixujte, stačí jen tolik, aby zmizely větší hrudky a vznikl hladší základ.
3. Přidejte
bílý jogurt a vanilkový pudink v prášku. Znovu promíchejte, dokud směs nepůsobí jednolitě a krémově.
4. Pak po jednom zašlehejte
vejce. S každým si dejte chvilku, ať se dobře zapracuje, teprve potom přidejte další. Pokud máte rádi sladší dezerty, přijde v této chvíli na řadu i cukr. Obvykle dávám kolem 50 g, ale pro děti nebo mlsnější strávníky se dá množství lehce navýšit.
5. Hotovou tvarohovou hmotu rozdělte na dvě části, jednu nechte o něco větší. Do menší vmíchejte
kakao. Vznikne tmavší část, která po upečení udělá na řezu pěkný kontrast.
6. Do středu připravené formy lijte střídavě
světlé a kakaové těsto. Vždy několik lžic doprostřed, potom druhou barvu zase na stejné místo. Těsto se samo rozlije ke krajům a vytvoří jemné vrstvení. Navrch rozložte ovoce
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7. Hodí se borůvky, maliny, menší kousky jahod i rybíz. U hodně šťavnatého ovoce raději uberte, aby povrch zbytečně nezvlhl a dort se dobře dopékal.
8. Formu vložte do trouby a pečte nejdřív
20 minut při 175 °C. Poté teplotu stáhněte na 150 °C a dopékejte dalších 30 minut. Střed může po vytažení působit lehce rosolovitě, to je v pořádku. Při chladnutí ještě zpevní.
9. Upečený dort nechte nejprve vychladnout přímo ve formě. Potom ho přesuňte do lednice a dopřejte mu alespoň několik hodin chladu. Podávejte dobře vychlazený, ideálně druhý den. V lednici bez potíží vydrží
2 až 3 dny. Foto: Cooky.cz, Dort podávejte dobře vychlazený, nejlepší je druhý den. Tvaroh a ovoce jsou sázka na jistotu Pro jemnější výsledek vyndejte vejce a tvaroh z lednice s předstihem. Směs se pak snáz spojí a nebude tak studená. Kakao patří jen do menší části těsta. Kdyby ho bylo moc, dort by zbytečně ztěžkl a tvarohová chuť by se ztratila. Na krájení se hodí delší nůž s tenkou čepelí. Po každém řezu ho otřete, řez pak vypadá čistěji.
Tvarohové moučníky mají doma jednu praktickou výhodu: nejsou tak těžké jako klasické krémové dorty, ale pořád působí jako poctivý dezert. S ovocem snadno zastoupí i letní koláč ke kávě. U bezmoučných receptů se často sahá po borůvkách, lesním ovoci nebo jahodách, protože tvarohu dodají svěžest a nerozbijí jeho chuť.
Základ se navíc dá bez velkého přemýšlení obměnit. Někdo sladí medem, jiný javorovým sirupem, někdo cukr skoro vynechá a nechá pracovat ovoce. Já zůstávám u střední cesty. Tvaroh má být v dortu znát, ne zmizet pod cukrem. A vůně z trouby? Ta obvykle přitáhne první ochutnávače dřív, než dort stihne pořádně vychladnout.
Mražené ovoce nechte předem trochu povolit a osušte ho papírovou utěrkou. Na dortu pak nepustí tolik vody a pečení bude jistější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková