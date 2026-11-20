Skóre se poprvé měnilo už ve třetí minutě, a to znenadání a z první střely Rytířů. Hradecký kapitán Pláněk špatně odrazil kotouč a Hlava nabídl Hrabíkovi snadné zakončení do prázdné branky. Domácí se poté drželi na puku víc, ale Kladno se dostávalo do šancí s větší lehkostí.
Proti možnosti Kevina Klímy zasáhl Pavlát špičkou betonu, načež téměř okamžitě nastřelil tyčku hradecké branky Vigneault. Škorvánek se musel činit také proti možnostem dalších cizinců Pietronira a Audetta, před polovinou utkání však už nestačil na střelu obránce Tomka. Ta byla možná pod břevno přizvednutá tečí a Tomek slavil svůj první gól v sezoně.
Mountfield se nejlépe cítil paradoxně ve vlastních oslabeních, kdy přidělával soupeři velké problémy. I díky tomu postupně získával sebevědomí a druhou třetinu dohrával v tlaku, z něhož vytěžil kontaktní gól. Radil krásně nahrál Mudrákovi, jenž si přikopl puk bruslí a vystřelil do bližšího růžku branky. Také pro domácího obránce šlo o premiérový gól ročníku.
Rytíři po přestávce hradeckou aktivitu utlumili a navíc se uklidnili šťastným gólem Kellyho Klímy, jehož bekhendové nahození tečoval hradecký obránce Kalina do vlastní branky. Teprve po Hrabíkově vyloučení v 52. minutě se Východočeši znovu vzepjali, chybělo jim však přesnější zakončení. Nenonen v přesilovce dorážel na branku a Kohout také zakončil svůj únik po levé straně střelou mimo.
Až necelé tři minuty před sirénou při signalizované výhodě snížil přesným pokusem z dálky nejlepší hráč domácích Radil. Hru domácích bez brankáře nicméně potrestal Marcel a hosté vyhráli 4:2.
Hradec Králové - Kladno 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
20. kolo hokejové extraligy:
Mountfield Hradec Králové - Rytíři Kladno 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 36. Mudrák (Radil, R. Kousal), 58. Radil (A. Koch) - 3. K. Hrabík (Hlava, A. Rulík), 28. T. Tomek (Kelly Klíma), 47. Kelly Klíma (Kubík). 59. M. Marcel (Hlava, K. Hrabík). Rozhodčí: Vrba, Zeliska - Hynek, Augusta. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 4056.
Sestavy:
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kalina, Vála, A. Koch, Pláněk, Vukojevic, Mudrák - Radil, Miškář, R. Kousal - P. Zdráhal, Kevin Klíma, R. Pavlík - Nenonen, Čacho, Kohout - L. Král, Pilař, Sýkora. Trenér: T. Martinec.
Kladno: Pavlát - M. Jandus, Kempný, Houdek, Mendel, Pietroniro, A. Rulík, T. Tomek - Ojamäki, Vigneault, Audette - Kelly Klíma, F. Přikryl, Kubík - Hlava, K. Hrabík, Lisler - Bareš, M. Marcel, Ryšavý. Trenér: R. Rulík.