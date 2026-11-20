Pátek 20. listopadu, osmnáct hodin, Městský stadion v Karviné-Ráji. Do slezského derby 15. kola Chance Národní ligy šli domácí jako lídr tabulky, odcházeli s první domácí porážkou sezony a se dvěma vyloučenými hráči. Trenér Roman West po zápase nešetřil hlavního rozhodčího Dominika Starého. Podle něj hráči celý večer nevěděli, co se smí a co ne, protože se jednou nepískal faul zezadu a jindy se trestal obyčejný souboj tělem. Z toho podle Westa vznikl „guláš“. Zároveň ale připustil i to, co výsledek rozhodlo nejvíc: jeho mužstvo se v klíčových minutách neudrželo na uzdě.
Sedm minut, které rozhodly
Začátek přitom vypadal jako běžné vyhrocené derby. Lukáš Dvořáček poslal Baník B do vedení už ve 3. minutě, Ousmane Condé ve 17. minutě vyrovnal a poločas skončil 1:1. Napětí se ale stupňovalo už v první půli kvůli zákrokům ostravského Jakuba Elbela, které podle domácích zůstaly bez karty.
Po přestávce se zápas začal lámat. Nejpřesněji to ukazuje chronologie, kterou zaznamenal přenos serveru
Onlajny.com:
Minuta Událost 54. žlutá karta: Fleišman (Karviná) 58. žlutá karta: Marek Bielan, člen realizačního týmu Karviné 62. gól: Šimon Drozd, 1:2 65. žlutá a vzápětí červená: Radim Breite (Karviná) 69. červená karta: Denny Samko (Karviná) 76. gól: Šimon Drozd, 1:3
Mezi Drozdovým gólem na 1:2 a jeho druhou trefou uběhlo čtrnáct minut. Rozhodující ale byla jiná časová osa: sedm minut po vedení Baníku hrála Karviná v devíti. Dvě červené během čtyř minut, obě pro hráče ze středu hřiště. Proti oslabenému soupeři pak už hostům stačilo využít jednu protiakci.
Statistiky přitom jednostranný zápas neukazují. Střely na branku skončily 6:6, střely mimo 2:1 a rohy 5:0 pro Karvinu. Poměr faulů 16:8 z pohledu domácích ale napovídá, kdo hrál víc na hraně.
Westova verze: metr, který se měnil
Westovy výhrady podle iSportu míří na několik konkrétních momentů. Elbel měl podle něj v první půli za dva fauly rukou dostat dvě žluté karty, tedy v součtu červenou. Sudí ho ale nechal na hřišti. Pak podle Westa přišla nejednotnost: faul zezadu jednou bez písknutí, jindy píšťalka za souboj tělem. Hráči podle něj ztratili orientaci v tom, jaký je metr. Podstatný detail: West výslovně dodal, že to myslí „z obou stran“, tedy že na zmatek podle něj nedoplácel jen jeden tým.
Nespokojený nebyl jen trenér. Brankář Jakub Lapeš řekl, že se bavil se spoluhráči a že nejde jen o jeho pocit. Elbel měl podle něj dostat minimálně jednu kartu. Když se rozhodčího zeptal proč, Starý mu podle Lapeše odpověděl, že „tam něco kompenzoval“. Tuhle větu zná veřejnost jen z Lapešova podání, rozhodčí se k ní nevyjádřil.
Největší spor se ale točí kolem Breiteho. Podle zápisu o utkání, který citoval iSport, dostal nejprve žlutou za protest a pak červenou za urážlivý výrok vůči rozhodčímu v přerušené hře, včetně vulgárního hanlivého výrazu. West tvrdí opak, totiž že Breite nemluvil k sudím, ale k hráči soupeře. Proti sobě tak stojí oficiální zápis a trenérovo vysvětlení. Samko odcházel ze hřiště po zákroku, který zdroje popisují jako kopnutí zezadu při zastavování rychlé protiakce.
Kde Karviná prohrála sama
Pocit nejednotného metru může být oprávněný. Elbelovy zákroky bez karty, rozdílně posuzované souboje i „kompenzace“, o které mluví Lapeš, dávají Karviné argumenty. Jenže výsledek se nelámal v první půli, kdy podle domácích chyboval sudí. Lámal se ve chvíli, kdy hráči Karviné po inkasovaném gólu přestali hrát fotbal a začali hrát válku.
Podle nás je v tom jádro celého večera. Lídr soutěže prohrává 1:2 a do konce zbývá téměř půlhodina. Na vyrovnání má čas i sílu, jak ukazuje pět rohů a vyrovnaná bilance střel. Místo toho během čtyř minut přijde o dva hráče. Protest, nadávka, kopnutí do soupeře v protiútoku. Nic z toho není důsledek sporného metru, ale vlastní volba.
West to ostatně nepopírá. Nedisciplinovanost týmu přiznal a připomněl i širší vzorec: „Máme tři derby, tři porážky a v každém jsme dostali červenou kartu.“ Které tři zápasy má na mysli, zdroj neupřesňuje. Podle rozpisu Karviné šlo o první letošní střetnutí s béčkem Baníku, takže trenér zřejmě mluvil obecně o regionálních duelech. I tak jde o varování: v zápasech, kde je emocí nejvíc, Karviná opakovaně ztrácí hlavu.
Baník popisuje zápas klidněji. Klubová reportáž zdůrazňuje druhý poločas, dva góly Šimona Drozda a zvládnutý závěr. Trenér Robert Pištěk řekl, že zápas byl plný emocí, což podle něj odpovídalo počtu karet. Ocenil hráče i fanoušky a do polemiky s rozhodčím se nepouštěl. Ke dvěma červeným pro soupeře se podle iSportu vyjadřovat nechtěl. Béčko Baníku přitom přijíždělo se sérií tří zápasů bez výhry.
Tabulka zatím drží, Dukla se blíží
Na prvním místě porážka Karvinou bezprostředně nesesadila. Po 15 zápasech má 31 bodů a skóre 32:19. Druhá Dukla má 27 bodů, ale také zápas k dobru, a pokud ho zvládne, stáhne náskok lídra na jediný bod. Baník B se výhrou posunul na osmé místo s 18 body.
Pro Karvinou jde i o symbolickou ztrátu. Doma v této sezoně do té doby neprohrála, body jí na vlastním stadionu sebralo jen béčko Slavie remízou. Ostravská rezerva je první, kdo z Ráje odvezl všechny tři body. Oficiální web
Chance Národní ligy zápas popsal jako slezské derby s mnoha vypjatými momenty. Co hrozí Breitemu, Samkovi a Westovi
Oba vyloučené hráče bude řešit disciplinární komise. Délka trestů zatím známa není. Rámec ale dává
Disciplinární řád FAČR v posledním veřejně dostupném znění pro sezonu 2025/2026; u aktuální sezony je potřeba počítat s případnou novelizací. Breite: pokud komise vyjde ze zápisu, jde o urážlivé chování vůči delegované osobě. Řád za něj uvádí zákaz činnosti na dva až šest týdnů, případně veřejně prospěšnou činnost nebo pokutu až 100 000 Kč. Samko: rozhodující bude, jak komise kvalifikuje zákrok podle zápisu a jeho intenzity. Popis „kopnutí zezadu“ v protiakci nepatří k nejlehčím variantám. West: žádné řízení kvůli jeho slovům jsme nedohledali. Teoreticky by ale přicházelo v úvahu, pokud by komise vyhodnotila výroky v médiích jako hanlivé nebo ponižující vůči rozhodčímu. Řád pro takové případy uvádí zákaz činnosti na dva až osm týdnů, veřejně prospěšnou činnost nebo pokutu až 50 000 Kč. Westova kritika ale mířila na metr, ne na osobu sudího, takže jde spíš o okrajovou možnost.
Prakticky to znamená nejistotu před dalším kolem. Karviná hraje v neděli 29. listopadu od 13:30 ve Vlašimi a musí počítat s tím, že Breite i Samko budou chybět. Oba nastoupili do derby v základní sestavě a hráli ve středu zálohy, absence tedy zasáhne centrální osu týmu.
Odveta s béčkem Baníku je na programu až 22. května 2027 v Ostravě. Do té doby má Karviná půl roku na to, aby vyřešila, jestli se v derby bude bavit o sudím, nebo o fotbale. V pátek večer poslala do kabiny dva hráče dřív, než stačila vyrovnat.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl