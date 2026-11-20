Sobotní večer v katarské ABHA Areně uzavře zápas, který český fanoušek nemůže brát na lehkou váhu. Jiří Procházka v něm nebojuje o pás, přesto jde o jeho nejdůležitější zápas od dubnové porážky. Karlos Vémola, který u jeho začátků stál a v minulosti s ním trénoval, ve videu na sociálních sítích soupeře nijak nezlehčoval. Stirlinga označil za „velice těžkého a nepříjemného soupeře“ s čistou bilancí 11-0. Zároveň ale řekl, že jde „jen o další krok na jeho cestě zpět za titulem“, a dodal, že v Procházkovo vítězství pevně věří. Jeho optimismus má jasný základ: zkušenosti. Trh i část zahraničních expertů ale vidí sobotní večer jinak.
Těžký soupeř, ale zkušenosti rozhodnou
Vémolova úvaha je jednoduchá a čísla mu dávají za pravdu. Podle něj má Procházka třikrát až čtyřikrát víc zápasů než jeho soupeř. Když se podíváme do statistik, sedí to přesně. Procházka má podle
oficiálního webu profesionální bilanci 32-6-1, tedy 39 zápasů. Stirling jich má 11. Poměr vychází zhruba 3,5 ku jedné.
Jiří Procházka Navajo Stirling Profesionální bilance 32-6-1 11-0 Počet zápasů 39 11 Bilance v UFC bývalý šampion (2022) 6-0 Poslední zápas prohra KO s Ulbergem (duben 2026) výhra nad Błachowiczem v 1. kole Tým vlastní příprava City Kickboxing
Rozdíl není jen v počtu. Procházka zná pětikolové titulové zápasy, ví, jaké je to být na vrcholu a jaké je z něj spadnout. V roce 2022 získal pás UFC v polotěžké váze. Stirling ještě nezažil zápas, ve kterém by se mu všechno rozpadalo pod rukama. Podle nás je právě tohle Vémolova nejsilnější karta: neporažený zápasník netuší, jak zareaguje ve chvíli, kdy poprvé dostane pořádně zabrat.
Vémolův postoj má navíc i jinou váhu. Není to hlas komentátora zvenku, ale někoho, kdo Procházku zná z tělocvičny ještě z doby, kdy o něm svět nevěděl.
Neporažený muž z tábora šampiona
Stirling není náhodné jméno z dolní části žebříčku. Novozélanďan má v UFC bilanci 6-0 a jen letos přidal tři výhry před limitem nad Brunem Lopesem, Ionem Cuțelabou a naposledy nad bývalým šampionem Janem Błachowiczem, kterého zvládl už v prvním kole. Takové tempo růstu se v polotěžké váze nevidí často.
Ještě silnější příběh ale nese jeho adresa. Stirling trénuje v City Kickboxing, tedy ve stejném týmu jako Carlos Ulberg, muž, který Procházku 11. dubna na UFC 327 knokautoval v zápase o uvolněný titul a dnes pás drží. Trenér Tim Welsch podle Sport.cz upozornil, že Stirling je Ulbergovým hlavním tréninkovým partnerem. Do oktagonu tak vstoupí soupeř, který v sále týdny stál naproti muži, jenž na Procházku našel recept.
Procházka tuhle tezi odmítá po svém. V rozhovoru pro CBS Sports řekl, že Stirlingův tým pracuje se „starou verzí Jiřího“. Je to sebevědomá odpověď a dává smysl: Procházka se po každém zápase výrazně mění a jeho nevyzpytatelnost je pro soupeře spíš hádankou než otevřenou knihou.
Kurzy mluví pro Stirlinga
Tady se Vémolův optimismus potkává s chladnými čísly. Sázkové kanceláře před zápasem favorizují Stirlinga. Tipsport podle serveru Fight-live vypisuje na Procházku kurz 2,07, na Stirlinga 1,69. Podobně to vidí americký trh, kde DraftKings dává Stirlingovi -175 a Procházkovi +145.
Kdo chce Procházkovi vyjádřit důvěru i penězi, tomu podle kurzu Tipsportu vychází kalkulace takto:
vklad 100 Kč → výplata 207 Kč, čistý zisk 107 Kč vklad 500 Kč → výplata 1 035 Kč, čistý zisk 535 Kč vklad 1 000 Kč → výplata 2 070 Kč, čistý zisk 1 070 Kč
Kurzy se do začátku zápasu ještě mohou pohnout.
Proč trh sází spíš na nováčka? Trenér André Reinders to podle Sport.cz vysvětluje dvěma důvody. Porážka s Ulbergem Procházkovi ubrala kredit a proti zápasníkovi, který ještě neprohrál, se sázkařům sází těžko. Neporazitelnost má na trhu vlastní hodnotu, i když často přeceněnou.
Názory expertů se různí. Israel Adesanya podle Knockout Daily věří Stirlingovi, vyzdvihuje jeho mladistvou energii a hlad a tipuje jeho TKO před třetím kolem. Procházkovu šanci vidí hlavně v divoké přestřelce. Kamaru Usman je naopak k Novozélanďanovi zdrženlivější: na Procházkův styl se podle něj připravuje těžko a zápas může pro Stirlinga přijít trochu brzy. Welsch označuje Procházkův styl za „házení mincí“. Když trefí, soupeře vypne. Jenže se při tom hodně odkrývá.
CBS Sports přidává konkrétní slabinu, zranitelnost vůči levému kontru, a zároveň píše, že Procházka rozhodně není sázkou na jistotu. Přesto tamní analytik tipuje jeho výhru knokautem ve třetím kole. Na obou stranách tak stojí rozumné argumenty.
Co znamená výhra a co prohra
Procházka nebojuje o pás a nikdo mu oficiálně neslíbil, že ho výhra automaticky pošle do titulového zápasu. Oba muži ale patří do popředí polotěžké váhy a v praktické logice UFC funguje tenhle večer jako zkouška. Patří Procházka po dubnovém knokautu pořád mezi okamžité kandidáty na pás, nebo už je jedním z mnoha?
Výhra nad neporaženým soupeřem, který je navíc tréninkovým partnerem šampiona, by mu dala silný argument. Ukázala by, že porážka s Ulbergem nebyla začátkem ústupu ze špičky. Zároveň by vznikl přirozený příběh pro odvetu: Procházka by porazil muže, který Ulberga zná nejlépe. Dá se čekat, že v takovém scénáři by se mluvilo nejvýš o jednom dalším eliminačním zápase, možná o žádném.
Prohra by znamenala druhý nezdar v řadě a zásadní problém. Šampionem je Ulberg, který Procházku už jednou porazil, a druhá porážka od jeho tréninkového parťáka by titulovou cestu výrazně prodloužila. Právě proto Vémolova slova o dalším kroku nejsou fráze, ale přesný popis situace. Ten krok je ale nutné udělat.
Kdy a kde sledovat
Galavečer v Dauhá se koná v sobotu 21. listopadu 2026, podle
oficiálního průvodce akcí UFC Fight Night v Kataru v ABHA Areně. Podle našeho času vypadá program takto: Studio UFC startuje na Oneplay v 18:15. Hlavní karta začíná v 19:00 na stanici Nova Sport 6. Procházka vs. Stirling uzavírá večer, nástup do oktagonu se čeká orientačně mezi 21:30 a 22:00, v závislosti na délce předchozích zápasů.
Nova Sport 6 je součástí balíčku Sport, který lze podle Telly pořídit na sedm dní od 272 Kč. Přenos lze sledovat v televizi, mobilu i na webu a hlavní kartu je možné pustit si až sedm dní zpětně. Kdo nestihne živý přenos, o zápas tak nepřijde.
Procházka v Dauhá stojí proti muži, který ještě nikdy neprohrál a který týdny trénoval s jeho posledním přemožitelem. Vémola sází na 39 zápasů zkušeností, trh na jedenáct zápasů bez porážky. V sobotu večer se ukáže, co z toho váží víc.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný