Čisté konto a čtyři góly. Hokejisté Komety se v Mladé Boleslavi činili
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Čisté konto a čtyři góly. Hokejisté Komety se v Mladé Boleslavi činiliZdroj: Caroline Elizabeth Zalud
Článek byl publikován 20.11.2026 19:17
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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