Stačí přejet neviditelnou čáru na mapě. Půjčená elektrokoloběžka ohlásí zvukovým signálem, že jezdec vjel do citlivé oblasti, a motor ubere výkon. Z dvaceti kilometrů v hodině je najednou tempo chodce. Právě tohle čeká uživatele sdílených strojů v 16. vídeňském obvodu, kde se radnice dohodla s provozovateli na technickém zásahu poté, co cedule ani zákazy nezabraly. Podle nás jde o nejzajímavější posun v regulaci městské mikromobility posledních let. Vídeň už nečeká, až někoho přistihne a pokutuje. Brzdí přímo v okamžiku jízdy.
Kde v Ottakringu koloběžka sama přibrzdí
Opatření se netýká celé Vídně, míří na vybraná místa v Ottakringu, kde se potkává hodně chodců, dětí a lidí na lavičkách. Podle příspěvku starostky Ottakringu Stefanie Lamp na sociálních sítích, který 17. června 2026 citoval server MeinBezirk, jde o tyto lokality:
Yppenplatz, náměstí s oblíbeným trhem a kavárnami, Mildeplatz, park ve Wichtelgasse, Adele-Jelinek-Park, obytnou ulici Familienplatz, park v Lambertgasse.
Kongresspark, Stöberplatz a park u Familienplatzu mají ještě přísnější režim, protože tam koloběžky nesmějí jezdit vůbec.
Starostka Lamp popsala, proč obvod sáhl k technice. Uživatelé jezdili rychle, odstavovali stroje na chodnících a zákaz jízdy v parcích, který tu platil už dřív, často ignorovali. Obvod proto s provozovateli prosadil dodatečná opatření. Oznámení hovoří o zavedení „do budoucna“, takže ottakringské zóny přibývají do mapy postupně až po červnovém oznámení.
Proč právě 5 km/h: kroková rychlost má v Rakousku přesný obsah
Ottakringská radnice mluví o krokové rychlosti, německy
Schrittgeschwindigkeit. Údaj 5 km/h přitom nikdo nevymyslel pro marketing. Rakouský Nejvyšší soud (OGH) ve sporu týkajícím se pěší zóny výslovně uvedl, že krokovou rychlostí se rozumí rychlost „kolem 5 km/h“. Celé odůvodnění rozhodnutí 2Ob61/23v je veřejně dostupné v rakouské databázi RIS.
Totéž číslo používají sami provozovatelé. Lime na své vídeňské stránce uvádí, že v pěších zónách stroj automaticky omezí rychlost na 5 km/h a v zónách sdíleného prostoru, kde se auta, cyklisté a chodci pohybují na jedné ploše, na 20 km/h. Pro srovnání: běžný dospělý chodec ujde zhruba 4 až 5 kilometrů za hodinu. Koloběžka v citlivé zóně tak jede přesně tak rychle jako člověk, který vedle ní kráčí s nákupem.
V praxi to znamená, že přes celý Yppenplatz, dlouhý zhruba sto metrů, se jezdec bude sunout přes minutu. Kdo spěchá, objede náměstí jinudy.
Virtuální plot: jak software krotí motor
Odborně se tomu říká geofencing. Za cizím slovem se skrývá obyčejná datová hranice. Provozovatel nakreslí do mapy polygon a připíše k němu pravidla. Dokumentace firmy Voi popisuje, že každá taková zóna nese parametry, jako je maximální rychlost v km/h a informace, zda v ní smí jízda začít či skončit, nebo zda lze oblastí jen projet. Koloběžka zná díky satelitní navigaci svou polohu, a jakmile se ocitne uvnitř polygonu, řídicí jednotka uplatní příslušné omezení.
Lime rozlišuje několik druhů zón:
Typ zóny Co stroj udělá Pomalá zóna omezí rychlost na nastavenou hodnotu Zóna zákazu jízdy postupně zastaví, jezdec ho musí vyvést pěšky Zákaz parkování jízdu tu nejde ukončit Povinné parkování odstavit stroj lze jen na vyznačeném místě
Podle nápovědy Lime v pomalé zóně koloběžka ubírá rychlost postupně, takže jezdce nehodí přes řídítka. Zóny se v aplikaci zobrazují jako barevně vyznačené plochy a po klepnutí na ně uživatel uvidí, jaký limit uvnitř platí. V Ottakringu k tomu přibude zvukové varování. Pípnutí dá jezdci vědět, že tempo neklesá kvůli poruše.
Ve Vídni působí podle městské agentury pro mobilitu (Mobilitätsagentur) dva provozovatelé půjčených e-koloběžek, Lime a Voi. Ottakringská dohoda se týká strojů provozovatelů, s nimiž obvod jednal.
Zákon, smlouva a soukromé koloběžky mimo dosah
Ottakringská brzda nevznikla novelou dopravních předpisů. Jde o dohodu obvodu s firmami, které ve městě provozují sdílené stroje na základě koncese. Vídeň přitom tenhle trh drží zkrátka už od roku 2023. Podle
tiskového servisu města Vídně z října 2026 jezdilo v roce 2019 po metropoli zhruba 9 000 půjčených koloběžek od devíti firem. Dnes jich je asi 4 200 a provozovatelé zbyli dva. Koncesionáři musejí plnit technické podmínky, každý stroj město sleduje přes digitální řídicí panel a zpětně dohledá jeho trasu.
Výsledky radnice vyčísluje. Od června 2023 padlo vůči provozovatelům zhruba 54 000 správních pokut, především za špatně odstavené stroje. Měsíční počty ale v roce 2026 klesly na průměr kolem 120 a v září město evidovalo 124 závad. Proti druhé polovině roku 2023 to představuje propad o téměř 97 procent. Čísla se týkají hlavně parkování, ukazují však, že tlak na firmy přes smlouvy a software funguje. Nové koncese navíc počítají se smluvními pokutami i s okamžitým vypovězením smlouvy při vážných prohřešcích.
Soukromou koloběžku ovšem žádný virtuální plot nezpomalí. Majitelův stroj nekomunikuje se serverem Lime ani Voi, nikdo mu na dálku nesníží výkon. Na Yppenplatzu se na něj vztahují jen dopravní pravidla a případná kontrola policie. V tom je slabina celého modelu. Software ukáže svou sílu jen tam, kam sahá aplikace. Kdo si koloběžku koupil, zůstává u staré logiky, kdy zákaz platí, ale vymáhá ho až strážník.
Pokud se chystáte projet Vídní na půjčené koloběžce, máme několik praktických rad:
před jízdou si v aplikaci projděte mapu zón, barevné plochy prozradí limity, ve Vídni je u Lime minimální věk 18 let a jízda po chodníku je zakázaná, odstavení mimo povolené místo vyjde u Lime zhruba na 250 Kč, v zóně zákazu jízdy koloběžku vyveďte pěšky, nepokoušejte se ji „probudit“. Praha je zakázala, Brno vyjednává
Česká města stojí před stejným problémem a vybrala si odlišné cesty. Praha zvolila nejtvrdší variantu. Podle tiskové zprávy
PID počítá nový městský systém sdílené cyklomobility od 1. ledna 2026 jen s koly a elektrokoly. Sdílené elektrokoloběžky v něm místo nedostaly. Lime přitom na pražské stránce dál popisuje virtuální parkovací místa, červené zóny se zákazem parkování a pokutu až 500 Kč, technologie pro geofencing tedy byla k dispozici.
Brno volí cestu bližší Vídni. Lime tam podle iDNES.cz zůstal jediným provozovatelem sdílených elektrokoloběžek a v historickém centru nastavil limit 20 km/h. Městská část Brno-střed diskutuje o nočním omezení a firma sama nabízí geofencing se sníženou rychlostí v rizikových místech a časech.
Ministerstvo vnitra v metodice pro obce připomíná, že radnice nesmějí vyhláškou přepisovat pravidla silničního provozu. Mohou ale uzavírat smlouvy s provozovateli, vybírat místní poplatky a regulovat zábor veřejného prostranství. Ottakringský model, tedy dohoda s firmou místo nového zákona, by tak podle nás v českém právním prostředí obstál a pro Brno nebo Ostravu by mohl představovat schůdnější alternativu k pražskému vyřazení.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková