Olomouc vstoupila do utkání aktivně a díky využité přesilové hře se v sedmé minutě zápasu dostala do vedení. Freibergs získal puk v mezikruží pro Tomečka, ten našel ještě lépe postaveného Spodniaka, který zblízka prostřelil brankáře Hamalčíka.
O minutu později navíc Macuh protečoval puk do jízdy Matýsovi, který svižnou střelou ke vzdálenější tyči přidal druhou olomouckou branku. Liberec ještě zkoušel použít trenérskou výzvu kvůli podezření na ofsajd, jenže rozhodčí nenašli průkazný záběr potvrzující postavení mimo hru a Matýsova branka tak platila.
Poté zvýšili aktivitu také hosté a brankář Cichoň zasahoval proti střele Galvase a dorážce Zileho. Vzápětí si do dobrého prostoru nabruslil liberecký Faško-Rudáš a dorážkou své vlastní střely snížil na rozdíl jedné branky. Před koncem první třetiny hosté navíc dokázali vyrovnat, když Zileho tvrdý pokus dorazil do sítě Sandberg.
Na začátku druhé třetiny stříleli domácí Navrátil a Anděl, Hamalčík byl však u obou pokusů pozorný. Poté měl velkou šanci Liberec, znovu nebezpečně zakončoval střelec první liberecké branky Faško-Rudáš, jenže brankáři Cichoňovi zůstal puk ve výstroji a za brankovou čáru nakonec nedoputoval.
Hosté byli ve druhé třetině lepším týmem a měli před brankou Olomouce několik nebezpečných závarů. V největší šanci Bílých Tygrů vychytal Rychlovského skvělým zákrokem Cichoň. Olomouc moc šancí ve druhé třetině neměla, ale v jejím závěru hrála dvojnásobnou početní převahu, kterou využil střelou mezi Hamalčíkovy betony Plášek a poslal domácí znovu do vedení.
Hned na začátku třetí třetiny musel Cichoň zasahovat proti třem dorážkám, ve všech případech obstál. Na druhé straně byla nebezpečná dorážka Pláška, kterou Hamalčík na poslední chvíli vykopl betonem. Poté se hrálo delší dobu bez šancí, až paradoxně ve vlastním oslabení sám před Cichoněm neuspěl ve velké šanci Petrovský. Čtvrtou olomouckou branku přidal při liberecké hře bez brankáře v poslední minutě základní hrací doby Macuh.
HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 7. Spodniak (Tomeček, Freibergs), 8. Matýs (Macuh, Černý), 37. Plášek (Cosgrove), 60. Macuh (Orsava) - 15. Faško-Rudáš (Rychlovský, T. Galvas), 19. Sandberg (Zile). Rozhodčí: Kika, Obadal - Axman, Blažek. Vyloučení: 2:7. Využití: 2:0. Diváci: 4136.
Olomouc: Cichoň - Černý, Freibergs, Rutar, Cosgrove, Hrádek, Ondrušek, Stella - Navrátil, Macuh, Matýs - Orsava, Štohanzl, J. Kos - Spodniak, D. Vitouch, M. Vitouch - Senyshyn, Tomeček, Plášek. Trenér: Fiala.
Liberec: Hamalčík - Šimek, T. Galvas, Kachlíř, Zile, D. Zeman, Ahac, M. Ivan - Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský - Pytlík, A. Musil, Lenc - Sandberg, Filippi, Petrovský - Špilka, F. Jansa, Vlach. Trenér: Kudrna.