Zní to jako vtip, ale takový hardware skutečně existuje. Gboard Conveyor Belt Version je patnáctým dílem každoroční série experimentálních klávesnic, kterou Google Japan připravuje už od roku 2010. Princip fungování je přesně takový, jaký si představujete: čtyři uzavřené pásy nesou dohromady 116 kláves, na každém pásu jich je 29, a elektromotor je neustále posouvá. Místo toho, abyste natahovali ruku po jednotlivých klávesách v rozložení QWERTY, přijíždějí klávesy přímo k vám. Stačí k tomu jediný prst. Háček? Musíte správně odhadnout okamžik, kdy požadované písmeno projíždí pod místem stisku. Psaní se tak mění v otázku správného načasování, nikoli svalové paměti.
Čtyři pásy, jeden prst a motor se 150 otáčkami za minutu
Konstrukčně jde o miniaturní dopravníkový pás poháněný stejnosměrným motorem s napětím 6 V a doporučenými otáčkami 150 za minutu. Každý ze čtyř pásů tvoří uzavřenou smyčku s 29 mechanickými spínači a odpovídajícími krytkami kláves. Celkem tedy zařízení nabízí 116 aktivních kláves, které umožňují zadávat velká i malá písmena bez nutnosti přepínání.
O řízení se stará kompaktní modul ATOMS3 Lite, zatímco motor ovládá budič DRV8833. Celé zařízení na první pohled připomíná spíše školní model z hodiny fyziky než běžnou počítačovou periferii. Po připojení k počítači ale skutečně funguje jako klávesnice.
Google zatím nezveřejnil žádné benchmarky ani údaje o rychlosti psaní ve slovech za minutu. To, jak rychle s klávesnicí napíšete větu, závisí na rychlosti motoru i na tom, v jaké části oběhu se právě nachází požadované písmeno. Loňská rotační Dial Version se chlubila trojnásobným zrychlením oproti svému předchůdci. Letošní pásová verze však žádné podobné zlepšení neslibuje.
Open source, ale ne pro každého
Celý projekt je veřejně dostupný v repozitáři google/mozc-devices na GitHubu. Najdete v něm modely pro 3D tisk, firmware i podrobný návod na sestavení. Seznam potřebných součástek a vytištěných dílů ale může nejednoho zájemce odradit:
- 18 typů dílů pro 3D tisk
- 157 vytištěných kusů celkem
- 116 nízkoprofilových spínačů a 116 krytek kláves
- Elektromotor, budič, řídicí modul a potřebné mechanické spojovací prvky
Část dokumentace navíc zatím není dokončená. Sekce věnovaná desce plošných spojů je označena jako „Coming soon“ a totéž platí pro plánovanou verzi s Bluetooth. Kdo umí pájet, pracovat s 3D tiskárnou a orientuje se v anglické či japonské technické dokumentaci, může se do stavby pustit. Pro běžného uživatele je ale projekt spíše fascinující podívanou než jednoduchým víkendovým kutěním.
Důležitý detail: oficiální FAQ výslovně uvádí, že komerční prodej se neplánuje. Nejde tedy o produkt určený pro běžný trh, ale o komunitní experiment připravený týmem Gboard.
Patnáct let klávesnicových absurdit
Google Japan odstartoval sérii experimentálních klávesnic v roce 2010 bicí soupravou, na které se dalo psát pomocí paliček. O dva roky později následovala verze využívající Morseovu abecedu a jediné tlačítko. V roce 2021 tým zabudoval klávesnici do čajového šálku, v roce 2022 uspořádal všechny klávesy do jediné dlouhé řady a v roce 2023 ji proměnil v čepici, kterou bylo možné nosit na hlavě.
Datum 1. října přitom není náhodné. Google Japan si ho vybral jako odkaz na 101klávesovou klávesnici, protože zápis data 10/1 připomíná číslo 101. Od roku 2021 tým představuje nový model právě v tento den. Starší ročníky naproti tomu vycházely 1. dubna.
Společným znakem všech patnácti projektů je snaha vzít některý z běžných principů klasické klávesnice a obrátit ho naruby. Letošní Conveyor Belt Version je první, která využívá motor k tomu, aby se klávesy samy pohybovaly směrem k uživateli.
Komu by se to mohlo hodit
Oficiální motivace projektu vychází ze situací, kdy máte k dispozici pouze jednu ruku nebo jeden prst. Druhou rukou můžete například držet myš, telefon nebo hrnek s čajem. Běžná klávesnice totiž předpokládá, že uživatel dokáže pohodlně používat více prstů rozložených po celé její ploše. Pásová verze tento předpoklad zcela mění.
Jako potenciální pomůcka pro lidi s omezenou pohyblivostí rukou dává tento koncept na první pohled smysl. Google ale zatím nezveřejnil výsledky testování s reálnými uživateli ani žádné odborné či medicínské ověření. V tuto chvíli jde proto spíše o zajímavý experiment a možný směr dalšího vývoje než o ověřenou asistivní technologii.
Pásová klávesnice se 116 klávesami samozřejmě není odpovědí na problém, který by trápil většinu uživatelů počítačů. Je ale důkazem, že tým z Tokia dokáže už patnáct let vzít jednu z nejběžnějších počítačových periferií a proměnit ji v něco, nad čím se člověk alespoň na chvíli zastaví. Třeba jen proto, aby počkal, než mu pod prst konečně doputuje správné písmeno.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík