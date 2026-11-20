Hra ležela stažená v konzoli, jenže Petr Tomek se k ní po pátečním zápase nedostal. „Teď tu mám přítelkyni, takže mě k tomu ještě nepustila,“ smál se útočník Karlových Varů v rozhovoru pro iSport. Grand Theft Auto VI vyšlo den předtím a polovina jeho vrstevníků v hledišti Mattoni Areny nejspíš myslela na totéž. O tom, že by mu hru někdo zabavil, ovšem nemůže být řeč. Tomek chtěl večer strávit s partnerkou a hlavně se dát do kupy před nedělním derby v Plzni. Krátce předtím přitom před téměř šesti tisíci školáky rozhodl extraligový zápas. Podle nás nejde o odbočku od hokeje. Ta historka vystihuje hráče, který je věkem pořád blíž tribuně plné dětí než šatně plné veteránů.
Polední zápas, který patřil jemu
Pátek 20. listopadu, dvanáct hodin, 20. kolo Tipsport extraligy. Místo piva a hospodských debat zaplnilo hlediště 5 809 dětí, studentů a učitelů. Karlovy Vary porazily Vítkovice 3:2 a podle oficiální zápasové zprávy
Energie byl Tomek vyhlášen nejlepším hráčem domácích.
Na skóre se podepsal dvakrát. Ve 27. minutě nahrával Nicholasu Jonesovi na přesilovkový gól na 2:0. Ve 45. minutě si po kombinaci s Haraldsem Eglem počkal na příležitost sám a zvýšil na 3:0. Egle byl statisticky nejproduktivnějším hráčem utkání. Otevřel skóre a k tomu přidal dvě asistence.
Pak přišel zmatek. Vítkovice snížily během dvou minut dvěma góly Jana Hladonika. Druhý z nich si domácí po střele mezi kruhy srazili do vlastní branky. Za karlovarský realizační tým po utkání promluvil Miloslav Hořava mladší. Podle něj si tým závěr zkomplikoval sám, v oddechovém čase si ale řekl, že musí hrát pořád stejně. Náskok nakonec vydržel.
Six seven pro tribunu plnou dětí
Tomkův gól měl i druhé dějství. Po trefě zapumpoval rukama nahoru a dolů. Jde o oslavu „six seven“, která teď letí mezi mládeží a kterou dospělí většinou nepochopí. Děti na tribunách ji pochopily okamžitě.
Nebyla to improvizace. Tomek prozradil, že si gesto s mladšími spoluhráči domlouvali už loni, jenže tehdy to nevyšlo. Letos si v kabině slíbili, že kdo z nich skóruje, oslaví to právě takhle. Slib splnil on.
Atmosféru vnímá, ale jen do určité míry. Když se něco děje na kostce, prý to zaznamená. Jakmile je na ledě, uzavře se do sebe. To je u osmnáctiletého hráče před vyprodanou halou docela vyspělý přístup.
Před rokem bažant, letos tvář klubu
Srovnání s loňským ročníkem ukazuje, jak rychle Tomek vyrostl. V listopadu 2025 hrály Karlovy Vary druhou School Game proti Třinci, vyhrály 2:1 před 5 874 diváky a sedmnáctiletý Tomek si připsal asistenci. Tehdy byl krátce po narozeninách a v extralize šlo o nové jméno. Sám popisoval, jak mu polední start rozházel režim. Ráno byla jen snídaně, ranní rozbruslení odpadlo a hned následovala porada a rozcvička.
Letos to sám shrnul s nadhledem. Loni hrál jako neplnoletý, letos už „s plexisklem“. Z nováčka se stal hráč, kolem kterého klub staví propagaci akce pro školy.
Čísla ten posun potvrzují:
School Game 2025 School Game 2026 Věk 17 let 18 let Soupeř a výsledek Třinec 2:1 Vítkovice 3:2 Tomkovy body 1 asistence 1 gól + 1 asistence Ocenění bez ocenění hráč zápasu domácích Proč se o něm mluví i za oceánem
Petr Tomek, narozený 23. října 2008, hraje s číslem 12 a drží hůl nalevo. Klubový profil uvádí 178 centimetrů a 73 kilogramů, tedy žádný kolos. Prosazuje se rychlostí a čtením hry.
Skautský server
EliteProspects ho vede jako jednoho z nejzajímavějších kandidátů draftu NHL 2027. V konsolidovaném žebříčku mu patří 17. místo, ve vlastním hodnocení serveru 49. příčka. Uvádí také jeho ocenění pro nováčka roku extraligy za sezonu 2025/26. Ve svých osmnácti má za sebou 70 zápasů základní části nejvyšší české soutěže a 31 bodů. Letos po zápase s Vítkovicemi drží bilanci 5+6 v 19 utkáních.
Dá se čekat, že zaoceánských skautů bude na karlovarských zápasech přibývat. Výhra zároveň posunula Energii na šesté místo tabulky s 31 body.
GTA počká, Plzeň ne
Hra, na kterou se Tomek těší, vyšla podle
Rockstar Games 19. listopadu o půlnoci místního času, zatím jen pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Stahovat ji šlo už od 10. listopadu. Tomek ji připravenou měl, jen termín vydání vyšel na nejnabitější hokejový týden.
Kdy se k ní dostane, neřekl. Mluvil hlavně o tom, že chce být v neděli připravený. V neděli 22. listopadu totiž Karlovy Vary hrají od 16:30 západočeské derby na ledě Plzně a ČT sport zařadil přenos do programu od 15:50. Domů se Energie vrací v úterý 24. listopadu, kdy od 18:00 hostí v Mattoni Areně Liberec.
Podle nás se tak dá odhadnout, že se Tomek k Los Santos dostane nejdřív po derby. Tedy pokud mu to přítelkyně dovolí.
Mezi školáky v hledišti a hráčem na ledě byl v pátek rozdíl pár let. Tomek měl stejné gesto, stejnou hru v konzoli i stejnou netrpělivost. Jen on navíc vstřelil gól, který rozhodl extraligový zápas.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek