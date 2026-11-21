Dne 18. března 2025 vyjel z haly plzeňského závodu Škoda Group vůz, který by se do běžné tramvajové zastávky nevešel. Škoda ForCity Smart 38T, v Německu známá jako Rhein-Neckar-Tram, měří od jednoho čela k druhému 58,69 metru. To je téměř o polovinu víc než čtyřicetimetrové soupravy, které cestující v evropských metropolích považují za velké. Výrobce ji při premiéře označil za nejdelší tramvaj na světě. Na jaře 2025 šlo o slavnostní představení, v roce 2026 už má projekt výsledek: podle přehledu Urban Transport Magazine převzal německý dopravce Rhein-Neckar-Verkehr (rnv) do března všech dvanáct šedesátimetrových jednotek. Jezdí rychlostí až 80 km/h, z ulic Mannheimu odbočují na železniční koleje a každá pobere celé osazenstvo menšího vlaku.
Nejdelší tramvaj světa v číslech: 58 690 milimetrů a 368 cestujících
Technická data shrnuje
produktový list Škoda Group s přesností na milimetry. Konfigurace nese označení 38T+38T. Šedesátimetrový obr vzniká spojením dvou třicetimetrových polovin, mezi nimiž mohou cestující volně procházet. Podle reportáže serveru Zdopravy.cz z plzeňské premiéry tvoří vůz šest článků a jeho trakční výkon dosahuje 1 360 kW.
Nejbližšího soupeře najdeme v Budapešti. Tamní CAF Urbos 3/9 měří podle
výroční zprávy BKV za rok 2016 55,9 metru a maďarský dopravce jej tehdy prezentoval jako nejdelší plně nízkopodlažní tramvaj s jedním průchozím prostorem. Plzeňský vůz ho předčí zhruba o 2,8 metru, přibližně o délku osobního auta. V kapacitě je náskok podobný: 368 míst proti budapešťským 347.
Zajímavé jsou i detaily z výrobní linky:
18 týdnů trvá podle Škody výroba jedné šedesátimetrové jednotky, 72,4 kilometru kabelů vede uvnitř vozu, což odpovídá vzdálenosti z Plzně do Klatov a zpět, 1 000 mm činí rozchod, na kterém vůz jezdí, tedy metrová kolej typická pro síť rnv.
Délka tu přitom neslouží k vytahování na veletrhu. Těch dvanáct šedesátimetrových vozů tvoří vrchol rozsáhlé sériové flotily, s níž německý dopravce počítá na desítky let.
Osmdesátka na kolejích: proč plzeňský obr ujede městským tramvajím
Rozdíl v rychlosti nejlépe ukazuje srovnání s domovem výrobce. Plzeňské městské dopravní podniky provozují 22 tramvají Škoda 40T. Ty jsou dlouhé 29,14 metru a nejvýš zvládnou 70 km/h. Vlakotramvaj pro rnv je dvakrát delší a dovolená rychlost je u ní o deset kilometrů v hodině vyšší.
Parametr Škoda 40T (Plzeň) Škoda 38T (rnv) Délka 29,14 m 58,69 m Kapacita 195 míst 368 míst Maximální rychlost 70 km/h 80 km/h Rozchod 1 435 mm 1 000 mm
Vyšší tempo souvisí s posláním vozu. Na městských úsecích zastavuje jako klasická tramvaj, za hranicí zástavby se ale ocitá na železniční trati, kde jsou mezizastávkové úseky delší a pomalé ploužení by ztrácelo smysl. Konstruktéři proto zvolili pohon všech náprav, aby souprava razantně zrychlovala i s plným obsazením. Při brzdění putuje energie zpět do superkondenzátorů a obousměrné provedení s kabinou na obou koncích šetří čas na konečných, kde vůz nemusí objíždět smyčku.
Napájení zůstává jednotné: 750 V stejnosměrného napětí. Nejtěžším úkolem tak byla legislativa. Vůz musí vyhovět tramvajovým i železničním provozním předpisům, odpovídajícím normám pasivní bezpečnosti pro případ srážky a dvěma odlišným provozním řádům. Průběh schvalování popisují
milníky projektu na webu rnv: úřady nejprve povolily městské tratě v Ludwigshafenu, Mannheimu a Heidelbergu, poté i železniční úseky směrem na Bad Dürkheim a mezi Mannheimem, Heidelbergem a Weinheimem.
VIDEO Od Mannheimu po Bad Dürkheim: kde vlakotramvaj z Plzně vozí cestující
Region Rýn-Neckar na jihozápadě Německa propojuje tři spolkové země a hustou síť měst, mezi kterými denně dojíždějí statisíce lidí. Rnv si dala ambiciózní cíl: do roku 2030 zdvojnásobit počet přepravených cestujících. Starší nízkopodlažní vozy přitom dosluhovaly a náhradní díly k nim bylo stále obtížnější sehnat.
Odpovědí měla být nová flotila ve třech délkách. Šedesátimetrové jednotky postupně přebírají spoje, na kterých dosud jezdily čtyřicetimetrové soupravy, takže každý spoj nabídne výrazně víc míst. Pro dopravce, který bojuje o kapacitu, je to nejlevnější cesta. Jeden řidič totiž odveze o polovinu víc lidí.
Časová osa projektu ukazuje, jak dlouhá je cesta od podpisu ke kolejím:
20. června 2018 podepsali rnv a Škoda kontrakt, 18. října 2022 dorazila do Ludwigshafenu první třicetimetrová tramvaj, 19. dubna 2023 vezly nové vozy první cestující, září 2024 přijela k dopravci první šedesátimetrová jednotka, 18. března 2025 Škoda představila v Plzni první sériový kus 38T, březen 2026 potvrzeno dodání všech dvanácti šedesátimetrových souprav.
Podle dopravce mají nové vozy po získání povolení jezdit v celém jeho obsluhovaném území, od Bad Dürkheimu přes Ludwigshafen a Mannheim až po Weinheim, Heidelberg a Bergstraße. Kdo tedy zamíří do Falce nebo do univerzitního Heidelbergu, má reálnou šanci svézt se plzeňským rekordmanem.
Česká stopa v miliardové zakázce pro Německo
Rnv původně objednala 80 vozů ve třech délkách za zhruba 6,6 miliardy korun. Po uplatnění opcí se podle Škody objednávka rozrostla na 114 tramvají. Server Zdopravy.cz ji označuje za největší zahraniční tramvajovou zakázku plzeňského výrobce.
Výroba má evropský rozměr. Hrubé skříně svařují ve finském Otanmäki, kde Škoda vlastní závod, a finální montáž, oživení a zkoušky probíhají v Plzni. Na prohlídce pro média zaznělo, že zhruba tři čtvrtiny subdodavatelů pocházejí z Česka. Hotové vozy tak z velké části nesou tuzemskou práci, od kabeláže po komponenty interiéru.
Modulární koncept přináší i úsporu v údržbě. Čtyřicetimetrové vozy tvoří dvě dvacetimetrové poloviny, šedesátimetrové dvě třicetimetrové. Když se jedna část poškodí, dílna řeší jen ji a druhá zůstává v pořádku.
Trend prodlužování dorazil i domů. Plzeň v roce 2026 vypsala soutěž na nové velkokapacitní tramvaje o délce 41 až 43 metrů s kapacitou nejméně 310 cestujících a předpokládanou cenou 2,995 miliardy korun. Na šedesát metrů to zdaleka nestačí, přesto jde oproti dnešním 40T o citelný skok.
Vlakotramvaje v Evropě: plzeňský vůz má slavné předchůdce
Myšlenka jednoho vozidla pro ulici i trať se zrodila v Německu. Karlsruhe od roku 1992 provozuje takzvaný karlsruhský model. Jeho dvousystémové soupravy dnes obsluhují přes deset linek a inspirovaly Saarbrücken, Kassel i francouzské Mulhouse. Ve Francii jezdí Alstom Citadis Dualis mezi Nantes a Châteaubriantem, na trati do Clissonu a v okolí Lyonu. Rakouský Gmunden od září 2018 spojuje městskou tramvaj s lokálkou do Vorchdorfu po metrovém rozchodu.
Plzeňská 38T zapadá do této tradice a přidává rozměr, kterým žádná ze jmenovaných souprav nedisponuje. Podle nás právě spojení délky, kapacity a skutečného nasazení v regionální síti dělá z projektu pro rnv referenci, kterou bude Škoda vytahovat při každém dalším tendru.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková