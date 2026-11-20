Čtyřnásobný šampion Verstappen letos zvažoval konec. Teď prozradil, co ho ve formuli 1 drží
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Čtyřnásobný šampion Verstappen letos zvažoval konec. Teď prozradil, co ho ve formuli 1 držíZdroj: Oracle Red Bull Racing
Článek byl publikován 20.11.2026 19:46
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