Alena Schillerová objevila další důvod k oslavě Babišovy Vlády. Česká republika má podle ministryně financí třetí nejlevnější naftu v Evropě a druhou nejnižší inflaci. Ministryně se rozhodla předvést, jak výhodně se českým řidičům tankuje, a vytáhla Rakousko, kde je litr nafty údajně téměř o pět korun dražší. Na jednu drobnost však správkyně státní pokladny pozapomněla. Rakouské výplaty. Průměrná hrubá mzda v Česku dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2026 částky 51 966 korun měsíčně. Rakouská průměrná roční hrubá mzda se letos odhaduje na 60 500 eur, což po přepočtu na dvanáct měsíců představuje přibližně 123 370 korun měsíčně. Více než dvojnásobek českého průměru. Alenka přesto postavila obě země vedle sebe, jako by jejich obyvatelé měli na účtu stejné peníze a rozhodujícím ukazatelem životní úrovně byla cenovka na čerpacím stojanu.
Schillerová navíc dojemně přiznala, že se jí při tankování protáčejí panenky. Ministryni s jejím platem by se patrně vyplatilo seznámit s člověkem, kterému po zaplacení bydlení, potravin a dalších nezbytných výdajů zbývá na naftu podstatně méně. Rakousko by pro podobné setkání ani nemusela opouštět. Stačí česká benzinka a česká výplatní páska. Přesto se Schillerová rozhodla potěšit veřejnost dalším ekonomickým triumfem Babišovy Vlády. Česká republika si podle ministryně financí vede při zdražování lépe než většina Evropy, ceny pohonných hmot drží na uzdě a svět by se od ní mohl lecčemu přiučit. „Vážení přátelé, jsem hrdá na Českou republiku. Dokázali jsme světu, že si umíme poradit i v takto vypjaté době. Kvůli válkám a narušeným obchodním trasám rostou ceny na obou stranách Atlantiku. Ve Spojených státech je inflace 3,7 procenta, v Evropě průměrně 4 procenta. A Česká republika? Držíme se na 2,1 procentu. Spolu s Dány se dělíme o druhé nejlepší místo na kontinentu. Lépe jsou na tom už jen Švédové,“ prohlásila ministryně. Alenka otevřela mapu světa, přeměřila inflaci od Ameriky po Skandinávii a zjistila, že český hospodářský zázrak má téměř olympijské parametry. Švédové získali zlato, Dánové s Čechy se podělili o stříbro a Schillerová už chystala další disciplínu. Tankování nafty.
Právě u čerpacích stanic se ministryně rozhodla předvést, jak výhodně se českým domácnostem žije pod dohledem její rozpočtové politiky. „Výsledek je, přátelé, takový, že teď máme 3. nejlevnější naftu v Evropě. Vím, že slovo ‚nejlevnější‘ může někoho naštvat. Vždyť i mně se u stojanů protáčí panenky, když vidím, jaké hausnumero naskočí za plnou nádrž. Jenže vězte, že levněji natankujete už jen v Polsku. Anebo byste se museli odstěhovat na Maltu. Ať se vydáte jakýmkoli jiným směrem do Evropy, vyjde Vás tankování dráž. U sousedních Rakušanů dokonce o skoro 5 korun na litr,“ oznámila Schillerová. Výborná zpráva. Český řidič se právě dozvěděl, že má být vděčný za cenu nafty, protože v Rakousku by zaplatil ještě více. Pokud se mu česká cena nelíbí, může se přestěhovat na Maltu. Alenka mu ovšem neporadila, kde vzít na stěhování, ani kolik stojí cesta na středomořský ostrov. Naštěstí je ministryně financí a nikoli cestovní kancelář.
Srovnání s Rakouskem má pro Schillerovou zvláštní kouzlo. Stačí se podívat na cenovku u stojanu, odečíst pět korun a slavnostně oznámit vítězství. Rakouský řidič má dražší naftu, český levnější. Tečka. Jenže ten rakouský řidič nedostává českou výplatu. Průměrná hrubá mzda v Česku dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2026 částky 51 966 korun měsíčně. Rakouská průměrná roční hrubá mzda se letos odhaduje přibližně na 60 500 eur, vyplácených zpravidla ve čtrnácti splátkách. Rozdíl v příjmech se rozhodně nevejde do Alenčiných pěti korun na litru. Ministryně přesto postavila obě země vedle sebe, jako by jejich obyvatelé měli za měsíc na účtu stejné peníze a rozhodujícím ukazatelem životní úrovně byla barva číslic na čerpacím stojanu.
Alenka si vybrala skutečně příhodný způsob, jak českému řidiči dokázat blahobyt. Ukáže mu rakouskou cenu nafty, ale rakouskou mzdu nechá za hranicemi. Česká rodina se přece nemá co zajímat o to, kolik si vydělá její protějšek ve Vídni nebo v Linci. Má se radovat, že v přepočtu na litr zaplatí méně. Kolik hodin musí na stejný litr pracovat, už do ministerské radosti nepatří. Schillerová objevila hospodářskou disciplínu, v níž se kupní síla měří pohledem na číslo u pistole. A pokud se někomu výsledek nezdá, může vyrazit do Rakouska a osobně si ověřit, jak strašlivě tamní motoristé trpí.
Schillerové se protáčejí panenky a českému řidiči peníze
Největší kouzlo má osobní vyznání ministryně o tankování. „Vždyť i mně se u stojanů protáčí panenky, když vidím, jaké hausnumero naskočí za plnou nádrž,“ svěřila se Schillerová. Alenka trpí společně s lidem. Při pohledu na cenu nafty ji přepadá stejné zděšení jako zaměstnance s průměrnou mzdou, člověka pobírajícího minimální mzdu nebo rodiče, který každý den vozí děti do školy a dojíždí za prací. Rozdíl je pouze v částce, z níž každý z nich plnou nádrž zaplatí. Ministryně financí se svým příjmem pohybuje v podstatně příjemnějších poměrech než většina lidí, jimž nyní vysvětluje, jak levně vlastně tankují. Protáčení panenek je jistě nepříjemný zážitek, ale účet za naftu se nehradí očními pohyby.
Člověk pobírající minimální mzdu by mohl Alence za její soucit poděkovat. Jemu se totiž u benzinky nemusejí protáčet panenky vůbec. Stačí se podívat na stav účtu a zvážit, zda natankuje plnou nádrž, nebo pouze tolik, aby dojel do další výplaty. Ministryně mu mezitím může vyprávět o rakouských cenách a třetím místě v evropském žebříčku. Domácí rozpočet tím nezbohatne, ale jeho majitel získá alespoň pocit, že by se mohl mít ještě hůř. Na Maltě by natankoval levněji, v Rakousku dráž a doma má možnost poslouchat ministryni financí, která s ním soucítí nad cenou plné nádrže.
Rakouské srovnání navíc nevyžaduje zvláštní ekonomické vzdělání. Průměrně vzdělaný Čech si dokáže dohledat výši mezd u obou sousedů, stejně jako umí přečíst cenu nafty na stojanu. Nepotřebuje ministerskou tiskovou konferenci ani zahraniční statistickou expedici. Zajímá jej, kolik paliva pořídí ze mzdy, kterou skutečně dostává. Kolik mu zbude po zaplacení hypotéky, nájmu, energií a potravin. Schillerová se však rozhodla porovnávat pouze cenovky. Kdyby stejným způsobem hodnotila dostupnost bydlení, mohla by například oznámit, že český byt stojí méně než podobný byt v Rakousku. A problém drahého bydlení by byl rázem vyřešen. Jen by se předem musely schovat výplatní pásky.
Ministryně má pro české domácnosti ještě další důvod k radosti. Nízkou inflaci. „Ceny elektřiny, benzínu a nafty přímo souvisí s celkovou inflací. Jen díky tomu, že máme 3. nejnižší cenu nafty, domácnosti a firmy nemusí platit za obnovitelné zdroje, můžeme si dovolit mít 2. nejnižší inflaci v Evropě,“ prohlásila. Alenka objevila vítěznou kombinaci. Třetí nejlevnější nafta, druhá nejnižší inflace a domácnosti zbavené poplatků za obnovitelné zdroje. Ještě chvíli a ministryně by mohla z hospodářských výsledků sestavit sportovní medailovou tabulku. Na životní úroveň by už nezbylo místo.
Schillerová přivlastnila Vládě inflaci a Fialovi nechala osmnáct procent
Schillerová ovšem nehodlala připustit, aby jí úspěch s inflací někdo kazil připomínáním předchozí Vlády. „Je víc než rok po volbách, takže bych poprosila troly z opozice, aby přestali opakovat, že nízká inflace je zásluha minulé vlády. Tedy té vlády, která za první rok svého působení dopustila inflaci 18 procent. Ráda bych připomněla všem, kteří tomuto trolení dopřávají sluchu, pár věcí,“ prohlásila. Alenka tedy nejprve slavnostně oznámila, komu patří dnešní nízká inflace, a potom preventivně označila nesouhlasící za trolly. V jejím pojetí hospodářských dějin mají úspěchy přesně určeného majitele. Babišovu Vládu. Neúspěchy patří Petru Fialovi. Jakmile se ekonomická čísla nehodí, stačí nalistovat starší období a připsat je předchůdcům.
Ministryně následně předložila chronologii vládních zásluh. „15. prosince 2025 jsme byli pověřeni vedením země. 16. prosince 2025 na našem úplně prvním vládním zasedání jsme zrušili poplatky za obnovitelné zdroje a tím zlevnili energie. Na tom stejném zasedání jsme mimochodem také odmítli pakt o přerozdělování migrantů,“ připomněla. Alenka se rozhodla do cen elektřiny přibrat také migranty. Ti sice do výpočtu ceny nafty mnoho nepřispějí, ale na politickém seznamu zásluh nesmějí chybět. Následovala válka v Íránu, rostoucí ceny pohonných hmot a zásah ministryně financí.
„28. února vypukla válka v Íránu. 5. března analytici upozornili, že ceny nafty a benzínu podezřele rostou. 9. března jsem nařídila plošnou kontrolu marží čerpacích stanic. 2. dubna jsme zavedli strop na jejich marže,“ vypočítala Schillerová. Družstvo ekonomických záchranářů je kompletní. Analytici si všimli rostoucích cen, Alenka vyrazila kontrolovat marže a Vláda zavedla jejich strop. Česká republika má podle ministryně třetí nejlevnější naftu v Evropě. Zda by bez zásahů kabinetu byla čtvrtá, pátá nebo snad ještě levnější, se z výčtu nedozvíme. Schillerová si však zásluhu připsala bez zaváhání. Od pověření Vlády uplynulo jedenáct měsíců a ministryně už přesně ví, které části evropské inflace patří jí.
Právě v tom spočívá problém Alenčiny ekonomické pohádky. Inflace neříká, kolik peněz člověku zbývá po zaplacení životních nákladů. Vyjadřuje tempo růstu cen. Pokud domácnost několik let platila stále více za potraviny, bydlení a další nezbytné výdaje, nižší inflace jí dřívější zdražení nevrátí. Ceny rostou pomaleji, nikoli nutně klesají. Ministryně si však současnou hodnotu 2,1 procenta vystavila jako vysvědčení o všeobecném zlepšení životní úrovně. Pro člověka sledujícího českou výplatu a české účty může jít o poněkud překvapivou zprávu. Alenka mu právě oznámila ekonomický úspěch a on si při nákupu stále musí hlídat každou stokorunu.
Schillerová navíc zachází s inflací jako s údajem, který lze bez obtíží připsat konkrétnímu kabinetu. Růst cen však ovlivňují i světové ceny energií a surovin, měnová politika, kurz koruny, domácí poptávka nebo předchozí vývoj ekonomiky. Ministryně sama začala vyprávění válkami a narušenými obchodními trasami. Při rozdělování zásluh už ovšem podobná zdrženlivost zmizela. Pokud ceny nemile rostou, může za ně svět. Pokud inflace klesá, zásluhu si odnáší Babišova Vláda. Schillerová by podobnou metodu mohla patentovat. Rozpočtová odpovědnost se totiž v jejím podání stává mimořádně příjemnou činností. Úspěchy se připisují, cizí neúspěchy připomínají a na problematické srovnání se jednoduše vybere vhodnější tabulka.
Rakouská nafta je dražší Rakouská výplata však také vypadá jinak
Rakousko se do Alenčina vystoupení dostalo jako varovný příklad země, kde řidiči podle ní platí za naftu téměř o pět korun více. Z pohledu českého motoristy to může být pravda a pořád to nebude vypovídat o dostupnosti pohonných hmot pro rakouské domácnosti. Ty totiž nakupují ze svých příjmů, nikoli z českého mzdového průměru. Schillerová si vybrala část srovnání, která jí vyhovuje, a zbytek nechala za hranicemi. Zatímco rozdíl v cenách nafty představuje několik korun za litr, rozdíl mezi českými a rakouskými průměrnými hrubými výdělky je podstatně větší. Kdo chce hodnotit, jak drahé je tankování pro běžného zaměstnance, musí se podívat také na to, z čeho je platí. Ministryně financí si vystačila s čerpacím stojanem.
Její příklad by mohl získat ještě přesvědčivější podobu, kdyby si Alenka vedle cenovek položila i dvě výplatní pásky. Českou a rakouskou. Potom by veřejnosti mohla názorně vysvětlit, proč má být řidič s českou mzdou šťastnější než Rakušan jen proto, že při tankování zaplatí o několik korun méně za litr. Schillerová by konečně musela porovnávat kupní sílu, nikoli pouze čísla na totemech benzinek. Pro obyčejného člověka je totiž důležitý především vztah mezi cenou a příjmem. Do práce nejezdí na evropské žebříčky a plnou nádrž neplatí z ministerských statistik.
Ministryně financí však svůj výklad zakončila sebevědomě. „Je to práce naší vlády ve prospěch všech, kdo tady žijí. A děláme ji rádi,“ prohlásila. O radosti členů Babišova kabinetu nelze pochybovat. Alenka se právě pochlubila nízkou inflací, levnější naftou než v Rakousku a úspěšným zásahem proti maržím čerpacích stanic. Českým řidičům ještě stihla sdělit, že se jí při tankování také protáčejí panenky. Její evropské srovnání však končí přesně tam, kde začíná skutečný účet domácnosti. U české výplaty.
Až se tedy ministryně příště vydá porovnávat ceny nafty s Rakouskem, mohla by do auta přibalit kalkulačku. Ne kvůli přepočtu pěti korun na litr, nýbrž kvůli rakouským a českým mzdám. Ještě před cestou by jí ostatně posloužila obyčejná otázka. Kolik litrů nafty si může za svou výplatu koupit český zaměstnanec a kolik jeho rakouský protějšek? Panenky by Alenka mohla protáčet až pak.
© inregion.cz