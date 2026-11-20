Aaron Pico dokončil takedown dřív, než se diváci v Abú Zabí stačili pořádně usadit. Pak pravá ruka na bradu, podlomená kolena, pád a série úderů na zemi. Rozhodčí zasáhl v čase 1:14 prvního kola a na oficiálním výsledku stojí technický knockout. Podle serveru Fights.cz dal Keita najevo, že stopka přišla příliš brzy. Redakce MMAmag postavila vedle sebe, co k těm 74 sekundám řekl Patrik Kincl a co o Keitovi tentýž muž tvrdil v archivním rozboru žebříčku z prosince 2023.
Takedown, pravá ruka a konec v úvodu prvního kola
Losene Keita, 28letý bojovník narozený v Guineji a reprezentující Belgii, nastoupil v pérové váze do 66 kg s bilancí 17-3. Proti němu stál Aaron Pico, 30letý Američan s bilancí 15-5, kterého oficiální žebříček UFC vede na 11. místě pérové váhy. Šlo o zápas hlavní karty turnaje UFC 333: Volkanovski vs. Evloev 24. října 2026 v Abú Zabí. Podle Fights.cz dostal Keita pozvánku až poté, co Pico přišel o původního soupeře.
Z oficiálního výsledkového textu UFC a ze stránky turnaje, do nichž redakce MMAmag nahlédla, plyne sled celé akce: Pico načasoval takedown hned při prvním kontaktu, později trefil pravou rukou bradu, soupeři podlomil nohy a po pádu zápas dokončil na zemi. Keita v žebříčku pérové váhy veden není.
Jak ten večer vypadal očima někoho, kdo si podobnými minutami prošel sám, popsal muž, jehož hodnocení stopky Keitu nepotěší.
Kincl má ke stopce větu, kterou Keita slyšet nechce
Patrik Kincl, 37letý český bojovník a bývalý šampion střední váhy do 84 kg v OKTAGON MMA, organizaci působící v Česku, na Slovensku a dalších evropských trzích, rozebral zápas v pořadu Fight and Talk v dílu F&T News #45. Jeho slova přinesl 20. listopadu 2026 server Fights.cz; redakce MMAmag k nim pracovala i se záznamem dílu na YouTube.
„Nesedlo mu to. Od začátku táhl za kratší provaz. Pico udělal dobrý takedown, převzal otěže zápasu. A to udělalo hodně, Keitu trochu rozhodilo. Pak přišla ta závěrečná sekvence,“ popsal Kincl. Zápas se podle něj rozhodl dřív, než se Keita stačil rozkoukat.
Ke Keitově nespokojenosti se zásahem rozhodčího Kincl podle téhož textu dodal: „Ukončení bylo správné, byť Keitu chápu“. A doplnil: „Zamrzí to, protože se vůbec nedostal do zápasu“. Odvahu vzít zápas na poslední chvíli mu přitom ocenil. Jeho rada do budoucna zní jinak: „Asi trochu ubrat. To znamená žádný zápas na poslední chvíli. Připravit dobrý plán na soupeře, který mu bude sedět“.
Jenže tentýž muž o Keitovi v prosinci 2023 mluvil tak, že by k téhle radě měl hodně daleko.
V prosinci 2023 o něm mluvil úplně jinak
V archivu serveru Káóčko.cz z 18. prosince 2023 a v oficiálním profilu bojovníka na UFC.com redakce MMAmag dohledala dvě věci, které se spolu nerýmují. Kincl tehdy v rozboru žebříčku OKTAGON MMA tvrdil, že „za mě by měl být Keita jednička, dvojka“. V listopadu 2026 témuž bojovníkovi radí ubrat.
Rozšířená představa, že šlo o Keitův vstup do UFC, nesedí. Profil UFC uvádí v organizaci tři zápasy a bilanci 1-2.
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|21. 3. 2026
|Nathaniel Wood
|prohra
|5. 9. 2026
|Muhammad Naimov
|výhra, KO v 1. kole
|24. 10. 2026
|Aaron Pico
|prohra, TKO v 1. kole, 1:14
Mezi výhrou nad Naimovem 5. září 2026 a nástupem proti Picovi 24. října 2026 uplynulo 49 dní. Právě tohle číslo dává Kinclově větě o žádných zápasech na poslední chvíli váhu.
Co Keitovi po té minutě v Abú Zabí zbylo
ANALÝZA Bilance 1-2, žádné místo v žebříčku pérové váhy, poslední výkon dlouhý 74 sekund. Na papíře mizerná pozice. Přesto o Keitovi nikdo nemluví jako o hotovém.
Podle Kincla mu hraje do karet velká skupina fanoušků, která je pro UFC důležitá, a jeho strana s ní může o vhodnějším soupeři vyjednávat. Je to jeho tvrzení, ne doložený popis toho, jak organizace sestavuje zápasy. Fanoušci jsou páka, ne štít. Jméno na druhé straně klece musí dávat smysl i matchmakerům.
Prakticky to znamená jediné: pokud Keita radu přijme, jeho další start nebude záskok oznámený dva týdny předem. V profilu UFC k 20. listopadu 2026 žádný další zápas uveden není. Šance proti jedenáctce žebříčku vydržela 74 sekund. Tu druhou si bude muset vyjednat sám.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka