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Vlastní mandarinky mohou dozrávat také v panelákovém bytě. K bohaté domácí úrodě postačí světlý okenní parapet

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Mandarinky jsou zejména v zimě naprosto nejoblíbenějším ovocem. A vy si teď toto ovoce můžete vypěstovat i doma.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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