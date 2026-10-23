Vítkovice otočily zápas s Kometou, dvěma trefami pomohl Cienciala

Vítkovice ovládly nástup do zápasu. Už ve 28. sekundě doklepl po přečíslení dva na jednoho Hrivíkovu nepodařenou střelu za Stezkova záda Cienciala a domácí vedli. Převaha Ostravanů trvala, hned v dalším střídání musel Stezka čelit Abdulově ráně a z úvodního pětiminutového náporu domácí vyvedlo až vyloučení. Hosté přesilovku nevyužili, krátce po ní se však Witkowski natlačil před bránu a propasíroval puk za Hrachovinu.
Branka Komety vzala soupeři vítr z plachet. Hra se vyrovnala a Brno v závěru první části dokonce překlopilo skóre na svou stranu. Chybu Vítkovic v obranném pásmu potrestal 47 sekund před koncem Kollár, který nejprve vystihl přihrávku a poté nadvakrát pokořil Hrachovinu.
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Atmosféru v aréně před půlkou zápasu zjitřila bitka Zbořila s Pospíšilem, z níž rezultovala přesilovka Vítkovic, a Hrivík v ní byl blízko vyrovnání, jenže trefil Stezkovu hruď. Domácí se pak ale nadechli a svou aktivitu přetavili ve vyrovnání. Macias sice v 37. minutě minul odkrytou branku, ale v čase 39:08 Pavelku šťastně zasáhl Stezkou vyražený puk a od domácího beka se odrazil do sítě.
Vítkovice si své momentum přenesly i do závěrečného dějství a ve 43. minutě Cienciala svou druhou trefou definitivně otočil skóre. Bleskově mohl zareagovat hostující Flek, z protiútoku však bekhendem zblízka Hrachovinu nedokázal přelstít. A hostům se to už nepovedlo ani v závěrečné hře bez brankáře.
HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 1. Cienciala (Hrivík), 40. T. Pavelka (Hrivík), 43. Cienciala (Š. Stránský) - 9. Witkowski (T. Zohorna), 20. Kollár. Rozhodčí: Pražák, Vrba - Augusta, Hnát. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4752.
Sestava Vítkovic: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Kňažko, Brůna - Š. Stránský, Hrivík, Cienciala - Yetman, Nellis, Abdul - Lacka, Hladonik, M. Kalus - Bernovský, J. Šír, Macias. Trenér: S. Treille
Sestava Komety Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Witkowski, Kučeřík, Irvnig, Gulaši, Nedomlel - Hartl, Ilomäki, H. Zohorna - Flek, Leino, K. Pospíšil - Vondráček, T. Zohorna, Kusko - Kollár, Cingel, Kunc. Trenér: Zábranský st.