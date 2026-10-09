Víkend přinese prudký obrat počasí. Teploty spadnou ještě níž, varují meteorologové

Výrazná změna počasí, která začala přechodem studené fronty, bude v pátek pokračovat a ukončí předchozí velmi teplé období. Ráno se mohou teploty zejména na západě země a ve vyšších polohách dostávat pouze k několika stupňům nad nulou, na většině území budou minima zhruba mezi pěti a osmi stupni. Přes den se už výraznější oteplení čekat nedá a maxima se budou většinou držet mezi 12 a 15 stupni Celsia. Ve srovnání s nejteplejšími částmi čtvrtka tak může rozdíl dosáhnout téměř deseti stupňů. Zpočátku se ještě objeví místa s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, během dne však začne od severozápadu přibývat oblačnost. Večer se zejména v severozápadní části republiky může objevit slabý déšť, který předznamená podstatně vlhčí sobotu.
Sobota bude zatažená a na řadě míst zaprší
První víkendový den přinese další frontální systém, takže výraznější návrat slunečného počasí zatím nenastane. Na většině území bude zataženo nebo oblačno a během dne se postupně přidá déšť či přeháňky. Srážkové úhrny by nejčastěji měly zůstat do deseti milimetrů, lokálně se však mohou lišit podle postupu jednotlivých srážkových pásem. Ranní teploty se budou pohybovat přibližně mezi sedmi a jedenácti stupni a ani odpoledne se výrazně neoteplí. Na většině území maxima zůstanou kolem 11 až 15 stupňů, pouze na jihovýchodě Moravy může být přechodně tepleji a teploměr může ukázat kolem 17 až 18 stupňů. Pocitově chladnější počasí navíc podpoří západní proudění, které do střední Evropy přivádí vlhčí vzduch.
Ani neděle výrazné zlepšení nepřinese
V neděli se sice charakter srážek částečně změní, výraznější oteplení však zatím nepřijde. Oblačnost bude proměnlivá a přeháňky se mají častěji objevovat především na horách, úplně bez srážek ale nemusí zůstat ani nižší polohy. Noční teploty poklesnou přibližně na čtyři až devět stupňů Celsia. Odpolední maxima se budou znovu nejčastěji pohybovat mezi 10 a 15 stupni, zatímco jižní Morava může mít až kolem 18 stupňů. Za změnou stojí příliv studenějšího a současně vlhčího vzduchu od severozápadu, který udrží typicky podzimní charakter počasí. Proti předchozím slunečným dnům tak bude víkend nejen výrazně chladnější, ale na mnoha místech také podstatně vlhčí.
Příští týden může přinést klidnější počasí
Současné výhledy naznačují, že během příštího týdne by se situace mohla postupně uklidňovat. Do střední Evropy by se měla od jihozápadu rozšiřovat oblast vyššího tlaku vzduchu, díky které začne ubývat srážek a později také oblačnosti. Zpočátku však zůstane poměrně chladno a při vyjasnění mohou noční teploty klesat k pěti stupňům, místy i níže. V ranních hodinách se mohou tvořit mlhy a při vhodných podmínkách také přízemní mrazíky. Dlouhodobější výhled přesto nepředpokládá, že by celý říjen pokračoval ve znamení výrazně podprůměrných teplot, první dvě říjnové dekády mají být v průměru teplotně normální až mírně nadprůměrné. Návrat hodnot přes 20 stupňů, jaké Česko zažívalo před současným ochlazením, ale v nejbližších dnech současné předpovědi nenaznačují.
Použité zdroje: ČHMÚ, Novinky.cz