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Víkend přinese prudký obrat počasí. Teploty spadnou ještě níž, varují meteorologové

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Teplé říjnové počasí vystřídá během několika hodin výrazně chladnější vzduch. Zatímco ještě ve čtvrtek se v některých částech Česka teploty dostávaly nad 20 stupňů Celsia, v pátek a o víkendu se denní maxima budou většinou pohybovat pouze kolem 10 až 15 stupňů. Přidá se déšť, velká oblačnost a na horách také přeháňky.
Víkend přinese prudký obrat počasí. Teploty spadnou ještě níž, varují meteorologové

Víkend přinese prudký obrat počasí. Teploty spadnou ještě níž, varují meteorologové

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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