Exmanžel Cibulkové buduje nový život s o patnáct let mladší Ukrajinkou. Už ji představil mamince

Rozvod potvrdil koncem října jedinou suchou větou: „Ano, už jsme delší dobu rozvedení.“ Michal Navara, slovenský podnikatel v gastronomii a muž, který s jednou z nejúspěšnějších tenistek střední Evropy prožil přes patnáct let, tím uzavřel otázku, kterou bulvár rozebíral od zimy. O novém vztahu ale mlčí dál. Mluví za něj jiné stopy. Iryna Kušnir, Ukrajinka o necelých patnáct let mladší, se na Instagramu vzájemně sleduje s Navarovou matkou. Spolu s Navarou podniká, vlastní s ním firmu a mezi lidmi se objevuje jako tvář kaváren Vespaio, kterých už je osm. Podle nás nejde o porozvodový únik. Navara si staví nový život na třech pilířích najednou: na vztahu, na rodině a na práci.
Z kavárny až do rodiny
Iryna Kušnir žije na Slovensku od roku 2021. Podle magazínu Diva začínala v první kavárně, kterou provozoval Navara se svým tchánem Milanem Cibulkou, a vypracovala se tam na manažerku. Životopis má nečekaně pestrý: bakalářský titul z ukrajinského Irpině, vojenský výcvik v rámci Národní gardy, studium v Itálii a magisterský titul z Bratislavy.
Do Navarova domu chodila dlouho předtím, než se o ní začalo psát jako o jeho partnerce. Když se objevily první spekulace, Cibulková ji sama popsala jako rodinnou známou. Chodila na oslavy, občas pohlídala děti a pracovala v jejich první provozovně. „Ninka a Jakoubek ji mají rádi,“ řekla tehdy bývalá tenistka. Tahle věta ovšem zazněla v jiné době. Jak syn a dcera přijímají Irynu dnes, po rozvodu rodičů, veřejně známo není.
Kdy mezi Navarou a jeho manažerkou přeskočila jiskra, neřekl ani jeden z nich. Diva uvádí, že vztah se potvrdil až poté, co unikly jejich soukromé fotografie. Cibulková se tehdy od jakýchkoli veřejných sporů distancovala a odmítla, že by se zveřejněním snímků měla cokoli společného.
Věkový rozdíl, o kterém bulvár píše jako o „patnácti letech“, jsme ověřili. Podle záznamu ve slovenském Obchodním věstníku se Navara narodil 15. října 1984, Kušnir 26. března 1999. Jemu je tedy 42 let, jí 27. Přesně jde o čtrnáct let a pět měsíců. Zaokrouhlení na patnáct je tak jen o kousek velkorysé.
Maminka na Instagramu
Nejčerstvější posun ve vztahu nezachytil žádný fotograf ani rozhovor. Stačilo kliknutí. Diva si koncem října všimla, že se Iryna a Navarova matka sledují na Instagramu, a označila to za „velký krok“. Mladou Ukrajinku rovnou nazvala „nadějnou nevěstou“ a dodala, že nejde o přechodný románek.
S odstupem je třeba říct, co z toho skutečně víme. Jak a kdy se obě ženy poznaly, zda proběhla rodinná večeře nebo oficiální představení a jak Navarova matka novou partnerku syna přijala, zdroje nepopisují. Doložené je vzájemné sledování na sociální síti. Nic víc.
Jenže i tohle má svou váhu. Rodiče po rozvodu obvykle opatrně zvažují, s kým se veřejně propojí. Žena, kterou dřív znali jako hlídačku vnoučat a manažerku synovy kavárny, se teď podle všeho pohybuje v rodinném kruhu bez skrývání. Spolu se společnými fotkami a společným byznysem to skládá obraz páru, který s ničím nespěchá, ale ani se neschovává.
Osm kaváren a společné firmy
Druhá linie Navarova nového života voní kávou. Síť Vespaio, původně Vespa Caffetteria, se pod novým jménem představila v září 2024. Na začátku června 2026 Iryna sdílela oznámení o otevření už osmé kavárny. Pro přesnost: šlo o červnovou novinku, tedy o několik měsíců starší než říjnové veřejné potvrzení rozvodu. Po rozvodu se tahle podnikatelská linie spíš znovu připomíná, než že by se teprve rodila.
Kompletní seznam všech osmi poboček se nám z veřejných zdrojů dohledat nepodařilo. Ověřit jsme mohli tyto adresy:
- Bratislava, Vajnorská 78
- Bratislava, Poštová 2
- Bratislava, Rybné námestie 1
- Bratislava, Plynárenská 7C
- Bratislava, Obchodná
- Trnava, Halenárska 3
Pobočku v Česku zatím Vespaio podle dostupných informací nemá. Zda lze Navaru nebo Irynu v kavárnách potkat za pultem, doložit nejde. Jisté je, že jsou se značkou pracovně spjatí.
Ještě zajímavější je to, co ukazují rejstříky. Firmu VESPAIO s. r. o. založili v únoru 2025 Navara a Milan Cibulka, otec bývalé tenistky, každý s vkladem zhruba 62 tisíc korun. Vedle toho existuje společnost BAGETA 89 s. r. o., v níž jsou společníky Navara a Kušnir, každý s vkladem kolem 75 tisíc korun. Iryna je v ní od srpna 2025 také jednatelkou.
Na papíře tak vznikají dvě paralelní větve téhož podnikání. Jedna vede k Cibulkovým, druhá k nové partnerce. Proto podle nás nelze Navarův kavárenský byznys od rozvodu oddělit. Tchán zůstává obchodním partnerem bývalého zetě, a majetkové vypořádání se proto dotkne i gastronomie.
Rozvod potvrzený, spor pokračuje
Přesné datum rozvodu veřejně známé není. Server Šport.sk uvádí, že řízení se po prvním květnovém jednání v Bratislavě „potichu uzavřelo“, den rozsudku ale nezmiňuje. Navara rozvod potvrdil deníku Nový Čas, jak 29. října citoval Koktejl.sk.
Na důvodech rozpadu se bývalí manželé neshodnou. Cibulková už v lednu oznámila, že jdou „každý svou cestou“, mluvila o bolestivém rozhodnutí, o dětech jako prioritě a žádala respekt k soukromí, jak tehdy připomněl iDNES.cz. Starší krizi vysvětlovala přirozeným vývojem vztahu po narození dětí a pracovním vytížením. Navara podle citací Nového Času tvrdí něco jiného: Cibulková měla mít poměr s Tiborem Vinczem a on kvůli tomu odešel z domova. Alexandra Vinczeová se podle Divy Navary zastala s tím, že Cibulkové s Irynou nevěrný nebyl. Jde o tvrzení aktérů, nikoli o závěr soudu.
S rozvodem ovšem nic nekončí. Začátkem listopadu Navara podle Divy uvedl, že podal k soudu návrh týkající se péče o děti a trestní oznámení kvůli údajnému porušení soudem stanoveného styku. Podrobnosti s ohledem na probíhající řízení nesdělil. Jak se nakonec rozhodne o Jakubovi a Nině, zůstává otevřené.
Stejně otevřené je i společné jmění. Podle Navary není vypořádané a leží u soudu. Ve hře je hodně peněz:
|Položka
|Hodnota podle médií
|Kariérní výdělky Cibulkové z turnajů
|zhruba 300 milionů Kč
|Mezonet v Bratislavě
|původně za 62 milionů Kč, nyní za 50 milionů Kč
|Tři parkovací místa k mezonetu
|přibližně 3,9 milionu Kč
|Další majetek
|chalupa na Záhoří, investiční byty, auta, gastronomické podnikání
Proč média mluví o „milionovém impériu“, vysvětluje oficiální profil hráčky na webu WTA: finále Australian Open 2014, triumf na Turnaji mistryň 2016, osm titulů ve dvouhře a čtvrté místo světového žebříčku. Čeští fanoušci si ji pamatují především jako drobnou bojovnici, která uměla potrápit každou soupeřku. Teď je ze všeho nejvíc stranou v jednom z nejsledovanějších slovenských rozvodů.
Jak to hrají jiné sportovní hvězdy
Navarův postup zapadá do vzorce, který známe od celebrit ze světa sportu. Tom Brady a Gisele Bündchen po rozvodu v roce 2022 zdůrazňovali hlavně společnou výchovu dětí. Tiger Woods loni potvrdil vztah s Vanessou Trumpovou příspěvkem na sociálních sítích a současně požádal o soukromí.
Navara jde ještě tišší cestou. Vztah nepotvrzuje v rozhovorech ani velkými oznámeními. Nechává mluvit rejstříky, otevírání kaváren a jedno instagramové propojení. Je to strategie člověka, který ví, že každé jeho slovo může zaznít u soudu.
Zatímco právníci počítají metry mezonetu a hodiny styku s dětmi, Navara a Iryna v Bratislavě vaří kávu pod společnou značkou. Nový život se tu nestaví na velkých gestech. Staví se na osmi adresách, dvou firmách a jednom tichém kliknutí na profil maminky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta