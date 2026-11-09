Trenér sporné olympijské vítězky Khelifové ji přirovnal k Alimu. Jedna otázka přesto zůstala bez odpovědi

- Olympijská vítězka Khelifová se v Paříži utká s neporaženou Nizozemkou Claridou Sarabiaovou.
- Půjde o šestikolový duel v lehké střední váze.
- Trenér Kamel Abdesselam věří, že o titul mistryně světa může bojovat už za tři až pět zápasů.
- Na otázku, zda obhájí zlato v Los Angeles 2028, boxerka odpovědět odmítla.
- Její spor s World Boxing o genetické testy pohlaví dál leží u Sportovního arbitrážního soudu.
Návrat na místo činu
Sedmadvacetiletá šampionka velterové váhy z Paříže 2024 Imane Khelifová vyzve jednadvacetiletou nizozemskou boxerku Claridu Sarabiaovou, která má mezi profesionálkami bilanci čtyř výher bez porážky. Termín dlouho visel ve vzduchu. Premiéra proti Němce Julii Igelové byla naplánovaná už na duben, Alžířanka si ale v přípravě poranila rameno a celý večer padl.
Úplně panenský vstup do profiboxu to přitom nebude. Podle databáze BoxRec absolvovala jeden profesionální zápas už v listopadu 2023 v Singapuru.
„Od mého posledního zápasu uběhly víc než dva roky a ring mi opravdu chyběl,“ řekla na tiskové konferenci, o které informoval britský web SPORTbible. „Poslední roky byly docela těžké. Přišel čas přejít k profesionálům a dám do toho všechno.“
Osobněji zněla videozpráva, kterou na Instagramu zveřejnil pořadatel Stair Event. „Dny se měnily v týdny, týdny v měsíce. Čekala jsem, pochybovala. Ale hluboko uvnitř ten oheň nikdy nevyhasl. Za zavřenými dveřmi jsem bojovala dál,“vzkázala.
Čtyřicet šest sekund, které nikdy neskončily
Proč kolem ní pořád tolik emocí? V roce 2023 ji Mezinárodní boxerská asociace diskvalifikovala z mistrovství světa kvůli údajnému nesplnění kritérií pohlavní způsobilosti, podrobnosti však nikdy nezveřejnila. Mezinárodní olympijský výbor postup zpochybnil a do Paříže ji pustil s tím, že je žena. Pak Italka Angela Cariniová vzdala jejich zápas po 46 sekundách a z Khelifové se přes noc stal terč celosvětové debaty.
Boxerka, která není transgender, si navzdory tomu došla pro zlato a po hrách podala ve Francii trestní oznámení kvůli kyberšikaně. V červnu 2025 jí World Boxing zablokoval návrat podmínkou genetického testu pohlaví. Arbitrážní soud v Lausanne odmítl rozhodnutí dočasně pozastavit a spor stále běží.
Trenér vidí Aliho, Los Angeles v mlze
Trenér Kamel Abdesselam nešetří velkými slovy. Titulovou šanci jí dává během tří až pěti zápasů a podle dostupných informací ji přirovnal i k Muhammadu Alimu.
U olympiády ale sebevědomí končí. „Nemůžu odpovědět, protože jsem podala stížnosti na World Boxing kvůli testům pohlaví,“ uvedla Khelifová. Její kouč byl přímočařejší: „Nemá zájem znovu startovat na olympijských hrách. Olympijskou vítězkou už je.“
Na začátku roku přitom v rozhovoru pro deník L’Équipe zněla úplně jinak. „Chci se stát prvním člověkem v alžírském sportu, který úspěšně obhájí olympijský titul,“ prohlásila tehdy.
Prosinec tak boxerským fanouškům nabídne dvě sledované noci. Čtyři dny před Pařížtí se mají v Cardiffu konečně utkat Tyson Fury s Anthonym Joshuou v jednorázovém souboji bez odvety. Khelifová si mezitím svůj zápas pojmenovala sama: „Tenhle boj jsem nikdy nesvedla sama za sebe. Patřil všem, kdo se odvážili být sami sebou, a všem, kdo to odmítli vzdát.“