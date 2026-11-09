„Takových mužů a žen běhá po světě hodně," říká Jakub Prachař k postavě ze Sériového manžela

Příští týden začíná na Oneplay minisérie podle skutečných událostí s názvem Sériový manžel. V centru dění je romantický podvodník, který vedl několik paralelních vztahů a připravil několik žen o miliony korun. Jeho představitel Jakub Prachař si o své roli, seriálu i zkušenosti s vazební věznicí popovídal s redakcí Kinoboxu.
Jakou postavu vlastně v Sériovém manželovi hrajete? Jak jste se svého hrdinu snažil pojmout?
Hraju postavu podle skutečného člověka, který ještě žije a ještě nedávno byl ve vězení. Byl to učitel, který se kromě učení živil tím, že měl několik paralelních vztahů, tahal z žen peníze a nasekal asi 19 dětí, přesné číslo nevím. Pojal jsem to tak, že jsem si přečetl všechny ty scénáře, načež člověk musí zjistit, jak to bude vlastně dělat. S režisérkou Terezou Kopáčovou jsme následně zjistili, že nejlepší bude nic moc nedělat.
Když totiž člověk páchá zlo, tak to minimálně se sebou myslí moc dobře, pro sebe páchá třeba dobro a vedlejším produktem toho dobra bylo zlo. Nakonec i u toho soudu se strašně divil, že ho někdo chce zavřít. Tvrdil, že ty peníze chtěl vrátit, a vlastně nechápal, co udělal špatně. Z toho jsme vycházeli. Měl prostě určitý model, se kterým vstupoval do vztahů – říkal ženám, co chtěly slyšet, lhal jim, dělalo mu radost, že má odezvu, a samozřejmě si bral ty peníze. Třeba si myslel, že jim dává něco dobrého a měl by za to dostat něco zpátky.
Takže hrajete postavu, o které víte, že je padouch, ale sama se tak přitom nevnímá. Bylo náročné hrát s tímto rozporem?
Ani ne. Prostě si to v hlavě nějak přehodíte a říkáte hezké věci ženám, s úsměvem a určitou milostí. Bylo to překvapivě snadné. Takových mužů a žen běhá podle mě po světě hodně – jsou milí, empatičtí, říkají to, co se říkat má, zvládnou oblbnout spoustu lidí. Tohle nebude zdaleka ojedinělý případ.
Když seriál představovali na tiskové konferenci TV Nova, mluvili o tom, že to měla být původně spíše odlehčenější věc, dokud nemluvili s poškozenými ženami a nezjistili, že to legrace vůbec nebyla. Vnímal jste během příprav, že by se ty úmysly střetávaly?
Některé humorné situace to přináší. Dříve se o tom natáčely komedie s Louisem de Funésem nebo s Belmondem, kde má hrdina víc žen a komplikovaně mezi nimi přebíhá. Doba se změnila a už se ví, že mít víc žen najednou je hanba. Původně to možná bylo trochu s humorem, protože některé situace v seriálu byly natočeny s nadhledem, jako by to byla groteska. Nevím, jak vypadal scénář původně, než se to přepsalo, u toho už jsem nebyl, takže na tohle neumím úplně odpovědět.
Zjišťoval jste si v rámci role něco o tom případu?
Něco málo jsem si našel, viděl jsem fotky toho člověka, který nebyl nijak výrazný typ. Byla tu ze strany tvůrců určitá touha, abych přibral, což jsem udělal, oholili mi vlasy, původně jsem si chtěl nechat vyholit takové to cédéčko, což jsme nakonec neudělali. Takže něco málo jsem si nastudoval, ale nebylo to zase tak důležité. Kdyby hrál člověk Michaela Jacksona, musel by se naučit všechny ty pohyby a zpívat, naštěstí jsem Michaela Jacksona nehrál. Mohl jsem se jen tak nechat inspirovat. Vycházeli jsme hlavně ze scénářů a od těch se nejde úplně oddálit kvůli podobnosti s tím člověkem. Snažil jsem se spíš udělat z něho normálního člověka. Nebyl to někdo, kdo by se třeba nějak výrazně oblékal, byl to úplně běžný, šedivý člověk. Úplně nenápadný muž, který vzbuzoval důvěru, taková šedá bytost.
Ve filmech jako šedá bytost obvykle úplně nepůsobíte, temperament je na vás často vidět. Jak jste se popasoval s tím, že hrajete „šedou bytost,” a ještě tak, aby působil nenápadně a zároveň měl dost charismatu na svedení několika žen naráz?
Nevím, jestli jsem tam dostal charisma, ale obvykle je náročné najít v té obyčejnosti pro tu postavu něco signifikantního, aby to nebylo jen odříkané a odchozené. Někdy je to těžké, ale tady to nějak šlo. Bylo to dobře napsané, hodně se tam mění prostředí, celé to končí ve vazební věznici, což je prostředí, které hraje hodně za vás. V tomhle směru za vás také hodně hrají ostatní postavy. Je důležité udržet tu postavu stejnou, ale okolo hrají kolegové a přes jejich postavy se hlavně hrají emoce.
Ten hrdina je jako taková polystyrenová deska – kamkoli ho dáte, tam odrazí světlo, pingpongový míček… celou tu postavu tvoří okolnosti. Někdy je to takhle jednodušší, než když hrajete komedii. Tam musíte pracovat s energií, pořád něco vymýšlet, mít dobrý timing… to je na komedii nejtěžší. Jakmile někdo nemá rytmus, nemůže být zábavný, to je důležitá věc. Když říkáte vtip s pointou, musíte to dobře načasovat. To je někdy těžší než hrát šedivého člověka. Oboje je ale zábavné, takže k tomu nepřistupuji tak, že bych nějak trpěl. Ta práce je dost podobná, jen si musíte říct, co vlastně hrajete.
Co byste řekl, že bylo na té roli nejtěžší?
Nejtěžší to bylo ve vazební věznici. Těžko se to popisuje někomu, kdo tam nebyl. Nejsem moc přecitlivělý, při své práci netrpím a nijak důrazně se nepřevtěluji do svých postav, ale být 14 dní ve vazební věznici s klukama, kteří s trestanci pracují, je dost specifické. Vyprávějí vám nějakou historku a ze začátku je strašně vtipná, ale mně se o tom dodneška zdá. Není to sranda. Byl už podzim, ochladilo se, počasí bylo dost sychravé a ještě tohle do toho. To nebylo nic moc. Když jsem se vrátil domů a viděl svoji rodinu, řekl jsem si: „Ty jo, to je fakt paráda!” Přitom je to dost tenká hranice. Do vazby se člověk může dostat strašně rychle, ani nemusí páchat vědomou trestnou činnost. Navíc tam za ním nemůže rodina ani jiní blízcí, takže jsou tam sami. Není to sranda. To není prostředí, které někoho napraví. Asi 80 % se tam zase vrátí. To prostředí bylo asi nejhnusnější.
V jakém momentě jste si řekl, že tuhle roli chcete hrát?
Těšil jsem se na další spolupráci s Terezou Kopáčovou i na to, že tohle bude trochu jiná práce. Hodně dělám televizní zábavu, která mě dost uspokojuje, ale tohle byl takový příjemný odskok. Jako když hrajete v kapele jazz a najednou jdete do Rudolfina hrát vážnou hudbu. Takže jsem se těšil, až zase budu moct vytáhnout housle.
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Zdroj: Kinobox