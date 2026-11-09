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„Takových mužů a žen běhá po světě hodně," říká Jakub Prachař k postavě ze Sériového manžela

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Příští týden začíná na Oneplay minisérie podle skutečných událostí s názvem Sériový manžel. V centru dění je romantický podvodník, který vedl několik paralelních vztahů a připravil několik žen o miliony korun. Jeho představitel Jakub Prachař si o své roli, seriálu i zkušenosti s vazební věznicí popovídal s redakcí Kinoboxu.
„Takových mužů a žen běhá po světě hodně," říká Jakub Prachař k postavě ze Sériového manžela

„Takových mužů a žen běhá po světě hodně," říká Jakub Prachař k postavě ze Sériového manžela

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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