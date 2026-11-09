Celý obývák patřil závodům a ovladače pálily do rukou. Tuhle hračku chtěl za socialismu každý kluk

Sestavit na koberci co nejdelší závodní okruh a udržet formuli v ostré zatáčce představovalo vrchol dětského umění. Legendární autodráha z jihočeských Trhových Svinů se stala snem každého chlapce a provoněla obývací pokoje typickou vůní spáleného prachu.
Dějiny tuzemského hračkářského průmyslu a technické tvořivosti mladé generace přibližuje
Národní muzeum v Praze ve stálé expozici Dějiny dvacátého století. Výrobní statistiky spotřebního zboží i dodávky elektrotechnických stavebnic na československý trh mapuje Český statistický úřad v historické pokladnici dat magazínu Statistika a My. Zápisy slavných průmyslových vzorů a ochranných známek národního podniku ITES eviduje Úřad průmyslového vlastnictví v národní databázi ochranných známek. Přísné požadavky na elektrickou bezpečnost a spolehlivost nízkonapěťových hraček pak stanovoval Zákon o státním zkušebnictví číslo třicet z roku devatenáct set šedesát osm Sbírky. Závodění s elektrickými modely na parketách představovalo technickou školu pro statisíce dětí.
Čtyři rychlosti a ruční brzda. Plechový traktor z Náchoda pobláznil svět Zázrak z jižních Čech a rozteč sedmdesát čtyři milimetrů
Příběh legendární hračky odstartoval na konci šedesátých let v podniku ITES v Trhových Svinech. Konstruktéři vytvořili vlastní systém autodráhy s roztečí drážek sedmdesát čtyři milimetrů. Černé plastové díly do sebe zapadaly pomocí pevných spojek a vodivost zajišťovaly vložené plechové pásky. Děti stavěly základní osmičky i rozsáhlé okruhy táhnoucí se přes celý pokoj. Závodní stroje připomínaly skutečné monoposty Formule jedna i slavné vytrvalostní prototypy Porsche devět set sedmnáct nebo Mirage.
V obchodech národního podniku Hračky šlo o mimořádně žádané zboží. Základní souprava stála několik set korun což představovalo značnou část měsíční výplaty. Přesto rodiče neváhali stát dlouhé fronty aby synům splnili vytoužený vánoční sen. Podobnou technickou fascinaci dokázala vyvolat i mechanická vozidla z Náchoda o nichž podrobně pojednává článek o tom jak
plechový traktor Zetor z družstva Kovap pobláznil svět svou převodovkou. Jemné měděné kartáčky pod podvozkem vyžadovaly neustálé narovnávání a čištění od prachu. Kartáčky z měděného pletiva a boj s vlasy z koberce
Skutečné závodění vyžadovalo trpělivost i základy jemné mechaniky. Podvozek každého autíčka nesl plastový vodicí trn a dvojici sběracích kartáčků z jemného měděného pletiva. Kartáčky musely přesně dosedat na plechové troleje v drážce. Stačilo prudké vyjetí z trati a tenké plíšky se ohnuly nebo ztratily kontakt. Malí závodníci je museli neustále narovnávat prsty a čistit od mastnoty. Kdo chtěl vyhrávat musel mít v kapse připravený malý šroubovák.
Největším nepřítelem drobných elektromotorků byly vlasy a prach z koberce. Ty se během několika kol namotaly kolem zadní hnané nápravy a zablokovaly plastový pastorek. Autíčko pak ztratilo výkon a motor začal nepříjemně hučet. Zatímco autodráha vyžadovala jemné zacházení na parketách jiné dobové hračky snesly i ten nejhrubší terén na pískovišti jak připomíná historie o tom proč
legendární plastová Tatra sto čtyřicet osm z Chemoplastu uvezla i malé dítě. Sestavení dlouhé závodní trati zabralo celou podlahu obývacího pokoje a vyžadovalo pevné spojky dílů. Odporové ovladače které hřály a voněly spáleninou
K řízení sloužily masivní ruční ovladače s mechanickou spouští. Uvnitř se nacházel keramický váleček omotaný odporovým drátem. Při stlačení spouště jezdec měnil velikost elektrického odporu a tím reguloval napětí dodávané do dráhy. Při divokých soubojích a častém brzdění se odporový drát silně zahříval. Plastové pouzdro ovladače po půlhodině závodění hřálo do dlaně a pokojem se linula nezaměnitelná vůně zahřátého laku.
Napájení zajišťovala velká plochá baterie nebo síťový transformátor zapojený do zásuvky. Později podnik ITES představil vylepšenou řadu s roztečí devadesát milimetrů kde autíčka dostala silnější motorky i věrnější karoserie vozů Škoda sto třicet RS. S příchodem nové dekády však klasické mechanické hračky začala vytlačovat první kapesní mikroelektronika o čemž svědčí vyprávění jak
sovětská digitální hra Jen počkej zajíci okopírovala japonský originál.
Husákovy děti se v ní vozily po sídlišti místo kočárku. Brutální ocelová náprava zaručila, že legendární tatrovka z Chemoplastu přežila i sjezd po panelákových schodech Srovnání klasické autodráhy ITES a moderních závodních drah
Parametr závodění Autodráha ITES na koberci Moderní digitální autodráhy Vedení proudu Plechové pásky a měděné kartáčky Nerezové troleje a integrované magnety Regulace rychlosti Odporový drát který hřál do ruky Elektronické bezdrátové ovladače Změna jízdní stopy Dvě oddělené drážky bez křížení Digitální výhybky a předjíždění Údržba mechaniky Pravidelné čištění pastorku od prachu Bezúdržbové motory a přesné nápravy Ruský vlk chytající vejce byl pouhou kopií Nintenda. Sověti ukradli čip a přidali známou pohádku Zdroje fotografií Elektrické závodní auto na autodráze: Kimjun / Wikimedia CC 4.0 Podvozek a kontaktní kartáčky závodního modelu: Caleb Bond / Wikimedia CC 3.0 Víceproudá závodní autodráha se zatáčkami: Joe Ross / Wikimedia CC 2.0