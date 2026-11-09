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Celý obývák patřil závodům a ovladače pálily do rukou. Tuhle hračku chtěl za socialismu každý kluk

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Sestavit na koberci co nejdelší závodní okruh a udržet formuli v ostré zatáčce představovalo vrchol dětského umění. Legendární autodráha z jihočeských Trhových Svinů se stala snem každého chlapce a provoněla obývací pokoje typickou vůní spáleného prachu.
Detailní pohled na závodní model automobilu usazený ve vodicí drážce autodráhy

Detailní pohled na závodní model automobilu usazený ve vodicí drážce autodráhy

Zdroj: Kimjun / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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