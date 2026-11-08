Hřebeny Krkonoš hlásí třetí návštěvnicky nejsilnější léto od začátku měření

Údaje za letošní sezonu vycházejí z porovnání 12 měřicích profilů, které umožňují srovnání s předchozími roky. Návštěvnost Krkonoš dlouhodobě roste.
„Letošní léto tak bylo třetím nejsilnějším od zahájení systematického měření v roce 2012," sdělil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Nejsilnějším měsícem zůstal srpen s přibližně 210.000 průchody, přestože meziročně návštěvnost mírně klesla. Výrazněji naopak posílil červenec, kdy sčítače zaznamenaly přibližně 174.000 průchodů, tedy o 18 procent více než v červenci 2025.
„Nejnavštěvovanějším jednotlivým dnem letošní sezony byla sobota 26. září, kdy hodnocené měřicí profily zaznamenaly přibližně 16.200 průchodů. Silný byl také následující den, neděle 27. září, s více než 13.500 průchody. Oba dny připadly na prodloužený svatováclavský víkend," sdělil Drahný.
Zajímavým trendem letošní sezony je podle něj pokračující prodlužování turistického období do podzimních a jarních měsíců. „Zatímco tradičně býval hlavním vrcholem letní návštěvnosti červenec a srpen, stále významnější roli hraje také září. Letos připadlo na září téměř 26 procent všech zaznamenaných letních průchodů. V roce 2024 to bylo necelých 19 procent a loni 24,5 procenta," sdělil Drahný.
V období červenec až září prošlo sledovanými místy v průměru 5629 lidí denně. O víkendech a svátcích to bylo více než 8100 průchodů za den, zatímco v pracovní dny přibližně 4500.
„Celkem deset dní letošní letní sezony překročilo hranici 10.000 zaznamenaných průchodů. V roce 2025 to bylo šest dní a v roce 2024 pouze pět. Absolutní denní rekord z loňského 20. září, kdy sčítače zaznamenaly přibližně 19.100 průchodů, však letos překonán nebyl," uvedl Drahný.
Správa KRNAP využívá k monitoringu návštěvnosti automatická sčítací zařízení Eco-counter, která anonymně zaznamenávají průchody turistů na vybraných místech národního parku. Díky dlouhodobému sledování lze porovnávat návštěvnost v jednotlivých letech, identifikovat nejvytíženější místa i období a získávat podklady pro plánování péče o území a usměrňování návštěvnosti.
„Uvedené hodnoty představují počet průchodů na sledovaných profilech, nikoli počet unikátních návštěvníků celého KRNAP. Jeden člověk tak může být při svém výletu zaznamenán na několika místech," dodal Drahný.
KRNAP se rozkládá na 55.000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Správa parku se dlouhodobě snaží návštěvnost rozprostřít po celých horách a odlehčit nejexponovanějším lokalitám, jako je třeba Sněžka. Projekt na usměrnění návštěvnosti v Krkonoších začal v roce 2010 a od té doby se snaží skloubit potřeby turistů a ochranu přírody národního parku.