Novotný se pustil do G MMA a nešetřil ani Muradova. Zápas proti šesti Kotlárům označil za podvod na diváky

Večer 31. října 2026 stál v pražské Nové Spirále jeden profesionál a proti němu postupně nastupovalo šest členů rodiny Kotlárových. Makhmud Muradov, 36letý uzbecký bojovník ve střední váze do 84 kg s profesionální bilancí 30-8-0 a minulostí v organizaci UFC, podle očekávání vyhrál. Na stejné kartě premiérového galavečera organizace G MMA byl jako zvláštní zápas zařazený i duel Jiřího Kajínka s Jaroslavem Bachařem, čímž je ráz večera popsaný dost přesně. Jenže Muradov není náhodný účastník show: v OKTAGON MMA, největší české organizaci smíšených bojových umění, drží pás polotěžké váhy do 93 kg a prozatímní pás střední váhy do 84 kg. Co o té noci řekl šéf OKTAGONu, co předtím tvrdil sám bojovník a co z celé věci zbylo v databázích, dala redakce MMAmag vedle sebe.
Šéf OKTAGONu si na mikrofon vzal premiéru konkurence
Promotér OKTAGON MMA Ondřej Novotný se ke G MMA vrátil v pořadu MMA Letem světem, dílu 404, zveřejněném 6. listopadu 2026. V katalogu Podcasts-Online redakce MMAmag dohledala popis epizody, podle kterého se Novotný rozčílil kvůli bizarním zápasům a nešetřil slovy jako podvod, odpornost nebo ostuda.
Doslovné znění přinesl server MMA Shorties, podle kterého Novotný o show prohlásil: „je to odpornost“ a „je to podvod“. Mířil tím na produkt, který G MMA samo postavilo do čela programu: na oficiální kartě je zápas Muradov proti šesti Kotlárům vedený jako hlavní zápas večera.
U odsouzení Novotný neskončil. Vzápětí Muradovovi vyznačil čáru, za kterou by ho v OKTAGONu už neudržel.
Podpis, který Muradova tentokrát podržel
Proč to pro bojovníka neskončilo trestem? Podle Novotného měl show sjednanou dřív, než se dohodl s OKTAGONem. „Mach to měl podepsané předtím, než jsme podepsali spolu,“ řekl promotér v pořadu. Do budoucna ale přidal podmínku: „Kdyby to chtěl někdy zopakovat, tak se prostě budeme muset rozejít.“
Muradov lítost odmítal už před turnajem. V článku serveru Top-Fight z 28. října 2026 redakce MMAmag našla jeho vysvětlení, že ho nikdo nenutí a že jde o práci, peníze a zajištění rodiny. Na oficiálním profilu zápasu G MMA stojí, že měl dostat nejvyšší odměnu za jeden zápas v dosavadní kariéře. Částku nikdo oficiálně nepotvrdil.
Novotný přitom nemluvil ostře poprvé. Už 3. září 2026, po úvodní tiskové konferenci G MMA, ho server MMA Fanatik citoval se slovem „hanba“. Mezi oběma výroky leží dva měsíce a jeden odzápasený večer.
Kdo z toho sporu vlastně těží
GLOSA Ultimátum je silné gesto a zároveň výborný marketing. Promotér, který veřejně kope do konkurenční show, připomíná, že jeho vlastní prosincový turnaj patří do jiné kategorie. Cirkusové číslo tak nakonec dělá reklamu i tomu, kdo ho odsoudil.
A pozor na jednu drobnost, která se v rozhořčení ztrácí: sportovně po té noci nezbylo vůbec nic.
Šest poražených soupeřů a bilance, která o tom neví
Formát byl podle oficiálního programu G MMA jednoduchý: Kotlárovci nastupovali postupně, s novými silami, a Muradov měl během jednoho večera čelit až šesti soupeřům. Organizace v doprovodných popiscích uvádí, že posledního z nich ukončil; technický knockout jako způsob zakončení uvádějí sekundární výsledkové servery.
Redakce MMAmag porovnala kartu G MMA s profilem Muradova na webu OKTAGONu a se záznamem v databázi Sherdog u chystaného zápasu. Obě evidence drží při kontrole 9. listopadu 2026 bilanci 30-8-0. Výsledek z Nové Spirály se do ní nepromítl.
Zatímco se bilance nehnula, kalendář běžel dál. Do Muradovova dalšího zápasu zbývalo míň než dva měsíce.
Z Nové Spirály rovnou do pražské haly
Mezi turnajem G MMA z 31. října 2026 a turnajem OKTAGON 100: Prague z 29. prosince 2026 spočítala redakce MMAmag z dat na oficiálních stránkách obou pořadatelů 59 dní. V pražské hale čeká Muradova Krzysztof Jotko, 37letý polský bojovník střední váhy do 84 kg s bilancí 30-6-0 podle profilu na webu OKTAGONu.
Ve hře je sjednocení střední váhy: plný pás šampiona Jotka proti prozatímnímu pásu Muradova. Oba mají v OKTAGONu 5 vítězství bez porážky a organizace zápas prezentuje jako nejvýše postavený ve své historii podle světových žebříčků.
Hlavní číslo bizarní show v říjnu, hlavní zápas jubilejního stého turnaje o 59 dní později. Přesně v tom rozestupu leží celá Novotného kritika.
Metodika
Redakce MMAmag na turnaji ani na tiskové konferenci nebyla a pracovala s katalogovým popisem epizody MMA Letem světem 404 z 6. listopadu 2026, s oficiálními weby G MMA a OKTAGONu, s profilem Muradova a se záznamem Sherdogu, vše při kontrole 9. listopadu 2026. Plný přepis ani časovou stopu Novotného pasáže se dohledat nepodařilo, proto jsou doslovné citace převzaté od serveru MMA Shorties a Muradovovo vyjádření od serveru Top-Fight z 28. října 2026; originální příspěvek bojovníka na sociální síti nebyl dostupný. Výpočet 59 dní vychází ze dvou vstupních hodnot, 31. října 2026 a 29. prosince 2026, a počítá dny mezi oběma daty bez započtení dne prvního turnaje. Přepočet měn se nepoužil, konkrétní odměna za vystoupení v Nové Spirále nemá oficiální potvrzení a článek ji neuvádí. Text nezahrnuje pořadí soupeřů ani délku jednotlivých částí show, protože je oficiální materiály neuvádějí, stejně jako nezahrnuje pravidlo, podle kterého se výsledek nezapočítává do profesionální bilance; otevřené zůstává i to, kdy přesně Muradov podepsal aktuální smlouvu s OKTAGONem.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek