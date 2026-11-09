Nosková dominovala od začátku do konce. Debut na Turnaji mistryň zvládla a semifinále je na dosah

Linda Nosková zvládla debut na Turnaji mistryň v Indian Wells výhrou 6:2, 6:4 nad Martou Kosťukovou. Za 86 minut si ve skupině vytvořila náskok, který může rozhodnout.
Neděle 8. listopadu, kalifornská poušť, premiéra. Proti Noskové nestála soupeřka, se kterou počítala. Kosťuková naskočila do turnaje jako náhradnice za odhlášenou Jelenu Rybakinovou a o svém startu se dozvěděla teprve v sobotu. Úvod byl nervózní, první tři gamy vyhrála vždy přijímající hráčka. Pak Nosková zápas otočila na svou stranu. První set měla za zhruba půl hodiny, ve druhém brejkla na 4:2 a od té chvíle už neprohrála ani jedno podání. Po hodině a 26 minutách bylo hotovo. V tříkolové skupině přitom nejde jen o první bod. Výhra 2:0 na sety je přesně ten druh vítězství, který se může v tabulce připomenout ještě za týden.
Půlhodina na první set, pak kontrola až do konce
Plán byl jednoduchý: nepouštět se do dlouhých výměn. „Nechtěla jsem hrát moc dlouhé výměny,“ popsala Nosková po zápase pro WTA. Přípravu podle svých slov kvůli změně soupeřky neměnila. Výměny zkracovala a po úvodním chaosu na servisu diktovala tempo.
Ve druhé sadě musela odvracet brejkbol. Jinak ale soupeřce nedala šanci se do utkání vrátit. Podle WTA má teď Nosková na kontě 37 vyhraných zápasů v řadě, ve kterých získala první set. Takové číslo neznamená štěstí. Ukazuje hráčku, která umí vedení dotáhnout.
Kosťuková do turnaje nevstupovala v dobré kondici. Předtím prohrála čtyři zápasy v řadě, tři měsíce ji trápilo pravé zápěstí a sama přiznala, že jí chybí tréninková opakovanost „u každého úderu“ a že se její servis musí změnit. Podle nás právě slabší podání Ukrajinky Noskové umožnilo hrát z pozice útočnice. Výhru to ale nesnižuje. Nosková sezonu proti Kosťukové obrátila: po porážce v Madridu ji porazila ve wimbledonském semifinále 6:4, 6:4, na US Open 7:5, 5:7, 6:4 a teď znovu. Letošní bilance je 3:1.
Vítězství má i historický rozměr. Ve 21 letech se Nosková stala třetí nejmladší Češkou s výhrou na Turnaji mistryň. Před ní se to podařilo jen Heleně Sukové a Petře Kvitové.
Proč na čistém skóre setů záleží
Formát je nemilosrdně krátký. Osm hráček je rozděleno do dvou skupin po čtyřech a každá odehraje tři zápasy. Do semifinále postupují dvě nejlepší. Prostor na zaváhání je tedy minimální a každý set se počítá.
Pravidla pro rovnost bodů podle WTA vypadají takto:
- dvě hráčky se stejnou bilancí: rozhoduje jejich vzájemný zápas,
- tři hráčky se stejnou bilancí: rozhoduje počet odehraných zápasů, poté procento vyhraných setů a nakonec procento vyhraných gamů.
V tom spočívá hodnota nedělního výsledku. Jistotu postupu dávají tři výhry. Dvě výhry obvykle stačí, ale pokud se tři hráčky sejdou s bilancí 2:1, začnou rozhodovat sety. A Nosková má po prvním kole skóre 2:0, tedy nejlepší možné.
|Hráčka
|Zápasy
|Sety
|Linda Nosková
|1:0
|2:0
|Coco Gauffová
|1:0
|2:1
|Jessica Pegulaová
|0:1
|1:2
|Marta Kosťuková
|0:1
|0:2
Gauffová má stejnou bilanci zápasů, ale přišla o set. Nosková tak po úvodním dni vede skupinu podle nejpřísnějšího možného měřítka.
Gauffová je skutečný test
Úvodní výhra byla povinnost, kterou Nosková splnila stylově. Úterý bude jiný. Gauffová porazila Pegulaovou v americkém derby 6:4, 6:7(5), 6:2 a do Indian Wells přijela jako nasazená čtyřka a šampionka z roku 2024. Turnaj hraje popáté v řadě, Nosková poprvé.
Vzájemná bilance mluví pro Američanku, vede 2:1. Jejich jediný letošní duel v Madridu ale vyhrála Nosková. Kdo si myslí, že Češka na Turnaj mistryň jen dojela, přehlíží její sezonu: titul ve Wimbledonu, titul v Berlíně, semifinále v Indian Wells, čtvrtfinále US Open a průnik do první desítky. WTA ji před turnajem označila za outsiderku, zároveň ale dodala, že s fungujícím servisem může porazit kohokoli.
Podle nás je výchozí pozice Noskové nejlepší možná. Pokud porazí i Gauffovou, bude s bilancí 2:0 a skvělým poměrem setů téměř v semifinále. I porážka ve třech setech by ale nechala její šance otevřené, protože v záloze zůstává nedělní čistá výhra. Ve hře je přitom hodně: neporažená šampionka ve dvouhře si odveze 1 500 bodů a zhruba 78 milionů korun.
Sama Nosková euforii nepropadá. Přiznala, že se na konci dlouhé sezony musela ještě trochu „extra“ motivovat, a účast na Turnaji mistryň označila za třešničku na dortu.
Kdy hrají Češky a kde je sledovat
Česká stopa v Indian Wells je výrazná a časy jsou pro evropské diváky večerní:
- pondělí 9. listopadu, 21:00: Karolína Muchová proti Aryně Sabalenkové. Muchová vede vzájemnou bilanci 3:2, jediný letošní zápas v Brisbane ale vyhrála Běloruska.
- úterý 10. listopadu: Nosková proti Gauffové. Program skupiny začíná ve 21:00, přesné pořadí zápasů určí denní rozpis.
Obě Češky hrají v různých skupinách, takže mohou postoupit současně. Potkat se mohou nejdřív ve vyřazovací části. Ve čtyřhře naopak Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou úvodní zápas proti Erraniové a Paoliniové prohrály 6:4, 1:6, 8:10 a ve skupině je čeká boj o přežití.
Všechny zápasy turnaje vysílá CANAL+ na stanici CANAL+ Sport 2.
Na Turnaj mistryň přijela Nosková jako nováček. Po neděli má v tabulce něco, co Gauffové chybí: ani jeden ztracený set. V úterý večer se ukáže, jestli z toho bude jen dobrý vstup, nebo základ cesty do semifinále.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář