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Jablonečtí fotbalisté v lize remizovali doma 0:0 s Mladou Boleslaví

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Fotbalisté Jablonce ve 14. kole první ligy remizovali doma 0:0 s Mladou Boleslaví. Severočeši jsou po posledním zápase před reprezentační pauzou sedmí, Středočechům patří v neúplné tabulce třetí příčka.
Jablonečtí fotbalisté v lize remizovali doma 0:0 s Mladou Boleslaví

Jablonečtí fotbalisté v lize remizovali doma 0:0 s Mladou Boleslaví

Zdroj: FK Jablonec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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