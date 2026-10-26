Až v roce 2032. Opravy zanedbaného nádraží v Prostějově se opět odsunuly

Až v roce 2032. Opravy zanedbaného nádraží v Prostějově se opět odsunulyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Až v roce 2032. Opravy zanedbaného nádraží v Prostějově se opět odsunulyZdroj: Michal Šverdík
Článek byl publikován 26.10.2026 09:26
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