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Zpitý senior v Jeepu srazil v Olomouci dva lidi na přechodu

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Dennívýzva
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K vážné dopravní nehodě se zraněním osob spěchali záchranáři a policisté v sobotu večer na třídu 17. listopadu poblíž obchodní galerie Šantovka. Starší řidič za volantem vozu Jeep srazil na přechodu dva lidi, policistům nadýchal přes dvě promile.
Zpitý senior v Jeepu srazil v Olomouci dva lidi na přechodu

Zpitý senior v Jeepu srazil v Olomouci dva lidi na přechodu

Zdroj: Wikimedia/Vauxford
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 10:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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