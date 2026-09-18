Vezměte dnes do ruky utěrku a přičichněte k ní. Pokud ucítíte 1 věc, roznášíte bakterie po kuchyni

Visí na háčku u dřezu, vypadá obyčejně a spousta lidí ji považuje za jednu z nejčistších věcí v kuchyni. Přitom stačí ji jednou za čas zvednout a přičichnout si k ní. Pokud ucítíte jednu konkrétní věc, máte doma malý problém. Ten pach je totiž signál, že po lince, nádobí i vašich rukou roznášíte něco, co tam vůbec nemá být.
Co vlastně cítíte, když utěrka zavání
Ta jedna věc je nakyslý, zatuchlý pach. A má úplně konkrétní příčinu. Vzniká tím, jak se ve vláknech rozkládají zbytky jídla a jak se v nich zároveň množí mikroorganismy. Přesně ten zápach, který cítíte nosem, je tedy vedlejší produkt bakterií, které v utěrce žijí.
Zrádné je, že se v ní bakterie šíří dávno předtím, než začne cokoli páchnout. Zápach je až pozdní fáze, kdy je kolonie tak velká, že ji poznáte i bez mikroskopu. Když utěrka voní kysele nebo je na omak lepkavá, není o čem přemýšlet a putuje rovnou do prádla.
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Zní to jako nadsázka, jenže laboratorní rozbory to potvrzují znovu a znovu. Zavlhlé kuchyňské textilie na sobě nosí víc mikrobů než většina ostatních míst v bytě a nezřídka jich hostí víc než samotné toaletní prkénko. Záchod totiž lidé pravidelně dezinfikují, kdežto utěrku za zdroj nákazy nikdo nepovažuje, takže visí klidně týden.
Podle studie vědců z americké University of Arizona, kteří prozkoumali 82 utěrek z běžných domácností, obsahovalo 89 procent z nich koliformní bakterie a zhruba u každé čtvrté se objevila i E. coli. Mezi obvyklé nájemníky použité utěrky patří kromě ní také salmonela, kampylobakter, enterokoky nebo zlatý stafylokok. Část se do textilie dostane ze syrového masa, část ze špatně umytých rukou.
Proč se z obyčejné utěrky stává líheň
Bakteriím stačí ke spokojenému množení tři věci a utěrka jim je nabízí všechny naráz: – je vlhká, – je v teple, – drží v sobě drobky i zbytky jídla.
Kuchyňská utěrka tyhle tři podmínky spojuje jako málokterý jiný předmět v domácnosti, takže mikrobi v ní mají vystaráno na celé hodiny dopředu.
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Překvapivě přitom nerozhoduje ani tak to, jak je utěrka ušmudlaná, jako spíš to, jak je mokrá. Kdovíjak obnošený, ale úplně suchý kus je na tom líp než vizuálně čistá utěrka, která zůstává pořád zavlhlá. Voda ve vláknech totiž dává bakteriím čas se rozrůst, a proto se nevyplácí věšet utěrku na radiátor. Sálající teplo z topení a voda, která v látce zůstala, spolu vytvoří ideální líheň, ve které bakterie přibývají ještě svižněji.
Jak jedna utěrka roznese bakterie po celé kuchyni
Právě tady se skrývá hlavní nebezpečí, kvůli kterému se zápach nevyplácí ignorovat. Představte si utěrku, se kterou nejdřív setřete šťávu z rozmrazovaného kuřete a hned nato do ní chytnete čerstvě umytý příbor. Bakterie z masa se tak přes látku dostanou rovnou ke stolu. Odborně se tomu říká křížová kontaminace a je to jedna z nejčastějších cest, jak se salmonela nebo E. coli přenesou z místa na místo.
Univerzální hadr na nádobí, ruce, linku i spadlý drobek je sice pohodlný, ale rozváží bakterie po celé kuchyni jako taxi. Řešení je levné a jednoduché. Pořiďte si víc kusů a každému dejte jediný úkol: – jeden jen na utírání nádobí; – druhý na ruce během vaření; – na pracovní desku spíš mikrovlákno nebo houbičku.
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Barevně je odlište, ať je ve spěchu nezaměníte.
Co s tím: praní, sušení a kdy utěrku vyhodit
Základ je prát utěrky často, odděleně od běžného prádla a na dostatečně vysokou teplotu. Bavlněné kusy snesou nejméně 60 stupňů, bílé i 90 stupňů, pokud to štítek dovolí. Vyšší teplota z vláken uvolní zaschlou mastnotu i drobky a zničí většinu choroboplodných zárodků. Změkčovadlo do pračky nedávejte vůbec. Vytvoří na vláknech film, kvůli kterému utěrka hůř nasává a špína se v ní naopak drží déle.
Časté praní utěrek na vysokou teplotu spolehlivě zničí většinu choroboplodných zárodků. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Stejně důležité jako praní je sušení. Vypranou utěrku nechte úplně proschnout na vzdušném místě, klidně v sušičce, nebo ji přežehlete, jen ji nikdy neskládejte vlhkou do zásuvky. Při běžném vaření se hodí měnit utěrku každý den a ve chvíli, kdy se dotkne syrového masa nebo vajec, jde do koše na prádlo okamžitě. A pak už zbývá jen ta kontrola z nadpisu. Než ji zase pověsíte na háček, přibližte k ní nos a promněte ji mezi prsty. Pokud táhne kyselo nebo se lepí, její čas vypršel a patří do prádla.
Zdroje: https://cooky.cz/kuchynska-uterka-vice-bakterii-nez-toaleta-vymena/, https://www.vlasta.cz/zdravi/jak-prat-kuchynske-uterky-ocet/, https://energozrouti.cz/clanek/bakterie-domacnost-uterka-prani-hygiena, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/kuchynske-uterky-bakteriologicka-zbran-vymena-prani-uklid/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-casto-menit-uterky-30000703.html, https://www.foodsafetynews.com/2014/10/study-kitchen-towels-harbor-plenty-of-bacteria/