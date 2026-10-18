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Verstappen vysvětlil, proč čelí kritice bývalých jezdců

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Max Verstappen se vyjádřil ke kritice ze strany bývalých jezdců formule 1. Čtyřnásobný mistr světa se domnívá, že někteří experti nerozumí novým pravidlům pro rok 2026, zejména fungování pohonných jednotek. Nizozemec zároveň zdůraznil, že pouze říká svůj názor na současnou podobu F1.
Verstappen vysvětlil, proč čelí kritice bývalých jezdců

Verstappen vysvětlil, proč čelí kritice bývalých jezdců

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 21:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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