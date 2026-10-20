Za telefon a internet lze ušetřit 2 400 korun ročně. Slevu ale získají jen lidé, kteří o ni sami požádají

Operátoři odečítají lidem se zdravotním handicapem nebo nízkým příjmem z účtu za telefon a internet 200 korun měsíčně. Částka platí pro mobilní i pevné připojení u čtyř poskytovatelů a lidé s nárokem ušetří celkem 2 400 korun ročně. Zvýhodnění nařizuje stát a sleva na základě rozhodnutí úřadu pokračuje i v dalších letech.
Snížení ceny platí pro mobilní i pevné připojení
Zákazníci běžně hradí za mobilní tarify a pevné připojení plnou cenu podle ceníku operátora. Část z nich si ale smí každý měsíc z účtu odečíst 200 korun. Sleva funguje podle Českého telekomunikačního úřadu trvale od roku 2006 a navzdory inflaci se její výše nikdy nezměnila. O případném navýšení se v současné době nejedná. Úřad loni uložil operátorům povinnost na další tříleté období a snížená cena spolehlivě platí od 1. ledna letošního roku do 31. prosince 2028.
Částka se týká služeb u společností O2, T Mobile, Vodafone a PODA. Zákazník si smí uplatnit nárok na mobilní volání, pevný internet nebo balíček služeb. Slevu, kterou firmám proplatí stát, lze v konkrétním měsíci využít vždy na jednu vybranou službu u jednoho poskytovatele. Pokud zájemce splňuje více podmínek současně, dostane slevu podle pravidel pouze jednou.
„Zákazníci mohou tuto slevu čerpat na mobilní nebo datové tarify, ale i například na pevný internet,“ uvedla mluvčí společnosti Vodafone Lenka Đo pro zpravodajství CNN Prima News. Lidé si smí vybrat z celého portfolia služeb operátora, jak potvrdil také ředitel pro vnější vztahy společnosti T Mobile Martin Orgoník.
Nárok mají zdravotně znevýhodnění a lidé s nízkým příjmem
Slevu využívalo podle loňských dat úřadu přibližně 23 000 osob se zdravotním postižením a 300 lidí s nízkým příjmem. Úřad se snaží na zvláštní ceny veřejnost upozorňovat a loni v létě připravil pro Českou televizi osvětový spot s hercem Otakarem Brouskem. Ze zdravotně znevýhodněných dostávají slevu držitelé průkazu ZTP s úplnou nebo praktickou hluchotou a držitelé průkazu ZTP/P.
Peníze ušetří i lidé, kteří pobírají příspěvek na péči ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni závislosti. O úlevu smí požádat i zákonný zástupce nezletilého dítěte s tímto příspěvkem. „Skupina osob s nízkými příjmy tvoří spíše menší podíl oprávněných uživatelů. Tato podpora je důležitým nástrojem, aby lidé v náročné finanční situaci mohli zůstat v kontaktu se svými blízkými, úřady nebo zdravotní péčí,“ řekla pro web Deník.cz ředitelka komunikace O2 Veronika Zachariášová.
Skupinu s nízkým příjmem tvoří lidé, kteří žádají o dávky státní sociální pomoci. Tito zájemci se od května letošního roku prokazují novým potvrzením o položce Živobytí v jednotné dávce. Výhoda se vztahuje i na další členy jejich domácnosti. Zvýhodněné ceny pro lidi s nízkým příjmem fungovaly nařízením zákona o elektronických komunikacích do roku 2008 a nařízení se pro tuto skupinu vrátilo zpět v lednu 2022.
Doklad zájemce předloží na pobočce nebo elektronicky
Člověk s nárokem na slevu musí kontaktovat svého poskytovatele služeb. Žádost zájemci podávají osobně na prodejně, emailem nebo přes zákaznický portál operátora. Operátor slevu lidem zapne od nejbližšího zúčtovacího období po ověření všech dodaných dokumentů z úřadu.
K žádosti je nutné přiložit příslušný doklad. Lidé s handicapem předkládají průkaz ZTP, ZTP/P nebo potvrzení z úřadu práce o pobírání příspěvku na péči. Lidé s nízkým příjmem dokládají potvrzení o zmíněné sociální dávce. Společnost O2 přidává i další asistenční služby. Provozuje bezplatnou linku pro neslyšící a nevidomé, kde operátoři pomáhají klientům s komunikací při běžných úkonech, jako je objednání nákupu.
„Funguje to u každého zmíněného operátora bez problémů. Jen se nám občas hlásí lidé, kteří nemají nárok. Ta kritéria jsou totiž poměrně přísná,“ uvedla tisková mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Meravá.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ctu.gov, ctu.gov, cnn.iprima, denik).