Jílovitá půda má mezi zahrádkáři špatnou pověst, ale kdo do ní přimíchá dvě suroviny, sklidí víc než soused s černozemí

Jílovitá půda má mezi zahrádkáři špatnou pověst, ale kdo do ní přimíchá dvě suroviny, sklidí víc než soused s černozemíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jílovitá půda má mezi zahrádkáři špatnou pověst, ale kdo do ní přimíchá dvě suroviny, sklidí víc než soused s černozemíZdroj: U.S. Department of Agriculture / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 20.10.2026 17:03
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