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Jílovitá půda má mezi zahrádkáři špatnou pověst, ale kdo do ní přimíchá dvě suroviny, sklidí víc než soused s černozemí

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Se správnými technikami a trochou trpělivosti může být jílovitá půda stejně přínosná jako jakýkoli jiný typ půdy.
Jílovitá půda má mezi zahrádkáři špatnou pověst, ale kdo do ní přimíchá dvě suroviny, sklidí víc než soused s černozemí

Jílovitá půda má mezi zahrádkáři špatnou pověst, ale kdo do ní přimíchá dvě suroviny, sklidí víc než soused s černozemí

Zdroj: U.S. Department of Agriculture / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 17:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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