Deník shopaholičky přivedl před kameru skutečné pacienty i lékárnici. Seidlová přitom v soukromí nakupování nesnáší

Deník shopaholičky, FOTO: Elen Yermachenko / Bontonfilm / distr. FILMBOX+ Deník shopaholičky, FOTO: Elen Yermachenko / Bontonfilm / distr. FILMBOX+ Deník shopaholičky, FOTO: Elen Yermachenko / Bontonfilm / distr. FILMBOX+ Deník shopaholičky, FOTO: Elen Yermachenko / Bontonfilm / distr. FILMBOX+
V romantické komedii Deník shopaholičky z roku 2025 si hlavní roli ženy závislé na nakupování zahrála Barbora Seidlová. Herečka přitom v soukromí slevové akce nevyhledává a samotné nákupy vyloženě nesnáší. Scénář naopak čerpal z reálných komunitních srazů před supermarkety. Rozvod kvůli slevám a čekání před obchodem
Čtyřicátnice Klára v podání Barbory Seidlové je posedlá slevovými akcemi a nakupováním. Její vášeň ji stojí manželství, protože si její úspěšný muž během jejích nákupních maratonů najde mladší partnerku. Zajištěná žena se náhle ocitá bez manželovy kreditní karty a musí se nastěhovat zpět k rodičům a mladší sestře. S prázdnou peněženkou se následně pokouší najít novou práci a poohlíží se i po novém partnerovi.
Příběh přímo odráží skutečné slevové hony v Moravském Krumlově, kde režisérka
vyrůstala. Místní obyvatelé se tam podle ní běžně scházeli před obchody už před otevírací dobou a čekání využívali jako společenskou událost k diskusím o zahrádkaření. Samotný scénář se kromě reálných pozorování opíral i o dokumentární snímek Český sen z roku 2004 a film Báječný svět shopaholiků z roku 2009. Eva Toulová Odpůrkyně nákupů a první setkání filmové rodiny
Barbora Seidlová představovala pro tvůrce výrazný castingový protipól. V soukromí totiž žije nekomerčně a samotné nakupování nemá ráda. Odlišnou povahu role kompenzovala pečlivou přípravou, při které se zaměřila na reálné chování lidí závislých na nakupování a společně s maskérkou osobně vybírala kostýmy. Výraz shopaholic v názvu odkazuje přímo na lidi se závislostí, přičemž v českém prostředí ho ve svých přezdívkách zpopularizovaly internetové tvůrkyně Nikola Čechová a Adéla Pulcová.
Filmovou rodinu Kláry doplnili Igor Bareš a Veronika Žilková v rolích rodičů. Klářinu mladší ekologicky založenou sestru si zahrála sama autorka scénáře a režisérka Eva Toulová. S Veronikou Žilkovou se Toulová seznámila až přímo na natáčení. Zkušená herečka ji při prvním osobním setkání okamžitě objala, aby mezi nimi rychle vznikla přirozená dynamika matky a dcery. Otec v podání Igora Bareše podle dobových recenzí rodinné scény raději převážně mlčky pozoruje.
Sázka o stokorunu a trapné schůzky naslepo
Mladší sestra Kláru v příběhu provokuje a uzavře s ní sázku, že nedokáže přežít jeden den pouze se stokorunou v kapse. Klářino hledání nového partnera na seznamce následně přináší sérii bizarních schůzek s neobvyklými muži. Václav Vydra se objevil v roli buranského nápadníka, kterého Klára pozve k sobě do bytu. Muž je nečekaně rozladěný, když zjistí, že si s ním chce hostitelka pouze povídat.
Lukáš Langmajer ztvárnil sebevědomého muže, který Kláru pozve na rande do vyhlídkové věže vysoko nad městem a objednává šampaňské. Vzápětí se ukáže, že nemá peníze na zaplacení útraty. Sestavu neúspěšných nápadníků doplnil Petr Vondráček, jehož postava si na schůzku přinesla střelnou zbraň. Klára ve filmu absolvuje i milostnou scénu, kterou recenzenti přirovnávali k nepovedeným silvestrovským scénkám, a zúčastní se večírku přátel s názvem Veganský úsvit.
Ostrá kritika a skuteční pacienti z Třebíče
Komedie si u filmových kritiků i diváků po premiéře v prosinci 2025 vysloužila velmi nízká hodnocení a zařadila se mezi nejhůře hodnocené české filmy. Filmová publicistka Jana Podskalská snímek označila za marný filmařský sen a trapný výprodej. Kritizovala například fakt, že čtyřiačtyřicetiletá Barbora Seidlová se v příběhu chová jako nezkušená dívka a matka s tváří Veroniky Žilkové o ní prohlašuje: „Já mám tak blbý děcko!“
Natáčení probíhalo v Praze, Jihlavě, Valašském Meziříčí a v Třebíči. Během práce v třebíčské poliklinice Vltavínská se před kameru postavili místní obyvatelé. Roli lékárnice si zde zahrála skutečná farmaceutka a frontu čekajících pacientů tvořili místní lidé v rolích komparzu. Třebíčskými lokacemi filmařů se stal také hotel Zlatý kříž na Karlově náměstí.
Produkce se opírala o výrazné zastoupení žen ve štábu. Eva Toulová film napsala, režírovala a současně v něm hrála, Anežka Kružíková zajišťovala kameru i střih a Lenka Křivánková vedla produkci. Hereckou sestavu vedlejších rolí doplnili Barbora Mottlová, Jaromír Nosek, Ladislav Korbel, Nikola Ďuricová a Václav Upír Krejčí. Komedii tematicky uvozuje citát další filmařky, klasické české režisérky Věry Chytilové.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, denik, novinky, hradec.rozhlas).