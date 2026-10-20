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Deník shopaholičky přivedl před kameru skutečné pacienty i lékárnici. Seidlová přitom v soukromí nakupování nesnáší

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Barbora Seidlová si v romantické komedii Deník shopaholičky zahrála ženu závislou na slevách. Na place se setkala s mužem se zbraní i skutečnou lékárnicí.
Deník shopaholičky

Deník shopaholičky

Zdroj: FOTO:Elen Yermachenko / Bontonfilm / distr. FILMBOX+
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 16:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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