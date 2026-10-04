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Verstappen, Antonelli a Hamilton o chaotické VC Bahrajnu v Malajsii

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Max Verstappen se na startu propadl na třetí místo, ale nakonec opět převzal vedení a vyhrál. Na druhém místě dojel Andrea Kimi Antonelli, který tak upevnil první místo v šampionátu. Pro třetí místo si i přes nepovedenou volbu pneumatik na startu dojel Lewis Hamilton. Jak se po závodě první trojice vyjádřila?
Antonelli, Verstappen a Hamilton po Velké ceně Bahrajnu

Antonelli, Verstappen a Hamilton po Velké ceně Bahrajnu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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